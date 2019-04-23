Азербайджанский русский драмтеатр открыл для себя Сибирь

Минкультуры России и "Росконцерт" организовали гастроли Азербайджанского русского драмтеатра в Новокузнецке и Кемерово. Театр привез в Сибирь классическую пьесу Мирзы Фатали Ахундзаде о Карабахе и чеховский "Вишневый сад".

Как рассказали сегодня в Азербайджанском государственном академическом русском драмтеатре, его труппа этим летом впервые выступила в России на сибирских сценах – в Кемерово и Новокузнецке. Гастроли были реализованы при организации "Росконцерта" по плану Минкультуры России.

В Новокузнецком драмтеатре и кемеровском Театре драмы имени Луначарского актеры Азербайджанского русского драмтеатра сыграли "Мусье Жордана и дервиша Масталишаха" Мирзы Фатали Ахундзаде и "Вишневый сад" Антона Чехова. Замдиректора театра Ильхам Мамедов в интервью ТАСС позитивно оценил опыт сибирских гастролей.

"Замечательно сыграли в Новокузнецком драматическом театре. В Кемеровском областном театре драмы у нас все билеты проданы. Мы показали и русскую, и национальную азербайджанскую классику. Привезли подлинники, декорации, реквизит двух спектаклей. Как у себя мы показываем, так и привезли сюда, в Сибирь"

– Ильхам Мамедов

Он пояснил, что "Мусье Жордан и дервиш Масталишах" – коронный спектакль для Азербайджанского русского драмтеатра, поскольку представляет зрителям культуру и традиции Азербайджана и рассказывает о событиях, произошедших в Карабахе в середине XIX века.