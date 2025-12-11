Вечный огонь: кто придумал, где впервые появился, в чем его смысл и почему он не гаснет?

Вечный огонь - неизменный символ Дня Победы и важный атрибут памяти о подвиге, совершенном солдатами по всему миру в годы Второй мировой войны. Хотя сегодня мы ассоциируем вечный огонь с могилой Неизвестного солдата, его история началась задолго до ВОв.

Кто придумал Вечный огонь?

Впервые Вечный огонь упоминается в Библии, в книге Левит: он горел в алтаре скинии, походном храме иудеев. В Писании указано, что огонь необходимо поддерживать в жертвеннике постоянно, и угасать он не должен. Для иудеев неугасимый огонь олицетворял неизменное присутствие Бога, как и позднее для зороастрийцев Персии (современного Ирана), которые две с половиной тысячи лет назад поддерживали священный огонь в честь божества огня, Атара.

Почему Вечный огонь так называется?

Суть Вечного огня кроется в его названии - огонь, посвящённый богам или, как в новейшей истории, солдатам, павшим в годы войны, должен гореть непрерывно, символизируя преданность и память. Дольше всего в мире горит Вечный огонь в Иране, целых 1500 лет, в зороастрийском храме Аташкадех, который находится в городе Йезд в 620 километрах от Тегерана.

Вечный огонь и могила Неизвестного солдата

В XX веке Вечный огонь приобрёл новое символическое значение, став неизменным атрибутом монумента под названием Могила неизвестного солдата. Идея монумента тем, кто погибал на фронте, защищая Родину, возникла во Франции в разгар Первой мировой войны: тогда многие умершие солдаты оставались неопознанными - их хоронили в братских могилах. К концу войны из 1,3 млн убитых французских солдат, неопознанными оказались 300 тысяч, и инициативе по символическому захоронению неизвестного солдата с последующим созданием мемориала был дан ход.

Где был зажжен первый в XX веке Вечный огонь?

Местом для монумента была выбрана площадь Шарля де Голля под Триумфальной аркой. В 1921 году там было произведено захоронение одного из неизвестных солдат, воевавших за Францию. В том же году возникла идея каждый вечер зажигать у мемориала огонь, чтобы освещать его по ночам. Через два года на могиле Неизвестного солдата в Париже впервые зажгли Вечный огонь, который продолжают зажигать каждый день до сих пор.

Первый Вечный огонь в СССР

История Вечного огня в СССР началась в мае 1957 года в рабочем посёлке Первомайский Щёкинского района Тульской области на мемориале ”Скорбящий воин”, созданном по инициативе директора местного химического завода и посвященном солдатам, павшим в годы ВОв. В ноябре того же года, накануне 40-летия Революции, на Марсовом поле в Ленинграде был также зажжён Вечный огонь, от которого через 10 лет был зажжён Вечный огонь в Александровском саду в Москве.

Как работает Вечный огонь?

В основе работы Вечного огня - принцип работы газовой горелки: природный газ из магистрального газопровода или пропан из баллонов подаётся под давлением в смесительную камеру. В камере газ смешивается с воздухом, за счёт чего образуется постоянное пламя.

Сколько в России Вечных огней?

7 лет назад Общероссийский народный фронт подсчитал, что в России почти 4360 мемориалов с огнем. Из них более 940 - это Вечные огни, горящие постоянно, а около 3415 - ”Огни памяти”, которые зажигают только в памятные даты и на праздники.

В каких странах есть Вечный огонь?

Вечный огонь, посвященный погибшим в годы ВОв, был установлен во всех Республиках СССР, и сегодня он продолжает гореть в Беларуси, на Украине, в Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Также Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата есть в Польше, в Израиле - в комплексе Яд ва-Шем, посвященном жертвам Холокоста, и в США, на Гавайях, в память об атаке на Перл-Харбор.

Чем грозит осквернение Вечного огня?

В России с августа 2025 года действует закон, который предусматривает уголовную ответственность за осквернение Вечного огня. Уничтожение или повреждение мемориала грозит штрафом до 5 млн рублей или тюремным сроком до 5 лет.