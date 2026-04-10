Пасхальное воскресенье 2026: что это за праздник, сколько дней длится, что нельзя делать?

Конец поста 2026 наступает 12 апреля: в этот день православные России отмечают Пасху - главный праздник в году, с которого начинается время радости для всех верующих. Что за праздник Пасха, почему ее отмечают, что нельзя делать в Воскресение Христово, когда будут Светлая седмица и Фомина неделя?

Что за праздник Пасха?

Пасха - это православное торжество, которое стоит выше всех остальных праздников, даже 12 главных (двунадесятых). Этот праздник не языческий, хотя в нем и есть элементы народной обрядности, и не государственный. При этом Пасха - всегда выходной, потому что она приходится на воскресенье. Дополнительный выходной на Пасху в 2026 году, 13 апреля, был установлен в ряде субъектов РФ - в Крыму, Дагестане, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. В рамках церковной традиции Пасха длится 40 дней до праздника Вознесения, который в 2026 году 21 мая.

Почему празднуют Пасху?

Пасху отмечают христиане всех деноминаций - и православные, и католики, и протестанты, а также последователи древневосточных православных церквей, в том числе Армянской. Почему? Это главный праздник, определяющий суть христианства, которая заключается в победе жизни над смертью, освобождении от грехов и единении с Богом. Все это стало возможно той жертве, на которую пошел Иисус Христос ради любви ко всем людям: он позволил себя распять, чтобы искупить грехи человечества.

Что значит ”Пасха”?

Название христианского праздника Пасха происходит от названия еврейского праздника Песах. Переводится ”Пасха” или ”Песах” с древнееврейского как ”переход”, и христианская религия трактует это слово в значении перехода от смерти к жизни: Иисус Христос умер, а затем воскрес.

Что говорят в Пасху?

В Пасху принято поздравлять как родных и близких, так и всех, кого захочется, даже незнакомых людей. Традиционная поздравительная фраза этого дня: ”Христос Воскресе!” Отвечать на нее нужно: ”Воистину Воскресе!” Поздравления могут быть и более развернутыми с пожеланиями здоровья, благополучия, Божьей милости и защиты, а также удачи в делах. Поздравлять можно всю неделю и после Пасхи, которая называется Светлая седмица и в 2026 году продлится с 13 по 19 апреля.

Что делают в день Пасхи?

Пасха, наступление которой одни отсчитывают с момента схождения Благодатного огня (11 апреля, примерно 14:25 по МСК), а другие с 00:00 12 апреля, день, когда верующие завершают пост и отмечают Христово Воскресение. Именно это произошло две тысячи лет назад на третий день после распятия Христа.

Рано утром в Пасху верующие отправляются в церковь, чтобы освятить куличи и яйца. Во многих церквях и храмах освящение начинается после литургии, примерно в 02:00 и продолжается до 15:00-17:00;

в Пасху принято помогать нуждающимся;

возвратившись после церкви домой, верующие едят пасхальное угощение. Эта традиция называется разговение на Пасху;

обед или ужин в этот день у многих праздничный. За столом собираются семьями, чтобы отпраздновать самый важный праздник в году.

Что нельзя делать в Пасху?

Считается, что Пасха - это время не для тяжелого физического труда или бытовых забот, а для радости и провозглашения веры в Христа и Его Воскрешение. В Пасху не принято делать уборку, стричься или ходить на кладбище - все это лучше перенести на любой другой, непраздничный день. Также не стоит в этот день сквернословить, вступать в конфликты и предаваться унынию. Что касается церковных таинств, в Пасху не венчают, а обряд крещения редко проводится, поскольку в храмах Христово Воскресение - загруженный день.

Что можно делать в Пасху?

У церкви фактически нет запретов для Пасхи. Любые предписания, в первую очередь, напоминают верующим о том, что в Пасхальное воскресенье следует обращаться к Богу и благодарить Его за милость, и только после этого заниматься своими делами. В Пасху можно ходить в баню, мыться и мыть голову, работать, если этот день не выходной, и отмечать день рождения.

12 апреля в 2026 году - первый день после поста, когда можно есть мясо, рыбу, а также молочные продукты. Следующий пост, Петров Пост, начнется 8 июня и продлится до 11 июля.

Когда будет родительская Пасха?

Родительской Пасхой иногда называют Радоницу - день поминовения усопших на Фоминой или Радоницкой неделе. В 2026 году Фомина неделя с 19 по 25 апреля, а Радоница - во вторник, 21 апреля. Вся Фомина неделя считается временем, когда живые поминают умерших, разделяя с ним радость празднования Пасхи.

Приметы на Пасху

Пасха, будучи в народе любимым праздником, на протяжении веков, в течение которых ее отмечают, приобрела множество примет, которые касаются погоды, урожая и благополучия: