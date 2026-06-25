Зачем Лейла Алиева ездила в Шеки?

Вчера вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ездила в Шеки, где побывала в детском доме, в школе искусств и в обновленном парке.

В детском доме вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела художественную программу с участием детей и вручила им подарки. Детский дом работал здесь с 1936 года. В 2018 году по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и при поддержке руководимого ею Фонда Гейдара Алиева было сдано в эксплуатацию вновь построенное здание учреждения. В этом детском доме пытаются адаптировать детей для жизни в обществе, проводят социальную реабилитацию.

Также в Шеки Лейла Алиева побывала в новой Школе искусств. Поскольку здание, построенное в 1938 году, пришло в непригодное для эксплуатации состояние, Фонд Гейдара Алиева построил на месте старого новое здание с кабинетами музыки, теории, хора, фотографии, рисования, скульптуры, дизайна, хореографический и актовый залы, библиотека, столовая. На приусадебном участке школы посадили декоративные кустарники и деревья, установили современные системы освещения.

Кроме того, находясь в Шеки, Лейла Алиева прогулялась по городскому парке культуры и отдыха имени Мухаммеда Физули. В парке, заложенном в 1951 году, проведут капитальные работы по восстановлению и реконструкции. На территории парка в свое время работал Летний театр, который был любимым местом отдыха жителей и гостей города. Там выступали музыкальные и театральные коллективы, известные деятели культуры и искусства. В Летнем театре, рассчитанном на 1800 зрительских мест, в 1975-1980 годах проходили выступления выдающегося азербайджанского эстрадного и оперного певца Рашида Бейбутова, народной артистки Зейнаб Ханларовой, Азербайджанского государственного симфонического оркестра под руководством дирижера и композитора Ниязи, а в 1981 году демонстрировались спектакли театральных коллективов с участием Насибы Зейналовой и Гаджибабы Багирова. Также в 1982-1995 годах здесь проводились концерты известных ханенде и певцов Алибабы Мамедова, Махаббата Казымова, Мамедбагира Багирзаде, Мелекханым Эйюбовой, Нисы Гасымовой, Сахавата Мамедова, Заура Рзаева и других.

Во время ремонта бюст азербайджанского поэта Мухаммеда Физули был вывезен из парка, отреставрирован и вновь установлен в этом месте отдыха. Теперь в парке хотят отреставрировать фрески, произведения местных скульпторов, театр и вновь вернуть сюда зрителей и превратить парк в место семейного отдыха.