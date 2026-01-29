Захарий Палиашвили: жизнь и творчество "грузинского Михаила Глинки"

В этом году исполняется 155 лет со дня рождения Захария Палиашвили. Этого композитора еще при жизни стали называть "грузинским Михаилом Глинкой", отмечая его роль в развитии национального музыкального искусства. Расскажем, где Палиашвили получил музыкальное образование, какие главные произведения написал, как в Грузии сохраняют память о нем.

Где и у кого учился музыке Захарий Палиашвили?

Захарий Палиашвили родился 16 августа 1871 года в Кутаиси в многодетной семье певчего хора католической церкви. Музыкантом стал не только он, но и несколько его братьев: Иван — дирижером, Леван — композитором, Поликарп — хормейстером, Георгий — солистом народного хора, а сестра Жанна — пианисткой.

С восьми лет Захарий пел в церковном хоре, рано научился играть на органе, а его первым наставником был старший брат Иван. Также будущий композитор брал уроки игры на фортепиано.

В 1887 году семья переехала в Тбилиси, Захарий поступил в грузинский народный хор, который создал известный общественный деятель, педагог и публицист Ладо Агниашвили, а руководил коллективом чешский тенор, солист местного оперного театра Иосиф Ратиль. Вскоре Палиашвили получил должность органиста в католической церкви, а в 1895-м, продолжая работать, поступил в музыкальное училище: занимался по классу валторны, а теорию музыки ему преподавал директор училища Николай Кленовский — выпускник Московской консерватории, ученик Петра Чайковского. К этому же времени относятся первые композиторские опыты Палиашвили: фортепианные и хоровые произведения, романсы, обработки грузинских и русских песен. Училище он окончил в 1899-м, а потом продолжил образование в Московской консерватории: в 1900-1903 годах по классу композиции занимался у Сергея Танеева.

Захарий Палиашвили — педагог

Вернувшись в Тбилиси, Палиашвили начал преподавать в музыкальном училище, в 1905-м стал одним из организаторов Грузинского филармонического общества, а в 1908-1917 годах возглавлял созданные там хор, оркестр и музыкальную школу. В Тбилисской консерватории композитор преподавал с 1919 года, тогда же получил звание профессора, несколько лет еще и занимал пост ее директора.

Параллельно с педагогической работой он серьезно изучал фольклор: много ездил по регионам Грузии, записывал народные песни, которые в 1910 году вышли отдельным сборником.

Захарий Палиашвили — композитор

К работе над своей первой оперой "Абесалом и Этери" Палиашвили приступил в 1910 году. Идею взять в качестве литературной основы грузинский средневековый эпос "Этериани" предложил известный педагог и литератор Петре Мирианашвили, он же создал либретто. В 1913-м отрывки "Абесалома и Этери" впервые были представлены в Тбилиси в концертном исполнении, а премьера сочинения, жанр которого сам автор определил как опера-легенда, состоялась 21 февраля 1919 года. Режиссером спектакля, имевшего большой успех, был Александр Цуцунава, а главные партии спели Борис Залипский и Ольга Бахуташвили-Шульгина.

1919 год стал важным в истории грузинского музыкального театра. На две недели раньше "Абесалома и Этери" — 5 февраля — была поставлена первая национальная камерно-лирическая опера — "Сказание о Шота Руставели" Дмитрия Аракишвили, а 11 декабря — первая грузинская комическая опера — "Кето и Котэ" Виктора Долидзе. Таким образом, три первые национальные оперы, написанные в разных жанрах, были исполнены почти одновременно.

Первыми спектаклями "Абесалома и Этери" дирижировал автор, а потом опера шла под управлением его брата Ивана, который окончил Петербургскую консерваторию, стал известным дирижером и с 1922 по 1934 год занимал пост музыкального руководителя Тбилисского оперного театра. 16 октября 1924 года свою версию "Абесалома и Этери" там представил знаменитый режиссер Котэ Марджанишвили. В январе 1937-го оперу исполнили в Москве в рамках Декады грузинского искусства, а 19 июня 1939 года Рубен Симонов поставил ее в Большом театре.

Над своей второй оперой "Даиси" ("Сумерки") Палиашвили начал работать в 1921 году. Либретто написал известный актер и драматург Валериан Гуния, режиссером спектакля стал Марджанишвили. Впервые она прозвучала 19 декабря 1923 года, а в 1925-м ее автор получил звание народного артиста Грузинской ССР. "Даиси", как и "Абесалом и Этери", в 1937 году была представлена в Москве на Декаде грузинского искусства, а потом исполнялась в Киеве, Саратове, Баку, Ереване, других городах Советского Союза.

Третью оперу Палиашвили "Латавра", литературной основой которой стала пьеса Сандро Шаншиашвили, поставил Сандро Ахметели, премьера состоялась 16 марта 1928 года. У нее не такая богатая сценическая история, как у "Абесалома и Этери" и "Даиси", но некоторые эпизоды приобрели популярность.

Композитор известен еще и как автор вокальных и хоровых сочинений, "Грузинской сюиты на народные темы", других симфонических произведений. Он скончался 6 октября 1933 года в Тбилиси и был похоронен в сквере у Театра оперы и балета.

Как в Грузии сохраняют память о Захарии Палиашвили?

Тбилисский государственный академический театр оперы и балета получил имя Палиашвили в 1937 году. В 1959-м в грузинской столице открылся дом-музей композитора, еще один дом-музей есть в Кутаиси, на его родине. В 1971 году была учреждена Государственная премия Грузинской ССР имени Палиашвили. Также его имя носят консерватория в Батуми, Средняя специальная музыкальная школа в Тбилиси, музыкальная школа в Боржоми. В честь композитора названы улицы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.