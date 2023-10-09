Лачинский коридор теряет всякий смысл со строительством Зангезурского, к которому приступил Азербайджан через территорию Ирана, уверен Глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камаль Харази.

Азербайджан приступил к реализации строительства Зангезурского коридора через территорию Ирана. Визит министра дорог и городского развития Ирана Мехрдада Базрпаша в Баку получился плодотворным.

По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и Базрпаша подписаны:

"Протокол о намерениях по строительству железнодорожной линии и мостов между Восточным Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской автономной республикой Азербайджана";

"Протокол встречи сопредседателей Совместной рабочей группы по строительству автомобильного пограничного моста и пешеходного перехода через реку Араз в пунктах выхода азербайджано-иранской госграницы Агбенд (Азербайджан) - Келале (Иран)"; 6 октября состоялась церемония закладки автомобильного моста;

даны поручения по скорейшему завершению строительства Астаринского грузового терминала;

определены параметры завершения проектов строительства ГЭС "Худаферин", "Гыз Галасы" и "Ордубад-Маразад".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что будет теперь с Зангезурским коридором?

Глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камаль Харази в интервью Ensaf News рассказал о позиции Исламской Республики по Зангезурскому коридору: "Баку предложил строительство Зангезурского коридора таким образом, чтобы он находился под суверенитетом Азербайджанской Республики и обеспечивал соединение Нахичевани с его основной территорией, в отличие от Лачинского коридора, который находился под контролем Армении".

"Теперь, когда проблема Карабаха решена, Лачинский коридор потерял всякий смысл. Поскольку Исламская Республика Иран осознает важность соединения Нахичевани с территорией Азербайджанской Республики, она даже намерена обеспечить такое соединение территории Ирана с Азербайджанской Республикой, и поэтому работает с Баку над строительством 55-километровой автомобильной и железной дороги от села Агбенд в Зангиланском районе на юге Азербайджана и вблизи границы Ирана и Армении, до города Ордубад в Нахичевани"

– Камаль Харази

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какова стратегия Ирана в отношении Южного Кавказа?

Камаль Харази также дал оценку ситуации в регионе в свете последних событий:

"Несомненно, с решением карабахской проблемы расклад сил на Кавказе изменился. Ирану следует обратить внимание на то, каким образом он может помочь решить другие проблемы этого чувствительного региона. Иран, который когда-то включал этот регион в свою территорию, всегда чутко относился к событиям в нем, особенно к изменениям границ. Но как заботливый отец с пониманием относился к происходящему, принимал ситуацию такой, какая она есть. Так было и после распада Советского Союза. По этой причине Иран с самого начала рассматривал Карабахский регион как часть территории Азербайджанской Республики и делал упор на освобождении оккупированных территорий этой страны. Когда президентом Азербайджана был Гейдар Алиев, Тегеран предложил этой стране военную помощь для освобождения оккупированных земель. Точно так же Иран не приемлет никакой оккупации азербайджанских земель Арменией и настаивает на сохранении нынешних границ между странами региона".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мирная инициатива Тегерана

Глава совета Камаль Харази также отметил важность дипломатического урегулирования на Южном Кавказе:

"Когда пыль войны уляжется, долг соседей – помочь создать мир и спокойствие в регионе, потому что продолжение кризиса и несправедливые претензии также в конечном итоге затронут и их".

"Соответственно, поскольку Исламская Республика Иран желает установить мир и спокойствие в Кавказском регионе, она уже много лет призывает к формированию встречи стран этого региона в формате 3+3. То есть Азербайджан, Армения и Грузия, а также три соседние страны – Иран, Россия и Турция – должны изучить пути разрешения споров и установления мира на Кавказе. Иран предпринимает усилия для организации такой встречи на уровне глав МИД в Тегеране. Созыв такой встречи определенно может помочь разрешить разногласия и принять решения, отвечающие интересам всего кавказского региона", – заявил Харази.