Вознесение Господне 2026: что означает праздник, чего нельзя делать, приметы

Екатерина Винник
Открытка с Вознесением Господним
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вознесение отмечают на протяжении более полутора тысяч лет. Этот праздник важен как для восточного, так и для западного христианства, а в православии он занимает особое место как одно из 12 основных торжеств года. Что за праздник Вознесение, когда его отмечают в 2026 году, что нельзя в него делать и что можно, какая история у праздника и какие приметы?

Что за праздник Вознесение?

Праздник Вознесения был установлен церковью в честь последнего события, связанного с жизнью Христа: Его перехода на небо. Если описывать Вознесение Господне кратко, можно назвать его праздником завершения земной миссии Иисуса Христа, который своей смертью и воскрешением искупил все грехи человечества. 

Когда Вознесение в 2026 году? 

Вознесение празднуется ежегодно на 40й день после Пасхи и всегда в четверг. У православных в России в этом году дата праздника - 21 мая. Католики и другие западные христианские церкви, а также Армянская апостольская церковь уже отметили в 2026 году праздник Вознесения 14 мая. До IV века Вознесение и Троица были в один день, который назывался Пятидесятница, но уже более полутора тысяч лет это два праздника, отмечаются которые с разницей в 10 дней. В этом году Троица будет в воскресенье 31 мая - на 50-й день Пасхи, которую православные отметили 12 апреля. 

Суть праздника Вознесение

События, связанные с Вознесением, описываются в Библии буквально: Иисус Христос в присутствии своих учеников-апостолов вознесся на небо, где вскоре его скрыло облако. Более глубокий, духовный смысл случившегося на 40-й день после Пасхи заключается в осознании того, что отныне Сын Божий со Своим Отцом, где продолжает покровительствовать всем людям. Еще один смысл праздника Вознесения в том, что подобно Иисусу Христу, каждый, кто соблюдает законы Господа и старается жить по христианским заповедям, может обеспечить своей душе вечную жизнь. 

Что нельзя делать в Вознесение Господне?

Вознесение Господне - это особый день в церковном календаре, который предусматривает проведение специальной церковной службы с белым цветом облачения служителей. Между тем православных запретов в этот день немного, и все они одинаково верны для любого другого дня года: 

  • в Вознесение не стоит предаваться унынию и печали
  • ругаться и сквернословить 
  • отказывать в помощи. 

Вознесение не постный день, а значит есть можно любые продукты и даже выпить немного вина без злоупотреблений. 

Работать, в том числе и в огороде, ходить и прибирать на кладбище, заниматься бытовыми делами, например, мыть голову и стричься, в день Вознесения можно. Единственное, о чём напоминает церковь, это важность молитвы и искреннего обращения к Богу в великий праздник. 

В народной традиции на Вознесение сохранился только один запрет: в день, когда Господь вернулся на небо, считалось большим грехом отказывать в посильной помощи или милостыне. 

Как празднуют Вознесение? 

День Вознесения, прежде всего, посвящают молитве. По возможности, накануне, в среду (20 мая в 2026 году) ходят на Всенощное бдение - службу, которая начинается вечером и длится примерно два часа. В сам праздник в храмах и церквях тоже проходит служба - литургия, на которой можно причаститься. 

Если возможности посетить храм в Вознесения нет, верующие стараются прочесть молитвы-песнопения этого дня - тропарь и кондак - дома. В праздник молятся о покровительстве Господа, отпущении грехов, прощении, благополучии и здоровье близких. 

Подарки на Вознесение дарить не принято, однако поздравлять близких - традиция. В Вознесение желают мира, добра, благополучия, защиты от бед и нужды и тревог. 

Церкви Вознесения 

Храмы, церкви и соборы, посвященные Вознесению, есть во всем мире, но больше всего их в России и в США. Самый древняя из них - Храм Вознесения в Иерусалиме, который был построен в середине IV века на Елеонской горе, откуда, как считается, Господь вознёсся на небо. В часовне храма по сей день сохранился камень с отпечатком стопы - Стопа Спасителя. 

В чем помогает икона ”Вознесение”? 

Первые изображения событий дня Вознесения относятся к концу III- началу IV века. На Руси Вознесение появляется на фресках и иконах в начале XII века. Зачастую на иконах ”Вознесение” в нижней части изображены апостолы и Богородица, а сверху - Иисус Христос с двумя ангелами. Молятся иконе ”Вознесение” об укреплении веры, благополучии, защите, здоровье, мире и любви. 

Приметы Вознесения 

В народе считали, что с Вознесения начинается лето, а еще в этот день поминали усопших, души которых, как считалось с Пасхи до этого дня ходили по земле. В былые времена люди говорили, что с Воскресения до Вознесения по земле ходит Спаситель. Традиционно в праздник пекли угощение-лесенки ”Христу в дорогу” и проводили обряды, чтобы будущий урожай порадовал. Были в этот день и особые приметы: 

  • в ночь на Вознесение соловьи поют громче, провожая Иисуса Христа; 
  • считалось, что в день праздника праведный человек, который живёт последний год, может увидеть лестницу с ангелами в небе; 
  • дождь на Вознесение к грозе на Илью-пророка. 
