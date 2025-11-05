Забытые войны: между крепостью Азов и Северной войной

330 лет назад будущий император Петр I одержал свою первую крупную победу, взяв в ходе второго похода важный стратегический пункт – турецкую крепость Азов. Через 4 года Россия вступила в конфликт, определивший ее выход на арену большой европейской политики – Северную войну со Швецией.

Четыре года, разделяющие победу под Азовом и поражение под Нарвой, были наполнены событиями – Великое посольство в Европу, стрелецкий бунт, создание первых полков регулярной русской армии. Но война против Османской империи оставалась незавершенной и среди множества государственных дел одной из главных забот Петра оставалось урегулирование ситуации на южных рубежах государства.

Одной из главных целей Великого посольства во главе с самим царем было изучение расклада сил в Европе и укрепление Священной лиги - антитурецкого союза, с участием Священной Римской империи, Венецианской республики, России и Речи Посполитой.

Вопрос о войне со Швецией и закреплении на балтийских берегах в полный рост встал в середине 1698 года после встречи Петра с саксонским курфюрстом, Фридрихом Августом, избранным королем Польши. До этого момента вопрос о приоритете восточного направления внешней политики России казался более актуальным.

В Европе, однако, восточный вопрос уже не воспринимался как жизненно важный сюжет. 11 сентября 1697 года принц Евгений Савойский одержал блестящую победу над 80-и тысячным войском Мустафы II в сражении при Зенте на территории современной Сербии. Имперские войска потеряли не более 400 солдат, в то время как османские потери превышали треть всей армии султана. Это поражение вызвало волнения внутри Османской империи, недовольство янычар, сильно подорвало авторитет самого султана. Стало очевидно, что турецкая экспансия в Европу остановлена окончательно.

Поэтому надежды русского царя на продолжение войны союзников против Османской империи в ходе Великого посольства были сведены на нет. Ведущие государства континента и Великобритания готовились к войне за испанское наследство - приоритеты во внешней политике менялись.

Однако начинать войну со Швецией, не добившись заключения мирного соглашения с Портой, было невозможно. В октябре 1698 года открывается Карловицкий конгресс, на котором государства, входившие в Священную лигу, вели переговоры с посланцами султана. Для русского царя крайне важно было добиться двух целей – как можно скорее высвободить руки для начала войны с северным соседом и добиться максимальных уступок от султана – получив не только Азов, но и Керчь – выход в Черное море.

Быстро добиться этого не получилось. Петр участия в Конгрессе не принимал, поскольку события стрелецкого бунта требовали его немедленного отъезда в Россию. Хотя переговоры завершились уже к январю 1699 года, русскому представителю – дьяку Прокофию Возницыну удалось добиться незначительных результатов. Европейские партнеры не слишком заботились об интересах союзника, вставляли русским послам «палки в колеса», интриговали за спиной Возницына. Особенно усердствовали польские и австрийские делегаты. Турецким уполномоченным в открытую рекомендовали избегать встреч с русскими послами. В присутствии Возницына прямо оскорбляли русского государя.

Впрочем, русские дипломаты не терялись на этом фоне, сумев вступить в тайные переговоры с турецкими представителями, рекомендуя послам султана – затягивать переговоры до начала войны за испанское наследство, умерив тем самым аппетиты австрийцев.

Чувствуя разлад между союзниками, османские послы заняли жесткую позицию, требуя возвращения Азова. О претензиях на Керчь слышать никто не хотел. При этом Австрия получила всю Центральную Венгрию, Словению и Трансильванию. К Польше отошла Подолия и часть Правобережной Украины.

Все, что смог добиться Возницын – перемирия на два года для решения вопроса о спорных территориях. Пока в дворцах европейских монархов праздновали столь блестящие результаты мирного соглашения с Турцией, русской дипломатии предстояло еще полтора года сложных переговоров. Петр остался недоволен действиями русских делегатов, что стоило Прокофию Возницыну дальнейшей карьеры. Учитывая начавшуюся подготовку к войне со Швецией, молодой царь поставил жесткие сроки подписания мирного договора с султаном – не позднее апреля 1700 года.

В Константинополь был направлен один из лучших русских дипломатов того времени – думный дьяк Емельян Украинцев, много лет возглавлявший Посольский приказ. Причем посольство было задумано как микст дипломатической миссии и военной экспедиции. Украинцева сопровождала целая флотилия боевых кораблей, что должно было произвести соответствующее впечатление на Турцию.

Инструкции послам были предоставлены лично царем, который настаивал на закреплении Азова за Россией и прекращении выплаты «татарской дани» в любых формах. Османские чиновники были впечатлены масштабом «посольской свиты» и настоятельно рекомендовали членам миссии двигаться сухопутным путем.

Однако русские послы все же отправились в Константинополь по морю - на военном корабле «Крепость». Эффект явно удался – русский корабль, появившийся напротив дворца султана, произвел серьезные волнения в Константинополе. В сентябре 1699 года начались переговоры с великим визирем турецкого султана Николаем Маврокордато. К предварительно намеченному Петром I сроку (апрелю 1700 года) переговоры завершиться не успели. Только 3 июля 1700 г. в Константинополе состоялось подписание 30-летнего перемирия между Россией и Оттоманской Портой, завершившего Русско-турецкую войну 1686–1700 гг.

Согласно заключенному в Константинополе мирному договору, турецкий султан признавал право России на Азов и крепости Таганрог, Павловск и Миус. Россия возвращала Османской империи завоеванные в ходе войны поднепровские земли, при условии, что крепостные сооружения там будут уничтожены.

Окончательно отменялась дань крымскому хану: «…или прошлая, или ныне, или впредь…» от московского государя и от его наследников. Подтверждался категорический запрет походов и набегов. Нарушителям грозила суровая расправа «по тягости вин своих без пощады», вплоть до смертной казни. На Родину возвращались русские невольники. В Константинополе открывалась русская дипломатическая миссия.

Вопрос о Керчи и черноморской торговле решить не удалось. Интриги европейских послов продолжались и в ходе константинопольских переговоров. Это укрепляло позицию великого визиря, его непреклонность в вопросе свободного плавания по Черному морю. Но для Петра в текущей ситуации было важно достичь скорейшего мира, при сохранении завоеванных в 1695-96 годах территорий. Вопрос о Черном море был отложен на несколько десятилетий.

О реакции Петра I на заключенный мир можно судить по его письмам от 9 августа 1700 г.: «Ныне мы получили ведомость с нарочным гонцом из Константинополя, что мир с турки получили на 30 лет…»; «и ныне мы, при помощи Божей, начали войну против шведов…».

В истории России начиналась новая эпоха.