Тюрьма в Гвиане: новые грани французского колониализма

Министр юстиции Франции побывал в Гвиане - бывшей колонии и ныне заморском департаменте страны, где объявил о планах строительства исправительного учреждения строгого режима для французских преступников. Зачем Парижу тюрьма в Южной Америке, сможет ли она решить проблемы государства и как к планам правительства относятся местные жители?

Новая тюрьма в Южной Америке

Франция намерена построить новую, третью по счету, тюрьму строго режима, правда, на этот раз находиться она будет не в самой Франции, а на заморской территории страны, в Гвиане. Министр юстиции страны, Жеральд Дарманен, уже побывал на месте, где будет находиться тюрьма на 500 человек с особым ультра-охраняемым крылом для содержания 60 наиболее опасных правонарушителей. Пенитенциарное учреждение появится посреди густого амазонского леса, где поблизости нет поселений, зато есть возможность заглушить мобильную связь и радиосигналы, с помощью которых управляются беспилотники. Тюрьма, строительство которой обойдётся в $450 млн, будет завершена к 2029 году.

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Что такое Гвиана?

Гвиана, которую иногда называют Французской Гвианой - заморская часть Франции на северо-востоке Южной Америки. Граничит Гвиана с Суринамом и Бразилией, а омывается Атлантическим океаном. Расстояние от Гвианы до Франции - более 7 тысяч километров. Столица территории - город Кайенна. До того как Гвиана официально стала департаментом Франции в 1946 году, южноамериканская территория площадью 83,5 тысячи квадратных километров была колонией Французской Республики. Более половины 300-тысячного населения заморской территории Франции находится за чертой бедности, а 20% граждан живут в труднодоступных деревнях, добраться куда можно только по воздуху или по воде.

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Зачем Франции новая тюрьма?

Основные причины, по которым Франция намерена построить новую тюрьму на своей заморской территории, три:

рост преступности в самой Франции необходимость бороться с наркотрафиком из Южной Америки недостаточный уровень безопасности в тюрьмах.

Ни одна из причин строительства тюрьмы строго режима не касается напрямую Гвианы.

Рост преступности во Франции

В последние годы уровень преступности во Франции неизменно растет. Статистика неутешительная: только за последний год количество расистских, ксенофобных и анти-религиозных правонарушений выросло на 11%, а количество преступлений, связанных с распространением наркотиков - на 38%. Французские пенитенциарные учреждения, которых в стране 188, в том числе тюрьмы и исправительные центры, не справляются с содержанием правонарушителей. По состоянию на сентябрь 2024 года французские тюрьмы переполнены почти на 30%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проблема с наркотиками

Во время осмотра территории будущей тюрьмы во Французской Гвиане министр Дарманен заявил, что учреждение будет служить цели борьбы с наркотрафиком во Франции. Суть заключается в следующем: в территориально южноамериканской тюрьме будут содержаться, в том числе главы французских наркосетей, которые будучи вдали от Франции не смогут поддерживать связь со своими сообщниками. В начале 2025 года правительство Франции объявило войну организованной преступности, в первую очередь, могущественным наркобаронам, чьи сети в последние годы охватили страну, что привело к значительному росту наркозависимости и преступлениям, связанным с наркотиками.

Нападения на тюрьмы

Еще одна причина создания заморской тюрьмы Франции в бывшей колонии - нападения на тюрьмы. На начало мая как минимум 10 французских тюрем были атакованы: вооруженные банды стреляли по зданиям исправительных учреждений, поджигали машины и угрожали охранниками, в том числе в их домах. В ходе расследования было арестовано более 30 человек, а за атаками, предположительно, стоит группа, которая борется за права заключенных во Франции. Нападения на тюрьмы еще больше усугубило и без того серьёзные проблемы страны с преступностью.

Как отреагировали власти Гвианы?

Новости о том, что в Гвиане будет построена тюрьма появились еще в 2017 году. Тогда Гвиана подписала соглашение о строительстве, чтобы решить проблему с переполненностью местного исправительного учреждения, и речи о том, что департамент будет принимать преступников и радикалов из самой Франции в то время не шло.

Жан-Поль Ферейра, исполняющий обязанности президента территориального сообщества Французской Гвианы, заявил, что местная ассамблея законодателей была удивлена, узнав, что в будущей тюрьме будет отдельное крыло для особо опасных преступников. По словам Ферейры, такое отношение к местным жителям неуважительно и оскорбительно, и Гвиана не собирается принимать преступников из Франции.

Жан-Виктор Кастор, член французского парламента от Гвианы, пошел еще дальше, заявив, что проект министра Дарманена - оскорбление местной истории. По его словам, такая политика - возврат к колониализму. Он отправил письмо премьер-министру страны Франсуа Байру с просьбой отказаться от проекта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возврат к колониализму?

В интервью ежедневной французской газете L’Humanite Жан-Виктор Кастор подчеркнул, что решение о размещении в Гвиане преступников из Франции принималось без участия местных властей:

Так поступают покровители. У Гвианы всё еще колониальный статус. Французская элита всегда выстраивала с нами вертикаль: это наши территории, и мы делаем что хотим и как хотим. Каким бы архаичным такое отношение не казалось, оно в ДНК большинства лидеров Франции до сих пор <…>. Для них Гвиана - земля поселений и тюремных колоний.

Наследие Острова дьявола

Для Франции отправлять преступников в Гвиану - сложившаяся традиция. С 1852 по 1953 годы небольшой остров, относящиеся к столице, Кайенне, и известный как Остров Дьявола, служил местом заключения и ссылки французских узников, в том числе и политических. Причины были те же, что и сегодня: значительный рост уровня преступности и стремление оградить население Франции от рецидивистов. Решением Наполеона III Гвиана была выбрана местом ссылки заключенных: по сути, так начался очередной этап колонизации территории, которую Франция безуспешно пыталась освоить с начала XVII века. За сто лет существования Остров Дьявола стал одной из самых печально известных тюрем в мире: большинство из 80 тысяч заключенных, отправленных на остров, домой так и не вернулись, многие умерли от болезней и тяжелых условий содержания.

Сможет ли новая тюрьма в Гвиане решить проблемы Франции?

План Жеральда Дарманена вызвал негодование не только у местных властей: жители Гвианы тоже не хотят, чтобы их земля превращалась в ”мусорное ведро” Франции. Более того, в комментариях под сюжетом о новой тюрьме канала France 24 пользователи выражают недоумение тем, почему Франция позволяет себе проявление колониализма в XX веке и при этом позиционирует себя в качестве лидера Европы, которая гордится тем, что стоит на страже прав человека.

На фоне критики и упреков в продолжающимся колониализме Франция рискует усугубить проблему с преступностью. По словам Жана-Виктора Кастора, строительство тюрьмы не панацея от наркотрафика, с которым нужно бороться, в первую очередь, с помощью оперативно-следственных мероприятий, а также улучшая уровень жизни населения. Кроме того, само расположение будущей тюрьмы и, в частности крыла для особо опасных преступников посреди амазонского леса обеспечит преступным группировкам, в том числе из Колумбии и Мексики, дополнительную возможность связи со своими арестованными участниками.

Они ведь способны прибыть к нам целым отрядом, с оружием, чтобы освободить заключенных. Полнейшая бессмыслица осуществлять такой проект в самом сердце Французской Гвианы

- Кастор.