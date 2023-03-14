Весенний авитаминоз - как распознать и что делать?

Какие симптомы указывают на весенний авитаминоз и как с ним бороться? Врач назвали признаки авитаминоза и дала рекомендации, что можно сделать с этим состоянием.

Весной многие ощущают нехватку энергии и испытывают сонливость, что может указывать на авитаминоз, рассказала аллерголог-иммунолог, из петербургской СМ-Клиники Эльвина Давлятова.

Прежде всего врач сообщила, что многие называют авитаминозом гиповитаминоз. Первое - критическое, почти полное отсутствие в организме тех или иных витаминов, второе - недостаток витаминной обеспеченности, это состояние легко скорректировать.

То состояние, которое наблюдается у россиян весной - гиповитаминоз. Он возникает из-за нехватки солнечного света, особенностей зимнего рациона, а также образа жизни в холодное время года - люди меньше двигаются, больше времени проводят в помещении.

Все вместе эти факторы не лучшим образом сказывается на иммунитете, начинаются частые простуды.

Признаки весеннего авитаминоза

«Яркий признак проблем с иммунитетом и сезонного гиповитаминоза – частые болезни. Это могут быть как полноценные инфекционные заболевания, так и череда более легких простуд»

– врач

Также на недостаток витаминов указывают такие факторы:

отсутствие сил, слабость, утомляемость

проблемы со сном и недосып,

апатия и отсутствие интереса к жизни.

Кроме того, весенний дефицит витаминов отражается на внешнем виде, кожа может стать суше, изменить цвет, в углах рта и на губах могут появиться трещинки и заеды.

Как бороться с авитаминозом

Врач советует чаще бывать на свежем воздухе и больше двигаться, включить в рацион зеленый лук и другую зелень, молодую капусту, редис и другие первые весенние овощи.

Можно поддержать организм витаминными комплексами, выбрать оптимальный поможет специалист, пишет «Доктор Питер».