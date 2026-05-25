Возвращение легенды: поезд Баку — Тбилиси снова в пути

Что представляет собой поезд?
Это классический ночной поезд, идеально подходящий для путешествия через Южный Кавказ. В его составе вагоны с купе разного класса, в том числе спальне вагоны с кондиционерами, биотуалетами, постельным бельем и т.д.
- Время в пути — около 12–13 часов.
Расписание поездов
Баку → Тбилиси (поезд №38)
- Отправление: Баку в 23:10
- Прибытие: Тбилиси в 08:41 (на следующий день)
Тбилиси → Баку (поезд №37)
- Отправление: Тбилиси в 21:00 (или около 21:00–22:00 по актуальному расписанию)
- Прибытие: Баку в 06:24 (на следующий день)
Поезда курсируют ежедневно в обоих направлениях.
Маршрут и остановки
Поезд следует по исторической железной дороге, соединяющей две столицы. Вот ключевые остановки:
На территории Азербайджана
- Баку — отправление в 23:10 с главного железнодорожного вокзала. Город огней, ультрасовременная архитектура, набережная и старый город Ичеришехер.
- Баладжары (Bilajari) — пригород Баку, важный железнодорожный узел.
- Евлах (Yevlakh) — крупный транспортный центр в центральном Азербайджане, ворота в регионы.
- Гянджа — второй по величине город Азербайджана, историческая жемчужина с богатой культурой, мечетями и парками. Здесь родился великий поэт Низами Гянджеви.
- Агстафа — небольшой город недалеко от грузинской границы.
- Беюк-Кесик (Boyuk Kesik) — приграничная станция.
На территории Грузии
- Гардабани — первый крупный остановочный пункт после границы. Небольшой промышленный город в Квемо-Картли, известный как «ворота» в Грузию со стороны Азербайджана.
- Тбилиси — прибытие около 08:41. Столица с древними серными банями, колоритным Старым городом, мостом Мира и уникальной атмосферой, где Европа встречается с Азией.
Почему путешествие популярно?
Для жителей Азербайджана и Грузии поезд — настоящий подарок.
- Для азербайджанцев это удобный способ поехать в Грузию на выходные или отпуск. Тбилиси уже давно стал любимым направлением: хорошее вино, вкусная еда, гостеприимство и потрясающие горы.
- Для грузин — возможность легко и комфортно посетить Баку, прогуляться по Приморскому бульвару, увидеть Пламенные башни и насладиться азербайджанской кухней и музыкой.
Многие семьи имеют родственников или друзей по обе стороны границы, поэтому поезд идеально подходит для таких поездок. Кроме того, это отличный вариант для туристов — романтика железной дороги, красивые пейзажи за окном (степи, реки, горы на горизонте) и возможность увидеть не только столицы, но и региональные города. После пандемии люди устали от самолетов и хотят более атмосферных путешествий. Поезд как раз дает такое ощущение — ты не просто перемещаешься из точки А в точку Б, а проживаешь дорогу.
Достопримечательности столиц
Баку — город контрастов, где древность встречается с футуризмом
Главное, что стоит посетить:
- Ичеришехер (Старый город) — UNESCO, лабиринт узких улочек, Девичья башня (символ города) и Дворец Ширваншахов.
- Набережная Баку (Бульвар) — идеальное место для прогулок у Каспийского моря.
- Пламенные башни (Flame Towers) — современный символ города, особенно красивы вечером с подсветкой.
- Центр Гейдара Алиева — шедевр современной архитектуры Зaha Hadid.
- Высокогорный парк и смотровые площадки с панорамой города.
Тбилиси — атмосферная столица с восточным колоритом и европейским шармом
Главное, что стоит увидеть:
- Старый город (Абанотубани) — серные бани, разноцветные балконы и узкие улочки.
- Крепость Нарикала — древняя цитадель с потрясающими видами на город.
- Мост Мира — современный стеклянный мост через Куру.
- Собор Цминда Самеба — величественный главный храм Грузии.
- Проспект Руставели — главная артерия города с театрами, кафе и магазинами.
Главные театральные сцены Баку и Тбилиси
Баку
- Азербайджанский Государственный Академический Театр Оперы и Балета
- Азербайджанский Государственный Академический Драматический Театр
- Театр музыкальной комедии
- Государственный русский драматический театр им. Самеда Вургуна
- Театр кукол и другие экспериментальные площадки
Тбилиси
- Государственный академический театр им. Шота Руставели (главная сцена страны)
- Государственный драматический театр им. Коте Марджанишвили
- Тбилисский государственный театр оперы и балета
- Театр марионеток Резо Габриадзе (очень атмосферный и известный)
- Русский драматический театр им. А. С. Грибоедова
Ежегодные фестивали в Баку и Тбилиси
Баку
- Бакинский международный джазовый фестиваль
- Фестиваль «Бакинская осень»
- Культурные и кинофестивали (включая международные мероприятия в Центре Гейдара Алиева)
Тбилиси
- Тбилисоба (октябрь) — главный городской фестиваль с вином, музыкой и уличными гуляниями
- Фестиваль молодого вина (май)
- Tbilisi Jazz Festival
- Kolga Tbilisi Photo Festival
- Tbilisi Open Air (летний музыкальный фестиваль)
- Международный театральный фестиваль
Романтика ночной железной дороги, красивые пейзажи за окном и доступные цены делают это путешествие особенно привлекательным для туристов и местных жителей.