Саакашвили рассказал о своем принципиальном отличии от Иванишвили

Михаил Саакашвили обвинил Бидзину Иванишвили в отсутствии эмпатии к людям. Он подчеркнул, что давно пытался объяснить гражданам Грузии, что ждет людей в случае избрания миллиардера.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, чем отличается от миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Он подчеркнул, что его постоянно обвиняют в том, что он не принял решительных действий в 2011-2012 годах, хотя понимал угрозу, которую представляет Иванишвили.

"На самом деле я сделал все, чтобы во время избирательной кампании объяснить людям, что их ждет в случае избрания Иванишвили"

– экс-глава государства

Он отметил, что они с Иванишвили радикально отличаются друг от друга.

"Сделать больше было бы похоже на то, если твоей возлюбленной нравится другой, а ты её избиваешь, наносишь увечья и закрываешь дома. Если бы я остановил Иванишвили иными методами, это бы означала, что я бы стал похож на него и установил диктатуру. Я бы этого не сделал по одной простой причине – я и Иванишвили радикально отличаемся"

– Михаил Саакашвили

Он также обвинил основателя правящей партии в нулевой эмпатии к людям.

"А я люблю людей. Поэтому, я не смог бы действовать так, как ведет себя этот опасный злоумышленник. Надеюсь, вы меня поймете"

– бывший президент республики