Торговая политика Китая: что происходит, откуда профицит и что думают в ЕС?

Профицит торгового баланса Китая по товарам впервые в истории превысил триллион долларов. Что происходит с внешней торговлей Китая, как Китай вышел на рекордный торговый профицит, как на это повлияла торговая война США и Китая, куда идет китайский экспорт, что не так с торговым профицитом Китая, почему ЕС настроен против Китая и чего ожидать?

В декабре 2025 года профицит торгового баланса КНР по товарам впервые в истории превысил триллион долларов. Этот рекорд стал результатом сложного переплетения агрессивной промышленной политики, глобальной торговой напряженности и внутренних экономических вызовов. Несмотря на тарифные войны и растущее давление со стороны западных партнеров, Пекин продолжает укреплять свои позиции в высокотехнологичных отраслях, перенаправляя товарные потоки.

Внешняя торговля Китая - что происходит?

По данным Главного таможенного управления КНР, опубликованным в декабре 2025 года, совокупный профицит торгового баланса страны за первые 11 месяцев года достиг $1,08 трлн. Основой для этого послужил экспорт товаров на сумму $3,4 трлн при импорте в $2,3 трлн. Пиковым стал ноябрь, когда месячный профицит подскочил до $111,68 млрд - максимума с июня. Рост обеспечил отскок экспорта на 5,9% в годовом выражении после падения в октябре, тогда как импорт вырос лишь на 1,9%, что указывает на слабость внутреннего спроса.

Как Китай вышел на рекордный торговый профицит?

Структурный перекос экономики в сторону производства и экспорта. Несмотря на многолетние официальные планы по стимулированию внутреннего потребления, сектор недвижимости, который был ключевым драйвером внутреннего спроса, находится в глубоком кризисе. Это вынуждает экономику искать точки роста вовне;

Сравнительное ослабление юаня (его реальный эффективный курс находится на минимальных уровнях с 2012 года) делает китайские товары исключительно конкурентоспособными на мировом рынке;

Китай успешно осуществил "восхождение по цепочке создания стоимости", перейдя от экспорта простых товаров к доминированию в высокотехнологичных секторах, таких как электроника, электромобили, солнечные панели и судостроение.

Как повлияла торговая война США и Китая?

Политика администрации американского президента Дональда Трампа, возобновившая высокие пошлины на китайский импорт (в среднем около 37%), оказала существенное, но не фатальное влияние. Экспорт китайских товаров в США за ноябрь 2025 года рухнул на 28,6% в годовом исчислении, до $33,8 млрд. Однако китайские компании продемонстрировали высокую гибкость. Они стали активно перенаправлять товарные потоки через третьи страны, такие как Вьетнам, Мексика, Индонезия и страны Африки, откуда товары поступают на рынок США уже с другими сертификатами происхождения. Этот процесс отражен в резком росте импорта этих стран из Китая и, одновременно, их экспорта в США.

Куда идет китайский экспорт?

Стратегия диверсификации оказалась чрезвычайно успешной. Падение поставок в Северную Америку было более чем компенсировано ростом в другие регионы:

ЕС: рост экспорта на 14,8% в ноябре 2025 года;

Австралия: впечатляющий скачок на 35,8%;

Страны АСЕАН (Юго-Восточная Азия): увеличение на 8,2%;

Африка и Латинская Америка: также демонстрируют двузначные темпы роста.

Таким образом, Китай не сократил объем производства, а глобализировал сбыт, превратив региональную торговую войну с США в инструмент для завоевания новых рынков.

Что не так с торговым профицитом Китая?

Рекордный дисбаланс вызывает растущее раздражение у некоторых торговых партнеров:

Массированный приток относительно дешевых китайских товаров, особенно в плане электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей, подавляет местных производителей и ведет к обвинениям в промышленном перепроизводстве;

Импорт Китая растет медленнее экспорта, что лишает партнеров возможности наращивать свой экспорт в страну. Это воспринимается как односторонняя выгода;

Доминирование Китая в критически важных цепочках поставок, таких как обработка редкоземельных металлов (на него приходится 90% мировой переработки), рассматривается как угроза экономической безопасности.

ЕС против Китая?

Ранее ЕС уже ввел дополнительные пошлины на китайские электромобили до 35,3%, а Франция и Германия открыто угрожают новыми торговыми мерами, если дисбаланс не будет сокращен. На днях президент Франции Эммануэль Макрон, только что вернувшийся с государственного визита в КНР, предупредил, что Европа может последовать примеру США и ввести пошлины в отношении Пекина, если профицит не сократится в ближайшие месяцы.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева во время визита в Пекин прямо заявила, что КНР уже не может полагаться на экспорт как на источник роста. По ее мнению, продолжая зависеть от экспортно-ориентированного роста, Китай рискует усилить глобальную торговую напряженность. Фонд призвал власти страны принять комплексные меры для стимулирования внутреннего потребления, что помогло бы сократить профицит и снизить глобальную напряженность. Это включает меры по поддержке домохозяйств, укреплению системы социального обеспечения и разрешению кризиса на рынке недвижимости для восстановления уверенности потребителей.

Каковы прогнозы на будущее?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что торговая динамика Китая останется сильной в среднесрочной перспективе. Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что доля Китая в мировом экспорте товаров к 2030 году вырастет до 16,5% с текущих примерно 15%, благодаря опережающему развитию высокотехнологичных отраслей.

Несмотря на уверенный рост ВВП (около 5%), слабый внутренний спрос и неуверенность потребителей из-за последствий пандемии (потеря рабочих мест, снижение доходов) привели к сокращению расходов, что замедляет восстановление и создает вызовы для Пекина, который пытается переориентировать экономику на потребление.

Главным риском остается дальнейшая эскалация протекционизма. Если ЕС и другие страны последуют примеру США и введут широкомасштабные ограничения, это может спровоцировать полномасштабную глобальную торговую войну, последствия которой будут негативными для всех участников.