Зачем евродипломаты прилетели в Армению?

Завтра в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, а затем первый саммит Армения – Евросоюз. Уже приехали председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер. Расскажем, каковы реальные интересы Европы на пространстве Южного Кавказа.

Официальная повестка

Всего в Армению прибыло полусотни евродипломатов высшего ранга. Как ожидается, они:

объявят о выделении новых порций финансовой помощи для Армении

пообещают дополнительные инвестиционные проекты

похвалят Армению за достижения в области либерализации визового режима

Также будет подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией.

Неофициальная повестка

Поддержка Пашиняна

Лейтмотив слета евродипломатов – поддержка премьера Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах 7 июня. Аналогичная активность прослеживалась в Молдавии в 2023 году, когда представители ЕС фактически поддержали Майю Санду и ее партию. Примечательно, что поддержку действующей армянской администрации оказывает именно Брюссель, а не Вашингтон, с которым Армения хотела бы развивать более тесную интеграцию, реализуя американские проекты в области инфраструктуры и энергетики.

Поддержка инфраструктурных проектов

Вопрос реализации Зангезурского коридора решен, поскольку его строительство поддерживают все заинтересованные стороны: Азербайджан, Армения, Россия, Турция, США, ЕС, Китай, Туркменистан, Казахстан. Неясным, однако, остается его функционирование в условиях американо-иранской конфронтации. Но даже если сбудется самый неблагоприятный прогноз, то курировать проект, смогут не американцы, а европейцы, которые заинтересованы упрочить свои позиции в Армении в период разблокировки и строительства новых маршрутов.

Курировать маршрут готова и Россия через свое генконсульство в Капане, открытие которого Ереван затягивает. От успеха европейского дипломатического десанта зависит, сумеет ли Брюссель перехватить контроль над армянским участком дороги. Кроме того, от успеха визита Макрона и фон дер Ляйен зависит перспектива разблокировки других маршрутов (Газах-Иджеван), в восстановлении которых Армении потребуется значительная финансовая помощь.

Поддержка по восстановлению доверия Ирана

В вопросах отношений с Ираном ЕС последовательно придерживается позиции осторожного сотрудничества. Евродипломатия приложила максимум усилий по достижению ядерного соглашения в 2015 году. Разрушение СВПД, как и нынешняя эскалация на Ближнем Востоке пришлись на президентство Дональда Трампа. Тем не менее Иран продемонстрировал готовность реагировать на внешнеполитические вызовы самым жестким и нестандартным способом.

Неучастие ЕС в ведущейся США и Израилем войне с Ираном - сигнал Тегерану о том, что не все мосты сожжены, так как Евросоюз по-прежнему рассматривает Иран в качестве партнера в сфере энергетики. Армения может выступить посредником между Тегераном и Брюсселем посредством будущих транспортных и инфраструктурных проектов, которые позволят заинтересованным сторонам миновать «танкерное напряжение» в Ормузском проливе. Поэтому долгосрочной перспективой армяно-европейского сотрудничества может стать стратегия послевоенного сближения ЕС и Ирана, в том числе строительства новой газовой инфраструктуры с выходом к черноморскому побережью Грузии.

Поддержка комплексной региональной политики

До недавнего времени главным проводником региональной повестки ЕС была Грузия, доказавшая, что может проводить реформы в духе европейских ценностей, но при этом защищать суверенитет во внешней политике. Пока сближение ЕС и Грузии поставлено на паузу, Брюссель поглядывает на Ереван, полагая, что интеграция с ним поспособствует перезагрузке диалога с Тбилиси, вызвав легкую конкуренцию между соседями.

Расширяться ЕС в ближайшее время не планирует, как и включать в свой состав республики Южного Кавказа по отдельности. В понимании евродипломатии потенциал региона необходимо рассматривать комплексно, а потому наиболее применимый для Южного Кавказа сценарий интеграции - прибалтийский. Латвия, Литва и Эстония стали членами ЕС синхронно.

Напомним, что именно ЕС начал аккумулировать проект по объединению энергосистем Армении и Грузии в рамках инициативы «Кавказская сеть электропередачи» для создания условий трансграничного энергообмена, снижения зависимости Армении и Грузии от внешних поставщиков энергии и укрепления энергетической безопасности региона.