Тюрьма в Гвиане: новые грани французского колониализма

Новая тюрьма в Южной Америке
Франция намерена построить новую, третью по счету, тюрьму строго режима, правда, на этот раз находиться она будет не в самой Франции, а на заморской территории страны, в Гвиане. Министр юстиции страны, Жеральд Дарманен, уже побывал на месте, где будет находиться тюрьма на 500 человек с особым ультра-охраняемым крылом для содержания 60 наиболее опасных правонарушителей. Пенитенциарное учреждение появится посреди густого амазонского леса, где поблизости нет поселений, зато есть возможность заглушить мобильную связь и радиосигналы, с помощью которых управляются беспилотники. Тюрьма, строительство которой обойдётся в $450 млн, будет завершена к 2029 году.
Что такое Гвиана?
Гвиана, которую иногда называют Французской Гвианой - заморская часть Франции на северо-востоке Южной Америки. Граничит Гвиана с Суринамом и Бразилией, а омывается Атлантическим океаном. Расстояние от Гвианы до Франции - более 7 тысяч километров. Столица территории - город Кайенна. До того как Гвиана официально стала департаментом Франции в 1946 году, южноамериканская территория площадью 83,5 тысячи квадратных километров была колонией Французской Республики. Более половины 300-тысячного населения заморской территории Франции находится за чертой бедности, а 20% граждан живут в труднодоступных деревнях, добраться куда можно только по воздуху или по воде.
Зачем Франции новая тюрьма?
Основные причины, по которым Франция намерена построить новую тюрьму на своей заморской территории, три:
- рост преступности в самой Франции
- необходимость бороться с наркотрафиком из Южной Америки
- недостаточный уровень безопасности в тюрьмах.
Ни одна из причин строительства тюрьмы строго режима не касается напрямую Гвианы.
Рост преступности во Франции
В последние годы уровень преступности во Франции неизменно растет. Статистика неутешительная: только за последний год количество расистских, ксенофобных и анти-религиозных правонарушений выросло на 11%, а количество преступлений, связанных с распространением наркотиков - на 38%. Французские пенитенциарные учреждения, которых в стране 188, в том числе тюрьмы и исправительные центры, не справляются с содержанием правонарушителей. По состоянию на сентябрь 2024 года французские тюрьмы переполнены почти на 30%.
Проблема с наркотиками
Во время осмотра территории будущей тюрьмы во Французской Гвиане министр Дарманен заявил, что учреждение будет служить цели борьбы с наркотрафиком во Франции. Суть заключается в следующем: в территориально южноамериканской тюрьме будут содержаться, в том числе главы французских наркосетей, которые будучи вдали от Франции не смогут поддерживать связь со своими сообщниками. В начале 2025 года правительство Франции объявило войну организованной преступности, в первую очередь, могущественным наркобаронам, чьи сети в последние годы охватили страну, что привело к значительному росту наркозависимости и преступлениям, связанным с наркотиками.
Нападения на тюрьмы
Еще одна причина создания заморской тюрьмы Франции в бывшей колонии - нападения на тюрьмы. На начало мая как минимум 10 французских тюрем были атакованы: вооруженные банды стреляли по зданиям исправительных учреждений, поджигали машины и угрожали охранниками, в том числе в их домах. В ходе расследования было арестовано более 30 человек, а за атаками, предположительно, стоит группа, которая борется за права заключенных во Франции. Нападения на тюрьмы еще больше усугубило и без того серьёзные проблемы страны с преступностью.
Как отреагировали власти Гвианы?
Новости о том, что в Гвиане будет построена тюрьма появились еще в 2017 году. Тогда Гвиана подписала соглашение о строительстве, чтобы решить проблему с переполненностью местного исправительного учреждения, и речи о том, что департамент будет принимать преступников и радикалов из самой Франции в то время не шло.
Жан-Поль Ферейра, исполняющий обязанности президента территориального сообщества Французской Гвианы, заявил, что местная ассамблея законодателей была удивлена, узнав, что в будущей тюрьме будет отдельное крыло для особо опасных преступников. По словам Ферейры, такое отношение к местным жителям неуважительно и оскорбительно, и Гвиана не собирается принимать преступников из Франции.
Жан-Виктор Кастор, член французского парламента от Гвианы, пошел еще дальше, заявив, что проект министра Дарманена - оскорбление местной истории. По его словам, такая политика - возврат к колониализму. Он отправил письмо премьер-министру страны Франсуа Байру с просьбой отказаться от проекта.
Возврат к колониализму?
В интервью ежедневной французской газете L’Humanite Жан-Виктор Кастор подчеркнул, что решение о размещении в Гвиане преступников из Франции принималось без участия местных властей:
Так поступают покровители. У Гвианы всё еще колониальный статус. Французская элита всегда выстраивала с нами вертикаль: это наши территории, и мы делаем что хотим и как хотим. Каким бы архаичным такое отношение не казалось, оно в ДНК большинства лидеров Франции до сих пор <…>. Для них Гвиана - земля поселений и тюремных колоний.
Наследие Острова дьявола
Для Франции отправлять преступников в Гвиану - сложившаяся традиция. С 1852 по 1953 годы небольшой остров, относящиеся к столице, Кайенне, и известный как Остров Дьявола, служил местом заключения и ссылки французских узников, в том числе и политических. Причины были те же, что и сегодня: значительный рост уровня преступности и стремление оградить население Франции от рецидивистов. Решением Наполеона III Гвиана была выбрана местом ссылки заключенных: по сути, так начался очередной этап колонизации территории, которую Франция безуспешно пыталась освоить с начала XVII века. За сто лет существования Остров Дьявола стал одной из самых печально известных тюрем в мире: большинство из 80 тысяч заключенных, отправленных на остров, домой так и не вернулись, многие умерли от болезней и тяжелых условий содержания.
Сможет ли новая тюрьма в Гвиане решить проблемы Франции?
План Жеральда Дарманена вызвал негодование не только у местных властей: жители Гвианы тоже не хотят, чтобы их земля превращалась в ”мусорное ведро” Франции. Более того, в комментариях под сюжетом о новой тюрьме канала France 24 пользователи выражают недоумение тем, почему Франция позволяет себе проявление колониализма в XX веке и при этом позиционирует себя в качестве лидера Европы, которая гордится тем, что стоит на страже прав человека.
На фоне критики и упреков в продолжающимся колониализме Франция рискует усугубить проблему с преступностью. По словам Жана-Виктора Кастора, строительство тюрьмы не панацея от наркотрафика, с которым нужно бороться, в первую очередь, с помощью оперативно-следственных мероприятий, а также улучшая уровень жизни населения. Кроме того, само расположение будущей тюрьмы и, в частности крыла для особо опасных преступников посреди амазонского леса обеспечит преступным группировкам, в том числе из Колумбии и Мексики, дополнительную возможность связи со своими арестованными участниками.
Они ведь способны прибыть к нам целым отрядом, с оружием, чтобы освободить заключенных. Полнейшая бессмыслица осуществлять такой проект в самом сердце Французской Гвианы
- Кастор.