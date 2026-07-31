День ВДВ и Ильин день в Москве

Сразу два праздника – День ВДВ и Ильин день – отметили сегодня в Москве. Десантники прошли крестным ходом от Ильинки до Красной площади, затем состоялась общая молитва.

Сегодня в Москве традиционно прошел крестный ход и общая молитва, посвященные одновременно двум праздникам – Дню ВДВ и Ильину дню.

Участники крестного хода прошли от Ильинки до Красной площади.

Оба праздника приходятся на 2 августа. Именно в этот день в 1930 году в Воронеже впервые высадилась группа десантников.

В этот же день, 2 августа, отмечается день памяти Пророка Илии – он считается небесным покровителем воздушно-десантных войск.

Представляем фото с празднования в Москве.