Нина Милешина: Музыкальные инструменты Кавказа имеют много общего

В Российском национальном музее работает выставка «Мелодия гор: народные музыкальные инструменты Республики Дагестан». О выставке и о самих инструментах «Вестнику Кавказа» рассказала кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, старший научный сотрудник музея Нина Милешина.

- Нина Владимировна, почему в экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира» именно Дагестану посвящена отдельная выставка?

- Географическое положение Дагестана определяет его богатое культурное разнообразие. Более 30 народов и национальностей Дагестана, среди которых аварцы, даргинцы, кумыки и другие, имеют свои обычаи, традиции; создают самобытную музыку. Здесь говорят на множестве языков и одни и те же предметы могут иметь самые разные наименования.

У нас в музее порядка 350 единиц хранения из Дагестана. Это не только музыкальные инструменты, а множество афиш, несколько десятков грампластинок с записями народной музыки, фотографии деятелей культуры, выдающихся композиторов, музыкантов и коллективов - ансамбля «Лезгинка», Ансамбля песни и пляски Дагестана.

Территория Дагестана была заселена с древнейших времен, но современная Республика Дагестан была образована в 1921 году. Когда в 1960-е в честь очередного юбилея в Москве походили культурные мероприятия, были сделаны фотографии, которые отражают не только дагестанскую музыкально-танцевальную культуру, но и связи России и Дагестана.

Эти материалы поступали к нам из самых разных источников: и от частных лиц, и от организаций, таких как Московская филармония, ленинградский Государственный академический Малый театр оперы и балета, даже Оперный театр Венгрии.

- В числе экспонатов выставки – журнал «Дагестан» со статьей Саида Гаджиева «Богатырь морских глубин», посвященной Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву. Публикации и печатные издания тоже входят в сферу ваших интересов?

- В музее много печатных источников, связанных с темой Дагестана. И это не только нотные издания, но и очень интересные книги, часть из которых пришла из библиотеки Тихона Хренникова, который был первым секретарем Правления Союза композиторов СССР. Дагестанские деятели культуры дарили ему свои работы с автографами. Это, например, Расул Гамзатов (том 3, собрание сочинений «Мой Дагестан» со статьями за 1969 год); перевод Расула Гамзатова с аварского («Молодая Гвардия» 1968 год с его автографом и дарственными надписями); Абуталиб Абилов, Дагестанский государственный университет имени Ленина, «Исторический очерк», изданный в Махачкале в 1973 году….

Из музея Бахрушина у нас есть целая серия материалов: афиши, плакаты, фотографии с танцами, с оружием горцев.

Урудж Абубакаров с зурной

Народный ансамбль «Адат»

Женский танец ансамбля «Лезгинка»

Ашуг Джамесеб Саларов в Яхроме в 1960-м году в окружении девушек.

- Каковы особенности дагестанских музыкальных инструментов?

- В фондах Российского национального музея музыки хранятся традиционные дагестанские инструменты. Среди наиболее используемых:

струнные: агач-кумуз; саз (чунгур)

кеманча

духовые: зурна, балабан;

ударные: дяф (тэп) и далдам.

У нас в коллекции три агач-кумуза. Вот один из них с ковшеобразным корпусом, очень изящный. Нигде больше в мире такой формы музыкального инструмента не существует.

А вот еще один агач-кумуз претерпел некоторую модернизацию: традиционная форма сохранена, но добавлена четвертая струна и по верху корпуса идут добавочные лады, что расширяет диапазон и увеличивает исполнительские звуковые возможности.

Если агач-кумуз – специфически дагестанский инструмент, то есть и инструменты, которые популярны в закавказских республиках. Из соседних регионов используется тар – он заимствованный, привезенный.

Широко используется саз, который встречается и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии

Бубен тэп - небольшой с металлическими колечками - тоже распространен во многих соседних регионах.

У нас два образца зурны: традиционная и зурна, сделанная студентами в Махачкале. Это инструмент для звучания на открытом воздухе – звук пронзительный и очень яркий.

Инструмент балабан с широкой двойной тростью аналогичный армянскому дудуку или грузинскому дудуки.

Пандури – инструмент начала XX века. У него тоже ковшеобразная форма, но он имеет две струны. Причем это складной инструмент. Шейка отделяется и складывается в чемоданчик. Шейку с корпусом фиксирует шип.

Гибридный инструмент – экспериментальный, где в одном корпусе соединены 3 инструмента: комуз, пандур и мандолина. Три струнных щипковых инструмента. Такой же экземпляр есть в музее музыкальных инструментов в Баку. Мастер неизвестен.

Для музыкальных инструментов нашей коллекции из Дагестана характерно, что известна целая серия мастеров: Абу Рашид Гафуров, Чогубаро, Мамедов, Мустафаев. По другим регионам у нас нет такого количества известных имен. Но специфика нашего музея в том, что мы имеем достаточно полное собрание музыкального инструментария всех республик бывшего Советского союза. Это благодаря тому, что в 1930-е годы на ВДНХ проходила выставка, экспонаты которой потом поступили во Всесоюзный дом народного творчества. Это собрание насчитывает около 800 музыкальных инструментов. Описи того периода - главный ориентир для атрибуции музыкальных инструментов. Там как раз и были указаны эти фамилии дагестанских мастеров. Это большая этнографическая ценность.

- Какие отличия и сходства есть между инструментами Дагестана, Азербайджана, Армении и Грузии?

- Струнные щипковые инструменты ковшеобразные – это специфически дагестанские. А остальные имеют родство: ударные, мембранные, духовые инструменты. Так что тут просматриваются специфические и общие культурные связи.

Выставка продлится до 14 декабря.