Весенний авитаминоз: польза и вред имбиря

Полезен ли имбирь при авитаминозе, как имбирь влияет на организм и какие витамины он содержит рассказала кардиолог Скородумова.

Стоит ли полагаться на корень имбиря в борьбе с весенним авитаминозом и усталостью? На этот вопрос ответила "Вестнику Кавказа" секретарь Рабочей группы "Молодые кардиологи" Российского кардиологического общества по работе с научными проектами и межрегиональному сотрудничеству, старший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии, кандидат медицинских наук, кардиолог неврологического отделения №2, доцент учебного центра ГБУ "НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе" Елизавета Скородумова.

По словам эксперта, имбирь весной может поддержать самочувствие, однако он не "лечит авитаминоз". Корень имбиря обладает полезным влияние на организм, но при некоторых заболеваниях его лучше исключить из рациона.

Польза имбиря

"В нем есть антиоксиданты и биоактивные вещества (гингеролы), он может немного улучшать пищеварение, согревать, снижать тошноту. Однако витаминов в имбире немного, поэтому при выраженной усталости и частых простудах важнее наладить сон и рацион"

– Елизавета Скородумова

За жгучий, согревающий вкус имбиря отвечает гингерол, это растительное вещество имеет противовоспалительные, антиоксидантные, обезболивающие свойства.

Врач отметила, что людям, ощущающим стойкую слабость следует не полагаться на целебные свойства имбиря, а сдать общий анализ кров и проверить витамин D, ферритин, ТТГ.

Кому нельзя имбирь и почему

При некоторых заболеваниях ЖКТ принимать имбирь нужно с осторожностью, поделилась специалист.

"Осторожность нужна при гастрите/изжоге, желчнокаменной болезни и приеме антикоагулянтов/антиагрегантов: имбирь может усилить кровоточивость"

– Елизавета Скородумова

По словам эксперта, лучше всего использовать имбирь как пряность или заваривать в виде чая в умеренных количествах.