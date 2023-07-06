Верико Анджапаридзе - актриса, при жизни ставшая легендой

Верико Анджапаридзе прожила почти 90 лет, 70 лет играла на сцене, ставила спектакли, была худруком Тбилисского театра им. Марджанишвили, а фильмография актрисы насчитывает более 30 картин. Где она училась актерскому мастерству, как складывалась ее карьера в театре и кино, как в Грузии хранят память об актрисе - расскажем в этом материале.

Какой подарок Верико попросила на свое десятилетие?

Будущая актриса родилась в Кутаиси в семье Ивлиана Анджапаридзе и Марии Месхи. Ее отец был нотариусом, а также возглавлял Кутаисское драматическое общество, мать происходила из рода, давшего грузинской культуре многих известных актеров и театральных деятелей. Верико с детства очень любила театр - когда ей исполнилось десять лет, вместо подарка на день рождения девочка попросила взять ее в настоящий театр для взрослых.

Отец организовал для нее театр дома - рядом с детской выделили большую комнату, где построили сцену. Все было как в настоящем театре: занавес, освещение, партер, а дети под руководством Верико разыгрывали спектакли.

Для меня театр - вещь наипрекраснейшая. Пусть в нем даже будут обветшалый, пыльный занавес и необтесанные доски сценического пола. Я не могу рассматривать театр с точки зрения красоты здания или внутреннего убранства. Самое красивое в нем - живой, полнокровный актер

- позже говорила Анджапаридзе.

Где Анджапаридзе обучалась актерскому мастерству?

Окончив женскую гимназию святой Нино в Кутаиси, Верико отправилась в Москву и два года проучилась в драматической студии актера Малого театра Сергея Айдарова. После революции 1917 года она вернулась в Грузию и продолжила занятия по актерскому мастерству в драматической студии, которую в Тифлисе в 1918 году организовал Георгий Джабадари, ученик известного французского режиссера театра и кино Андре Антуана.

Как Анджапаридзе играла в театре?

После закрытия студии в 1920 году Анджапаридзе поступила в труппу театра имени Шота Руставели. Там произошло ее знакомство с реформатором грузинского театра Котэ Марджанишвили.

Марджанишвили был новатором, ломавшим в театре все отжившее

- говорила актриса.

В спектакле, который он в 1925 году поставил вместе с Сандро Ахметели, Анджапаридзе сыграла Офелию, одну из своих первых заметных ролей.

Верико Анджапаридзе напоминает ту музыкальную мелодию, которую чем больше осваиваешь, тем больше желаешь слушать

- говорил Марджанишвили.

В 1928 году Анджапаридзе стала актрисой 2-го Государственного драматического театра, который в Кутаиси создал и возглавил Марджанишвили. Годом позже режиссер поставил трагедию немецкого драматурга Карла Гуцкова "Уриэль Акоста". Этот спектакль оставил яркий след в истории грузинского театра, роль Юдифи в нем артистка играла много лет и называла ее в числе самых любимых.

В 1930 году театр переехал в грузинскую столицу, в 1933-м, после смерти Марджанишвили, получил его имя. В этом коллективе Анджапаридзе была не только актрисой, но и режиссером, а в 1957-1960 годах - художественным руководителем.

Анджапаридзе принято называть трагической актрисой, однако в галерее созданных ею образов есть лирические и даже комедийные героини. Артистка при жизни стала легендой грузинского театра, ее ставили в один ряд с Верой Комиссаржевской. Владимир Немирович-Данченко, один из основателей МХТ, восхищался ее исполнением роли Маргариты Готье в "Даме с камелиями":

За две-три так сыгранные роли я ставил бы артисту памятник.

Также Немирович-Данченко сравнивал Анджапаридзе с двумя другими знаменитыми исполнительницами роли Маргариты - Элеонорой Дузе и Сарой Бернар.

В каких фильмах снималась Анджапаридзе?

Первые фильмы с участием актрисы появились еще в эпоху немого кино. Среди картин этого периода примечательной стала "Трубка коммунара", поставленная Марджанишвили по новелле Ильи Эренбурга в 1929 году. В съемочной группе были артисты, знакомые Анджапаридзе по театру. Они снова оказались вместе под руководством Марджанишвили, но уже в кино. Многие кинообразы Анджапаридзе создавала в творческом союзе со своим мужем режиссером Михаилом Чиаурели. Первой такой работой стал фильм "Саба", вышедший в том же 1929 году.

Появление звука в кино предъявило новые требования к актерам - теперь они обязательно должны были иметь хорошую дикцию и разборчивую речь. Для Анджапаридзе с ее театральным опытом это не стало проблемой, ей не пришлось специально "осваивать" слово. Актриса продолжала много сниматься, и самые заметные роли сыграла в фильмах Чиаурели.

В 1940-е годы о были картины "Георгий Саакадзе" и "Падение Берлина".

В 1950-е - "Отарова вдова".

В 1960-е - "Повесть об одной девушке", "Генерал и маргаритки", "Иные нынче времена".

В фильмографии Анджапаридзе немного главных ролей, но даже ее эпизодические появления на экране запоминались надолго. Так было, к примеру, со сценой в фильме "Не горюй!", снятом Георгием Данелией, племянником актрисы. Или с минутным эпизодом в "Покаянии" Тенгиза Абуладзе, где Анджапаридзе произносит ставшую крылатой фразу: "Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?".

Где в Тбилиси места Анджапаридзе?

Анджапаридзе умерла 31 января 1987 года, с 1992 года улица в Тбилиси, на которой жила актриса, носит ее имя. Там находится дом Анджапаридзе и Чиаурели, в котором выросла их дочь Софико Чиаурели, тоже ставшая известной актрисой. В родительском доме она создала музей и небольшой театр "Верико".

Театральное общество Грузии учредило премию имени Верико Анджапаридзе, она традиционно вручается 14 января, в День грузинского театра.