Возвращение легенды: поезд Баку — Тбилиси снова в пути

После шестилетнего перерыва с 26 мая 2026 года между столицами Азербайджана и Грузии возобновляется ежедневное пассажирское железнодорожное сообщение. Это не просто транспортная новость, а настоящее событие для жителей обеих стран.

Что представляет собой поезд?

Это классический ночной поезд, идеально подходящий для путешествия через Южный Кавказ. В его составе вагоны с купе разного класса, в том числе спальне вагоны с кондиционерами, биотуалетами, постельным бельем и т.д.

Время в пути — около 12–13 часов.

Расписание поездов

Баку → Тбилиси (поезд №38)

Отправление: Баку в 23:10

Прибытие: Тбилиси в 08:41 (на следующий день)

Тбилиси → Баку (поезд №37)

Отправление: Тбилиси в 21:00 (или около 21:00–22:00 по актуальному расписанию)

Прибытие: Баку в 06:24 (на следующий день)

Поезда курсируют ежедневно в обоих направлениях.

Маршрут и остановки

Поезд следует по исторической железной дороге, соединяющей две столицы. Вот ключевые остановки:

На территории Азербайджана

Баку — отправление в 23:10 с главного железнодорожного вокзала. Город огней, ультрасовременная архитектура, набережная и старый город Ичеришехер.

Баладжары (Bilajari) — пригород Баку, важный железнодорожный узел.

Евлах (Yevlakh) — крупный транспортный центр в центральном Азербайджане, ворота в регионы.

Гянджа — второй по величине город Азербайджана, историческая жемчужина с богатой культурой, мечетями и парками. Здесь родился великий поэт Низами Гянджеви.

Агстафа — небольшой город недалеко от грузинской границы.

Беюк-Кесик (Boyuk Kesik) — приграничная станция.

На территории Грузии

Гардабани — первый крупный остановочный пункт после границы. Небольшой промышленный город в Квемо-Картли, известный как «ворота» в Грузию со стороны Азербайджана.

Тбилиси — прибытие около 08:41. Столица с древними серными банями, колоритным Старым городом, мостом Мира и уникальной атмосферой, где Европа встречается с Азией.

Почему путешествие популярно?

Для жителей Азербайджана и Грузии поезд — настоящий подарок.

Для азербайджанцев это удобный способ поехать в Грузию на выходные или отпуск. Тбилиси уже давно стал любимым направлением: хорошее вино, вкусная еда, гостеприимство и потрясающие горы.

это удобный способ поехать в Грузию на выходные или отпуск. Тбилиси уже давно стал любимым направлением: хорошее вино, вкусная еда, гостеприимство и потрясающие горы. Для грузин — возможность легко и комфортно посетить Баку, прогуляться по Приморскому бульвару, увидеть Пламенные башни и насладиться азербайджанской кухней и музыкой.

Многие семьи имеют родственников или друзей по обе стороны границы, поэтому поезд идеально подходит для таких поездок. Кроме того, это отличный вариант для туристов — романтика железной дороги, красивые пейзажи за окном (степи, реки, горы на горизонте) и возможность увидеть не только столицы, но и региональные города. После пандемии люди устали от самолетов и хотят более атмосферных путешествий. Поезд как раз дает такое ощущение — ты не просто перемещаешься из точки А в точку Б, а проживаешь дорогу.

Достопримечательности столиц

Баку — город контрастов, где древность встречается с футуризмом

Главное, что стоит посетить:

Ичеришехер (Старый город) — UNESCO, лабиринт узких улочек, Девичья башня (символ города) и Дворец Ширваншахов.

Набережная Баку (Бульвар) — идеальное место для прогулок у Каспийского моря.

Пламенные башни (Flame Towers) — современный символ города, особенно красивы вечером с подсветкой.

Центр Гейдара Алиева — шедевр современной архитектуры Зaha Hadid.

Высокогорный парк и смотровые площадки с панорамой города.

Тбилиси — атмосферная столица с восточным колоритом и европейским шармом

Главное, что стоит увидеть:

Старый город (Абанотубани) — серные бани, разноцветные балконы и узкие улочки.

Крепость Нарикала — древняя цитадель с потрясающими видами на город.

Мост Мира — современный стеклянный мост через Куру.

Собор Цминда Самеба — величественный главный храм Грузии.

Проспект Руставели — главная артерия города с театрами, кафе и магазинами.

Главные театральные сцены Баку и Тбилиси

Баку

Азербайджанский Государственный Академический Театр Оперы и Балета

Азербайджанский Государственный Академический Драматический Театр

Театр музыкальной комедии

Государственный русский драматический театр им. Самеда Вургуна

Театр кукол и другие экспериментальные площадки

Тбилиси

Государственный академический театр им. Шота Руставели (главная сцена страны)

Государственный драматический театр им. Коте Марджанишвили

Тбилисский государственный театр оперы и балета

Театр марионеток Резо Габриадзе (очень атмосферный и известный)

Русский драматический театр им. А. С. Грибоедова

Ежегодные фестивали в Баку и Тбилиси

Баку

Бакинский международный джазовый фестиваль

Фестиваль «Бакинская осень»

Культурные и кинофестивали (включая международные мероприятия в Центре Гейдара Алиева)

Тбилиси

Тбилисоба (октябрь) — главный городской фестиваль с вином, музыкой и уличными гуляниями

Фестиваль молодого вина (май)

Tbilisi Jazz Festival

Kolga Tbilisi Photo Festival

Tbilisi Open Air (летний музыкальный фестиваль)

Международный театральный фестиваль

Романтика ночной железной дороги, красивые пейзажи за окном и доступные цены делают это путешествие особенно привлекательным для туристов и местных жителей.