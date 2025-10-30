Зачем миллиардер Иванишвили вывел на политическую арену Грузии своего сына?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Младший сын основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардера Бидзины Иванишвили, Цотне, впервые выступил на публичном мероприятии – собрании активистов молодежной организации ГМ. Расскажем, почему его появление на публике вызвало бурную реакцию?

Где появился и с кем общался Цотне Иванишвили?

18-летний Цотне Иванишвили неожиданно выступил на собрании руководства и активистов молодежного крыла ГМ. Раньше он был замечен в первых рядах уличных шествий в поддержку партии своего отца, но не отвечал на вопросы журналистов.

Выступая на собрании, Цотне заметно нервничал. Это неудивительно: в аудитории были его сверстники, но среди них – серьезные парни, закаленные в уличных рукопашных схватках с соперниками из молодежных организаций партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и других оппозиционных партий.

Участница собрания спросила Цотне, как он относится к случаям применения полицейскими насилия к оппозиционерам, которые более 500 дней проводят акции протеста с требованием отставки правительства и назначения новых выборов.

«Осуждаю насилие и, по-моему, все это не должно было происходить так», - сказал Цотне, имея в виду избиение бойцами части специального назначения МВД участников акций, в ходе которых молодые активисты оппозиции бросали в полицейских петарды и фейерверки, а после задержания подверглись избиению.

Лучший выход из поляризации это дискуссия, дебаты и обмен мнениями. Важно, чтобы всех нас объединяла любовь к Родине

- Цотне Иванишвили

Он высказался за то, чтобы стороны, участвующие в политической борьбе, «не оскорбляли друг друга» и не называли «акацуками».

Как было воспринято появление на публике сына Иванишвили?

Выступление Цотне стало новостью номер один как на проправительственных, так и оппозиционных телеканалах. Обе стороны восприняли это событие в качестве политической презентации сына реального правителя страны. «Цотне показали нации как принца и наследника», - таков общий смысл заявлений оппозиционеров, в том числе Михаила Саакашвили, сидящего в тюрьме, который даже призвал соотечественников к революции.

Оппозиция убеждена, что Иванишвили готовит почву, чтобы вначале выдвинуть Цотне в депутаты, а в будущем назначить на руководящую должность в правительстве, возможно, на пост премьер-министра.

Впрочем, политолог Георгий Хухашвили, в недавнем прошлом тесно общавшийся с Иванишвили и членами его семьи заявил:

Цотне пока слишком молод и вряд ли любые политические проекты с его участием рассчитаны на краткосрочную перспективу

Почему именно младший сын Иванишвили вышел на политическую арену?

У миллиардера Бидзины Иванишвили – четверо детей.

Старший сын, Ута, живет во Франции. В 2011 году, выступив с заявлением о начале политической деятельности, Бидзина Иванишвили сказал, что именно Ута побудил его прийти в грузинскую политику. Но сам Ута с политическими заявлениями публично ни разу не выступал. Если отец и рассматривает его как наследника, то только в качестве главы своей бизнес-империи. Второй сын, Бера - популярный и талантливый репер. Он ездит с концертам по всему миру от Бразилии до Южной Кореи и политикой не интересуется. Дочь Гванца живет во Франции и на публике никогда нигде не появлялась.

Словом, трое из четырех детей Иванишвили постоянно живут вне Грузии и менять привычный образ жизни не хотят. Остается Цотне, который всегда был баловнем отца. Говорят, когда маленький Цотне заинтересовался пингвинами, Иванишвили построил в своей загородной резиденции в Сачхере флигель с низкой температурой, поселив там нескольких пингвинов. Вероятно, сейчас отец рассматривает его в качестве подспорья для укрепления позиций ГМ среди молодежи – наиболее пассионарной части грузинского общества.