Вестник Кавказа

Грузия узаконит театры

Грузия узаконит театры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Театральная деятельность будет полностью нормирована и отрегулирована в Грузии благодаря принятию закона "О театрах". Закон будет обязан для исполнения не только государственными, но и коммерческими театрами.

Как сообщили в грузинском правительстве, в скором времени работа театров в республике будет отрегулирована специальным законом "О театрах". В том числе государство установит принципы и масштабы содержания театров за счет госбюджета в зависимости от их позиции в театральном классификаторе.

Закон установит нормативы не только для государственных, но и для коммерческих театров, включая правила работы с ними ведомств, отвечающих за развитие грузинской культуры и искусства, и характер трудовых отношений в театральных труппах.

Планируется, что в законе "О театрах" будет законодательно разделены должности худрука и директора театра. Каждый театр, включая коммерческие, будет обязан избирать и худрука, и директора в соответствии с установленным государством порядком.

Отметим, что закон коснется 53 культурных заведений Грузии, из которых более половины – 28 – приходится на Тбилиси, и 4236 театральных работников, официально трудоустроенных в этих заведениях.

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