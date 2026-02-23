Вестник Кавказа

Как прошел Вечер Азербайджана в Шатре Рамадана 2026?

Вечер Азербайджана состоялся в Шатре Рамадана сегодня. "Вестник Кавказа" показывает на фото, как проходило событие

В Москве сегодня вечером прошел традиционный Вечер Азербайджана в Шатре Рамадана. 

Он состоялся при Мемориальной мечети на Поклонной горе в рамках проекта "Шатер Рамадана 2026".

Когда Рамадан в 2026 году?

В этом году священный месяц Рамадан начался 18 февраля с закатом, пост (ураза) начался 19 февраля и будет продолжаться по 19 марта включительно. 20 марта состоится праздник Ураза-Байрам.

Шатер рамадана. Вечер Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
