Заявление Велаяти о Зангезурском коридоре: геополитический миф или реальная угроза?

Михаил Богданов

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти вновь ошеломил региональную общественность, назвав ангезурский коридор «американо-сионистским планом» для установления «сухопутной блокады Ирана и России». Что стоит за этим заявлением?

По словам Велаяти, проект направлен на разрыв связей Тегерана с Кавказом и ослабление «оси сопротивления». Но давайте включим калькулятор географии. Россия имеет 22 тыс. км сухопутных границ, Иран — 5 500 км; протяженность коридора — всего 40–44 км. Как микроскопический транспортный участок способен изолировать две крупнейшие державы?

Велаяти умалчивает, что Иран граничит с 7 странами, а Россия — с 14, включая морские пути; коридор — не военная зона, а логистический хаб для соединения Азербайджана с Нахчываном.

Почему Тегеран нервничает?

Иран опасается потери транзитных доходов. Если грузы из Центральной Азии пойдут через Зангезур, а не через иранские порты, Тегеран лишится $2–3 млрд ежегодно. Уже сегодня Казахстан и Узбекистан открыто поддерживают проект как часть Срединного коридора в Европу. Иранская внутренняя политика. Велаяти заявил, что Иран «сорвал реализацию коридора» и даже Байден признал это. Однако факты говорят иное. В 2023 году Азербайджан и Иран заключили соглашение о строительстве альтернативного Аразского коридора через иранскую территорию. Войска у границ и «учения» Тегерана — пиар для внутренней аудитории на фоне экономического кризиса в Иране и разрушенной ядерной программы. Заявление Велаяти резко контрастирует с позицией президента Ирана Пезешкиана, выступающего за диалог с Баку. Это сигнал: консерваторы в Иране не воспринимают всерьез разрядку, используя «образ врага» для консолидации власти.

Позиция России

Москва, вопреки иранским страхам, не видит угрозы в проекте. Коридор разгрузит грузопоток из Азии в Европу через территорию РФ. Не стоит забывать, что в трехстороннем заявлении 2020 года (Алиев–Пашинян–Путин) пункт о «разблокировке транспорта» согласован при посредничестве Москвы.

Опасная игра в гиперболы

Велаяти мастерски превратил 44 км дороги в «апокалиптический проект». Но смехотворность тезиса о блокаде очевидна: даже если коридор заработает, Иран сохранит границы с Ираком, Туркменистаном, Пакистаном, а Россия — десятки маршрутов в Европу и Азию.

Главный риск — не блокада, а эскалация словесных войн. Если Тегеран хочет быть геополитическим игроком, ему пора перейти от мифов к переговорам. Иначе единственным изолированным государством региона станет сам Иран.