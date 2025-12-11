”Три сестры” Бронзита: российский мультфильм борется за ”Оскар”

Впервые с 2018 года в пятерку номинантов на ”Оскар” попала работа российского режиссера. В 2026 году за заветную статуэтку борется короткометражный анимационный фильм ”Три сестры” мультипликатора Константина Бронзита. Кто такой Константин Бронзит, как ему удалось стать номинантом на ”Оскар” и о чем его мультфильм?

Кто такой Константин Бронзит?

Константина Бронзита, 60-летнего мультипликатора, режиссера и аниматора из России знает каждый, как минимум, по его работе ”Алеша Попович и Тугарин Змей”, первому фильму из цикла ”Три богатыря”, вышедшему на экраны в 2004 году и завоевавшему любовь зрителей и множество российских и международных наград. За свою 37-летнюю карьеру Бронзит снял десятки короткометражных и полнометражных мультфильмов, многие из которых становились номинантами и лауреатами престижных международных фестивалей. Бронзит создает свои произведения в особой, уникальной манере, пронизанной самобытностью, а его двухмерные и на первый взгляд незатейливые персонажи невероятно глубоки и трогательны.

Сколько раз Бронзит номинировался на ”Оскар”?

Номинация на ”Оскар” в 2026 году не первая для мультипликатора и Заслуженного деятеля искусств, который работал во Франции, сотрудничал с Великобританией и Германией. Впервые с его творчеством Американская киноакадемия познакомилась в 2009 году: тогда он представил на суд жюри свой короткий анимационный фильм ”Уборная история - любовная история”. Во второй раз Бронзит отметился на ”Оскаре” через 7 лет с работой ”Мы не можем жить без космоса”. В первый раз Бронзит уступил японскому режиссеру и его картине ”Дом из маленьких кубиков”, а во второй раз чилийскому мультфильму ”Медвежья история”.

Кто такой Тимур Когнов?

Свой новый мультфильм, ”Три сестры”, снятый в 2024 году, Константин Бронзит представляет на международных фестивалях уже больше года. Как признается сам режиссер в интервью американскому изданию Animation Magazine, на этот раз он решил не выдавать свою личность, чтобы судейские коллегии, которые занимаются отбором картин, оставались непредвзятыми. Дело в том, что Бронзит - известное имя в мире мультипликаторов-аниматоров, поэтому вместо него режиссером мультфильма ”Три сестры” был ”назначен” Тимур Когнов - вымышленный аниматор из Грузии, который живет и работает в Канаде. По словам Бронзита, эксперимент удался: очень многие фестивали, видя неизвестное имя, отказывались принимать работу. Тем не менее картина ”Три сестры” получила награду ”Лучший из лучших” Бостонского международного фестиваля артхаусного кино, благодаря чему Бронзит смог представить свою овеянную тайной короткометражную работу Американской киноакадемии.

Как появились ”Три сестры”?

Как рассказал Бронзит в интервью Animation Magazine, идею мультфильма ”Три сестры” предложил его коллега-мультипликатор, Дмитрий Высоцкий, почти 10 лет назад. Однако короткометражный фильм появился далеко не сразу: работу над ним Бронзит начал в 2018 году, а закончил спустя шесть лет. По словам режиссера, он никогда еще так долго не создавал мультфильм, который длится всего 15 минут.

На какой студии был создан мультфильм-номинант на ”Оскар”?

”Три сестры” Бронзита - совместная работа двух студий: российской ”Мельницы”, один из основателей которой Константин Бронзит, и израильской Polydont. Продюсерами анимационной короктометражки выступили Александр Боярский, гендиректор студии ”Мельница”, и Сергей Сельянов, соучредитель студии ”Мельница”.

О чем мультфильм ”Три сестры”?

Мало что известно о сюжетных поворотах анимационного короткометражного фильма ”Три сестры”, кроме того, что написано в синопсисе для кинофестивалей и со слов самого режиссера картины. Это история, как очевидно из названия, о трех сестрах, которые живут на отдаленном изолированном острове, каждая в своем доме, но все внезапно меняется, когда им приходится сдать в аренду один из домов. Мультфильм ”Три сестры” без слов, но, как надеется Бронзит, зрители и так все поймут, благодаря универсальному языку любви и юмору, которыми пронизана работа.

Есть ли у Бронзита шанс на ”Оскар”?

Кроме ”Трех сестер” Константина Бронзита, на ”Оскар-2026” в категории ”Лучший анимационный короткометражный фильм” претендуют следующие картины:

”Бабочка” французского режиссера Флоренс Майяйе

”Вечнозеленое” американских режиссеров Натана Энгельхардта и Джереми Спирса

”Девушка, которая плакала жемчугом” канадских режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски

”План по выходу на пенсию” ирландского режиссера Джона Келли.

Каждый из анимационных фильмов затрагивает важные и вечные темы любви, одиночества, жажды денег и надежды на будущее. Уже сама номинация на ”Оскар” - большой успех для российских ”Трех сестер”, а сможет ли Бронзит получить заветную награду за свое произведение, мы узнаем 16 марта на церемонии вручения премии Американской киноакадемии.