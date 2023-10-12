Илон Маск подключит казахские школы к интернету

Опубликовано: 15:25, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Компания Space X пообещала помочь казахским школам в подключении к интернету. Об этом сообщил министр цифрового развития страны на проходящем сейчас в Астане международном IT-форуме.

Компания Space X, владельцем которой является известный предприниматель Илон Маск, планирует подключить к интернету 2 тыс средних учебных заведений РК. Об этом в своей речи на международном форуме Digital Bridge рассказал глава министерства цифрового развития республики Багдат Мусин.

Он отметил, что уже сейчас есть договоренность о том, что сельские школы республики будут подключаться к интернету через систему Starlink.

"Мы устали ждать наших телеком операторов, пока они доберутся до сельских школ, и уже договорились, что 2 тыс школ в ближайшее время будет подключено с помощью технологий Space X через Starlink. Это не намерение, это уже решенный вопрос»

- Багдат Мусин

Министр подчеркнул, что на Digital Bridge присутствует заместитель генерального директора Space X Лорен Дрейре, с которой был заключен договор о сотрудничестве.

Про форум Digital Bridge

Международный форум цифровых технологий Digital Bridge сейчас проходит в Астане. Под своей крышей он объединил международных IT-лидеров, владельцев бизнес-проектов, работающих в сфере цифровых технологий, и молодых специалистов этой области.

По традиции на открытие форума с приветственной речью выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев.