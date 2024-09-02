Вестник Кавказа

Чечня принимает фестиваль национальных театров "Федерация"

Чечня принимает фестиваль национальных театров "Федерация"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Чечни стартовал общероссийский театральный фестиваль. Его посетителям в течение недели будут представлены постановки театральных трупп национальных республик Российской Федерации.

Сегодня в Грозном торжественно открылся общероссийский фестиваль национальных театров "Федерация". Его семидневная программа состоит из 13 представлений театральных трупп различных российских республик (Кавказ, Поволжье, Сибирь) и Южной Осетии.

Представленные на фестивале спектакли прошли тщательный отбор организаторов. Как подчеркнул глава Минкультуры Чечни Иса Ибрагимов, фестиваль станет одним из культурных мостов между российскими народами и покажет пример межрегионального взаимодействия.

"Здесь, в сердце Чеченской Республики, в городе Грозном, собрались театральные коллективы со всех уголков нашей страны, чтобы поделиться своим искусством и культурой"

– Иса Ибрагимов

Как пишет ТАСС, открыл фестиваль чеченский спектакль по пьесе республиканского автора Мусы Ахмадова "Найти ковчег". Сегодня же в Грозном прошла презентация памятника Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову, в чью честь назван чеченский национальный театр.

Помимо спектаклей посетители фестиваля смогут побывать на творческих встречах, мастер-классах и дискуссии режиссеров и поправить свою сценическую речь на специальных консультациях.

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