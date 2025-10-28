Зачем евродипломаты прилетели в Армению?

Официальная повестка
Всего в Армению прибыло полусотни евродипломатов высшего ранга. Как ожидается, они:
- объявят о выделении новых порций финансовой помощи для Армении
- пообещают дополнительные инвестиционные проекты
- похвалят Армению за достижения в области либерализации визового режима
Также будет подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией.
Неофициальная повестка
Поддержка Пашиняна
Лейтмотив слета евродипломатов – поддержка премьера Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах 7 июня. Аналогичная активность прослеживалась в Молдавии в 2023 году, когда представители ЕС фактически поддержали Майю Санду и ее партию. Примечательно, что поддержку действующей армянской администрации оказывает именно Брюссель, а не Вашингтон, с которым Армения хотела бы развивать более тесную интеграцию, реализуя американские проекты в области инфраструктуры и энергетики.
Поддержка инфраструктурных проектов
Вопрос реализации Зангезурского коридора решен, поскольку его строительство поддерживают все заинтересованные стороны: Азербайджан, Армения, Россия, Турция, США, ЕС, Китай, Туркменистан, Казахстан. Неясным, однако, остается его функционирование в условиях американо-иранской конфронтации. Но даже если сбудется самый неблагоприятный прогноз, то курировать проект, смогут не американцы, а европейцы, которые заинтересованы упрочить свои позиции в Армении в период разблокировки и строительства новых маршрутов.
Курировать маршрут готова и Россия через свое генконсульство в Капане, открытие которого Ереван затягивает. От успеха европейского дипломатического десанта зависит, сумеет ли Брюссель перехватить контроль над армянским участком дороги. Кроме того, от успеха визита Макрона и фон дер Ляйен зависит перспектива разблокировки других маршрутов (Газах-Иджеван), в восстановлении которых Армении потребуется значительная финансовая помощь.
Поддержка по восстановлению доверия Ирана
В вопросах отношений с Ираном ЕС последовательно придерживается позиции осторожного сотрудничества. Евродипломатия приложила максимум усилий по достижению ядерного соглашения в 2015 году. Разрушение СВПД, как и нынешняя эскалация на Ближнем Востоке пришлись на президентство Дональда Трампа. Тем не менее Иран продемонстрировал готовность реагировать на внешнеполитические вызовы самым жестким и нестандартным способом.
Неучастие ЕС в ведущейся США и Израилем войне с Ираном - сигнал Тегерану о том, что не все мосты сожжены, так как Евросоюз по-прежнему рассматривает Иран в качестве партнера в сфере энергетики. Армения может выступить посредником между Тегераном и Брюсселем посредством будущих транспортных и инфраструктурных проектов, которые позволят заинтересованным сторонам миновать «танкерное напряжение» в Ормузском проливе. Поэтому долгосрочной перспективой армяно-европейского сотрудничества может стать стратегия послевоенного сближения ЕС и Ирана, в том числе строительства новой газовой инфраструктуры с выходом к черноморскому побережью Грузии.
Поддержка комплексной региональной политики
До недавнего времени главным проводником региональной повестки ЕС была Грузия, доказавшая, что может проводить реформы в духе европейских ценностей, но при этом защищать суверенитет во внешней политике. Пока сближение ЕС и Грузии поставлено на паузу, Брюссель поглядывает на Ереван, полагая, что интеграция с ним поспособствует перезагрузке диалога с Тбилиси, вызвав легкую конкуренцию между соседями.
Расширяться ЕС в ближайшее время не планирует, как и включать в свой состав республики Южного Кавказа по отдельности. В понимании евродипломатии потенциал региона необходимо рассматривать комплексно, а потому наиболее применимый для Южного Кавказа сценарий интеграции - прибалтийский. Латвия, Литва и Эстония стали членами ЕС синхронно.
Напомним, что именно ЕС начал аккумулировать проект по объединению энергосистем Армении и Грузии в рамках инициативы «Кавказская сеть электропередачи» для создания условий трансграничного энергообмена, снижения зависимости Армении и Грузии от внешних поставщиков энергии и укрепления энергетической безопасности региона.