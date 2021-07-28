С Днем ВДВ 2026! Открытки, когда и почему, поздравления с праздником День десантника

Сегодня – День ВДВ 2026. Представляем красивые открытки и поздравления с Днем десантника. Расскажем, когда праздник, почему он отмечается 2 августа и почему десантники купаются в фонтанах.

День ВДВ – яркий праздник, который так или иначе касается всех нас невозможно. Удалое веселье, смешанное с горечью по павшим товарищам, – вот что такое День десантника.

Как расшифровывается ВДВ?

Мало найдется тех, кто не видел, как празднуют День ВДВ. Однако не все знают расшифровку этой аббревиатуры.

ВДВ – это Воздушно-десантные войска, в которых служат десантники. Соответственно, День ВДВ – это День Воздушно-десантных войск, или, как его еще называют, День десантника.

Стоит отметить, что в 2026 году Воздушно-десантным войскам в России исполняется 96 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Днем ВДВ

Для поздравления с Днем ВДВ можно не ограничиваться текстом, а отправить тому, кому нужно поздравить, красивую открытку на тему Дня ВДВ. Сделать это можно в любом удобном мессенджере, а также по электронной почте или в СМС.

Картинок с Днем десантника много в интернете. Авторы публикуют их на специальных "поздравительных" сайтах, включают подборки открыток и в публикации СМИ, посвященные Дню ВДВ. Так, яркие открытки с Днем десантника можно найти в нашем материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда День ВДВ?

А какого числа День ВДВ? Дата праздника постоянная, она не сдвигается год от года и приходится на 2 августа.

В 2026 году День десантника выпадает на воскресенье.

Напомним, День ВДВ не имеет статуса выходного. По закону он является памятным днем в ВС России.

Почему День десантника приходится на 2 августа? Именно в эту дату в 1930 году в СССР впервые десантировалась боевая группа. Официальный статус праздник получил в 2006 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кого поздравляют на День ВДВ?

Конечно, главные герои Дня ВДВ – это десантники: и те, что находятся на службе сейчас, и те, кто уже ушел в отставку.

Однако часто в День десантника поздравляют и тех, кто тесно связан с десантным братством, то есть бойцов сил специального назначения (СпН) и десантно-штурмовых подразделений (ДШБ).

Рады поздравлению будут родные и близкие десантников, часто разделяющие с ними все тяготы службы.

День ВДВ – поздравления

Как поздравить с Днем десантника? Можно придумать поздравления самостоятельно, положившись на свою фантазию, и выбрать самые теплые и уважительные слова. А можно найти поздравление на просторах интернета: они часто размещаются на профильных сайтах с поздравлениями и в статьях СМИ наряду с открытками.

С Днем Воздушно‑десантных войск! Пусть небо всегда будет к вам благосклонно, а земля служит надежной опорой. Пусть рядом всегда будут верные товарищи, а дома царят любовь и уют. С праздником!

Поздравляю с Днем ВДВ! Вы с честью носите гордое звание десантника! Ваша отвага и преданность долгу – пример для многих. Спасибо вам за мужество! Желаю крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

С Днем десантника! Ваша сила – не только в мощи, но и в верности братству и в умении держаться плечом к плечу! Пусть каждый прыжок ведет к победе, а над головой всегда будет только ясное небо! Мы гордимся вашей стойкостью и честью!

С Днем ВДВ – Днем тех, кто не страшится высоты и кому по плечу самые сложные задачи. Пусть удача всегда служит вашим парашютом, а рядом будут верные друзья и любящая семья. Сил, выдержки и новых достижений!

С праздником, десантники! Ваша отвага делает мир спокойнее. Ваше братство – крепче стали. Пусть небо будет добрым, земля служит надёжной опорой, а каждый день приносит повод для гордости. Спасибо за вашу службу и бесстрашие!

Почему десантники плавают в фонтанах?

Одна из самых необычных и живописных традиций на День десантника – это купание десантников в фонтанах. Откуда пошла традиция в День ВДВ купаться в фонтанах?

По одной из версий, обычай возник из-за совпадения даты Дня ВДВ и Ильина дня – дня памяти пророка Илии, который, по преданию, расчищает десантникам небо для удачных прыжков. Существует примета: умывание в день Ильи-пророка родниковой водой защитит от неудач. После Великой Отечественной войны умывание сменилось полным погружением в воду, для чего уже в 1990-е годы стали служить фонтаны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второй вариант: известно, что, согласно народной мудрости, купаться после 2 августа уже нельзя, так что в День ВДВ десантники, по сути, прощаются с летом.

И заключительная версия: гладь воды напоминает небо, которое в ней к тому же отражается. Поэтому, купаясь в фонтане, десантники как бы снова попадают в любимое небо.

Отметим, что, помимо купания в фонтанах, которое в последние годы все труднее осуществить из-за закрытия властями на 2 августа самих фонтанов, у праздника есть еще несколько неписаных традиций. Это поедание арбуза, автопробеги с символикой и флагами ВДВ, а также крестный ход ко дню памяти пророка Илии, который также выпадает на 2 августа. Поэтому пророк Илия считается покровителем ВДВ.

В Москве крестный ход на День десантника проходит ежегодно на Ильинской улице.