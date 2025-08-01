Вестник Кавказа

Как проходит фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"?

"Вестник Кавказа"
Яркий форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", который проводится в рамках проекта "Лето в Москве", в самом разгаре. Как, когда и где он проходит (Лужники, парк имени 50-летия Октября, другие площадки) – показываем на фото.

В Москве 1 августа стартовал фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" – проходить он будет до 14 сентября. 

На десятках площадок по всей российской столице гостей, как взрослых, так и детей, ждут активности, так или иначе связанные с инновациями и технологиями. Однако в центре всех событий – именно человек. Например, в ходе различных мероприятий можно будет попробовать себя в ИТ или киберспорте. 

Форум-фестиваль организован в рамках проекта "Лето в Москве". Посетить его бесплатно могут все желающие.

Показываем на фото, как проходит фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" в Лужниках и в парке имени 50-летия Октября.

Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Лужниках
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Территория будущего. Москва 2030“ в Парке 50-летия Октября
