Визит Ильхама Алиева в Казахстан: новая архитектура евразийского партнерства

Роза Байрамлы, ведущий советник Центра анализа международных отношений

Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан 20-21 октября стал значимым событием в развитии нового типа евразийской интеграции. Сотрудничество Баку и Астаны перешло на новый уровень институционально оформленного стратегического союза.

По итогам визита подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах транспорта и логистики, цифровизации и ИИ, индустриальной безопасности, здравоохранения и статистики, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

На фоне глобальной трансформации логистических и энергетических маршрутов визит подтвердил стремление Казахстана и Азербайджана сформировать самостоятельный евразийский транспортно-энергетический коридор, объединяющий Китай, страны Центральной Азии, Южный Кавказ и Европу, и тем самым снизить зависимость от традиционных, перегруженных маршрутов.

Внешнеполитическое значение визита состоит в снятии ограничений на транзит в Армению со стороны Азербайджана, что ознаменовало «размораживание» коммуникаций на Южном Кавказе, продемонстрировав, что Баку и Астана стали драйверами региональной стабильности и экономической взаимосвязанности на постсоветском пространстве.

Встреча в Астане показала, что Казахстан и Азербайджан постепенно превращаются в самостоятельных игроков, которые умело используют свое положение между крупными центрами силы. Обе страны выстраивают собственную зону влияния в прикаспийском регионе. Партнерство Баку и Астаны становится примером того, как можно добиваться стратегической самостоятельности не через конфронтацию, а путем развития инфраструктуры, технологий и взаимных интересов. На этой основе формируется новый тюркский центр Евразии, ориентированный на долгосрочные результаты.

На повестке дня визита стояли такие вопросы, как сотрудничество в сфере транспорта и логистики, энергетики и промышленной кооперации, цифровизации, инноваций и искусственного интеллекта, торгово-экономического взаимодействия и инвестиций, а также культуры и образования.

Транспорт и логистика

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) стало центральной темой визита. В 2024 году объем грузопотока в рамках коридора составил 4,5 миллиона тонн, а за 2023 год по этому маршруту было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов.

Сегодня грузоперевозки от китайской границы до грузинских портов занимают 15–18 дней. В рамках презентации совместного проекта «Развитие Среднего коридора» было отмечено, что к 2030 году объем перевозок должен увеличиться в 3 раза. Среди конкретных шагов — финансирование и модернизация инфраструктуры.

Президент Азербайджана также отметил значительный потенциал проекта Зангезурского коридора. По словам Ильхама Алиева, на территории Азербайджана строительство автомобильной и железнодорожной инфраструктуры для этого проекта будет завершено к середине следующего года. Глава государства также выразил надежду на то, что и в других странах работа будет продвигаться столь же быстро, и в таком случае открытие Зангезурского коридора может состояться к концу 2028 года. В этом контексте снятие ограничений на транзит грузов в Армению со стороны Азербайджана играет ключевую роль восстановления коммуникаций.

На переговорах стороны также обсудили расширение инфраструктуры портов Актау, Курык, Алят, увеличение грузопотока и создание единой цифровой платформы для отслеживания транзита, координацию тарифной политики и унификацию таможенных процедур, развитие флота на Каспии и оптимизацию стыковки железных дорог.

Энергетическое сотрудничество

Экспорт казахстанской нефти через территорию Азербайджана остается одним из главных направлений сотрудничества. В сложившейся геополитической ситуации именно азербайджанский коридор стал для Астаны альтернативой, обеспечивающей выход на мировые рынки. За последние 2 года объем поставок нефти из Казахстана через территорию Азербайджана стабильно рос, и это стало еще одной причиной заинтересованности сторон в модернизации портовой инфраструктуры Актау и Алята.

А рамках Казахстанской энергетической недели в начале октября прошла встреча министров энергетики двух стран, где было отмечено, что с 2023 года по настоящее время по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан перевезено 3,383 тыс. тонн казахстанской нефти, а также затронуты вопросы об увеличении транзита казахстанской нефти по территории Азербайджана и возможностях углубления сотрудничества между SOCAR и KazMunayGaz в контексте совместных проектов.

Помимо традиционных углеводородных маршрутов, в фокусе переговоров оказались новые формы энергетического взаимодействия, а именно вопросы энергетической диверсификации и «зеленой» энергетики. Так, согласно меморандуму, подписанному в 2025 году между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном при поддержке Азиатского банка развития (ADB) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), запланировано проведение технико-экономического обоснования подводного кабеля по дну Каспийского моря для передачи электроэнергии из Казахстана в Азербайджан, и далее — в Европу.

Создание «зеленого моста» через Каспий позволит сторонам разнообразить экспорт, снизить зависимость от углеводородов, привлечь европейские инвестиции и технологии и сделать энергосистемы более устойчивыми к внешним шокам.

Цифровизация, инновации и искусственный интеллект

Особое внимание стороны уделили развитию технологического партнерства. Президенты посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI в Астане, где обсудили создание совместных цифровых решений для транспорта, государственных услуг и бизнеса. Подписанные соглашения предусматривают обмен данными в сфере логистики, сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, а также развитие кибербезопасности и цифрового суверенитета. Эти инициативы должны сформировать своего рода «цифровой каркас» Среднего коридора, обеспечивая прозрачность, безопасность и технологическую связность евразийских маршрутов.

Торгово-экономическое сотрудничество и инвестиции

С января по август 2025 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном достиг 547 миллионов долларов, что отражает устойчивую положительную динамику. Эта цифра превышает показатели аналогичного периода предыдущего года более чем в три раза. Стороны подтвердили намерение и далее наращивать взаимную торговлю и в ближайшее время довести этот показатель до 1 млрд долларов, развивать совместные производственные проекты в сфере машиностроения, судостроения и строительства, а также активизировать инвестиции в логистику и промышленную кооперацию.

Что касается инвестиций, объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана составил 225 млн долларов, тогда как казахстанские инвестиции в Азербайджан оцениваются в 136 млн долларов.

Особое внимание уделено созданию прямых цепочек поставок между промышленными зонами Баку и Астаны, упрощению процедур для бизнеса и обеспечению стабильных условий для долгосрочных капиталовложений.

Что дадут странам новые договоренности?

Визит Ильхама Алиева в Казахстан стал важным сигналом для всего региона, подтвердив, что Баку и Астана выстраивают практическую архитектуру евразийской взаимосвязанности, начиная от транспорта и энергетики, вплоть до цифровых технологий и «зеленой» экономики.

Главным итогом поездки стало проведение второго заседания Высшего межгосударственного совета, которое закрепило новый уровень политической координации между странами. Стороны согласовали создание устойчивых физических и технологических коммуникаций, нацеленных на превращение Среднего коридора в ключевой маршрут между Востоком и Западом.

Визит президента Азербайджана стал логическим продолжением тюркской дипломатической активности после 12-го Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося 6-7 октября в Габале. Еще в рамках саммита Азербайджан и Казахстан обозначили общие приоритеты, а именно развитие транспортных и энергетических связей, технологической кооперации и укрепление единства тюркского мира, а визит Алиева в Астану придал этим договоренностям практическое содержание.

В более широком контексте визит стал частью формирования нового формата сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии. Формат «6», объединяющий Азербайджан и пять государств региона, укрепляет их координацию в сфере транспорта, энергетики и цифровизации, превращая взаимодействие в устойчивую политико-экономическую платформу и превращает регион из транзитного пространства в самостоятельный центр силы, способный вырабатывать собственную стратегическую повестку в Евразии.