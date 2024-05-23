Грузия узаконит театры

Театральная деятельность будет полностью нормирована и отрегулирована в Грузии благодаря принятию закона "О театрах". Закон будет обязан для исполнения не только государственными, но и коммерческими театрами.

Как сообщили в грузинском правительстве, в скором времени работа театров в республике будет отрегулирована специальным законом "О театрах". В том числе государство установит принципы и масштабы содержания театров за счет госбюджета в зависимости от их позиции в театральном классификаторе.

Закон установит нормативы не только для государственных, но и для коммерческих театров, включая правила работы с ними ведомств, отвечающих за развитие грузинской культуры и искусства, и характер трудовых отношений в театральных труппах.

Планируется, что в законе "О театрах" будет законодательно разделены должности худрука и директора театра. Каждый театр, включая коммерческие, будет обязан избирать и худрука, и директора в соответствии с установленным государством порядком.

Отметим, что закон коснется 53 культурных заведений Грузии, из которых более половины – 28 – приходится на Тбилиси, и 4236 театральных работников, официально трудоустроенных в этих заведениях.