ГУМ новогодний: как подготовился к Новому году главный магазин России?

Новый год 2026 приближается – в ГУМе на Красной площади в Москве в разгаре новогоднее настроение. Магазин празднично оформлен в стиле Дымковской игрушки, а на ярмарке можно купить самые разные елочные игрушки.

Легендарный ГУМ празднично украсился в преддверии Нового года 2026. Темой новогоднего оформления снова стал один из народных промыслов России, а точнее – Дымковская игрушка.

В павильонах можно купить изделия народных промыслов, а на новогоднем базаре – украшения на новогоднюю елку и игрушки ручной работы.

Показываем праздничную атмосферу ГУМа на фото "Вестника Кавказа"!