Как прошел Вечер Азербайджана в Шатре Рамадана 2026?

Вечер Азербайджана состоялся в Шатре Рамадана сегодня. "Вестник Кавказа" показывает на фото, как проходило событие
В Москве сегодня вечером прошел традиционный Вечер Азербайджана в Шатре Рамадана.
Он состоялся при Мемориальной мечети на Поклонной горе в рамках проекта "Шатер Рамадана 2026".
Когда Рамадан в 2026 году?
В этом году священный месяц Рамадан начался 18 февраля с закатом, пост (ураза) начался 19 февраля и будет продолжаться по 19 марта включительно. 20 марта состоится праздник Ураза-Байрам.