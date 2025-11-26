Вестник Кавказа

ГУМ новогодний: как подготовился к Новому году главный магазин России?

"Вестник Кавказа"
Новый год 2026 приближается – в ГУМе на Красной площади в Москве в разгаре новогоднее настроение. Магазин празднично оформлен в стиле Дымковской игрушки, а на ярмарке можно купить самые разные елочные игрушки.

Легендарный ГУМ празднично украсился в преддверии Нового года 2026. Темой новогоднего оформления снова стал один из народных промыслов России, а точнее – Дымковская игрушка.

В павильонах можно купить изделия народных промыслов, а на новогоднем базаре – украшения на новогоднюю елку и игрушки ручной работы. 

Показываем праздничную атмосферу ГУМа на фото "Вестника Кавказа"!

Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя ёлка в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя ёлка в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ёлочные игрушки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя продажа в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя ёлка в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя продажа в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя ёлка в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя продажа в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя продажа в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя ёлка в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя продажа в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя продажа в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя ёлка в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя продажа в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
