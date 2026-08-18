Тоидзе — художественная династия

Художник Моисей Тоидзе, 155-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, стал основателем художественной династии, и она насчитывает уже четыре поколения. Второе поколение — два его сына, а третье и четвертое поколение — внучка и правнучка.

Моисей Тоидзе — художник и педагог

Моисей (Мосе) Тоидзе родился 22 января 1871 года в Тифлисе. По инициативе матери — представительницы княжеского рода Туркестановых — в 1896 году он отправился в Петербург, поступил в Императорскую академию художеств и занимался у Ильи Репина. Когда в 1899-м Тоидзе, завершив обучение, решил вернуться в Тифлис, мастер помог ему открыть художественную студию. Там живописец преподавал много лет, а с 1930 года и до конца жизни работал в Тбилисской академии художеств, в 1934-м стал профессором. Один из его учеников — Уча Джапаридзе, академик Академии художеств СССР, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР.

Среди самых известных произведений Тоидзе — портреты ("Портрет старика-еврея", "Портрет матери", "Мелодия самовара. Автопортрет с женой", "Режиссер Михаил Чиаурели"), жанровые картины ("Мцхетоба", "Старый Тбилиси", "В рыбной лавке"), полотна, посвященные различным историческим событиям ("Царь Ираклий подписывает проект трактата", "Восстание 1905 года в Тифлисе"), Великой Отечественной войне ("Письмо с фронта", "Песнь победы", "Женщины Тбилиси готовят подарки фронту").

Звание народного художника Грузинской ССР было присвоено ему в 1946 году, звание народного художника СССР — в 1953-м. В 1947 году Тоидзе стал одним из учредителей Академии художеств СССР и был избран ее академиком.

Живописец скончался 17 июня 1953 года в Тбилиси, он похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей. В грузинской столице создан Дом-музей Моисея Тоидзе.

Ираклий Тоидзе — плакатист и иллюстратор

Ираклий Тоидзе — сын Моисея Тоидзе — родился 14 марта 1902 года в Тифлисе. Его первым учителем был отец, с 1922 года молодой художник работал в "Окнах ГрузКавРОСТА", Тбилисскую академию художеств он окончил в 1930-м.

Тоидзе известен как иллюстратор "Витязя в тигровой шкуре" Шота Руставели, книг "Антология грузинской поэзии" и "История Грузии". В годы Великой Отечественной войны художник создал знаменитые плакаты "Родина-мать зовет!", "За Родину-мать!", "Освободим Европу от цепей фашистского рабства!".

Звание заслуженного деятеля искусств РСФСР он получил в 1951 году, звание народного художника Грузинской ССР — в 1980-м. Государственной премии СССР Тоидзе был удостоен четырежды: в 1941, 1948, 1949 и 1951 годах. В 1982-м он стал почетным гражданином Тбилиси.

Скончался художник 1 апреля 1985 года в Москве.

Георгий Тоидзе — скульптор и график

Георгий Тоидзе — сын Моисея Тоидзе — родился 15 сентября 1914 года в Тифлисе. Он участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден орденом Отечественной войны II степени. Много лет скульптор жил в доме на Поварской улице в Москве, там же находилась его мастерская.

Среди самых известных работ Тоидзе — памятники ученому-механику Николаю Жуковскому в городе Жуковский, Шота Руставели в Ахалцихе, Серго Орджоникидзе в Уфе, бюст космонавта Владислава Волкова в сквере Космонавта Волкова в Москве, надгробие авиаконструктора Андрея Туполева на Новодевичьем кладбище.

Также художник создал графические портреты Галины Улановой, других знаменитых артистов Большого и Мариинского театров.

Тоидзе скончался в 1997 году, он похоронен на Кунцевском кладбище.

Александра Тоидзе — актриса

Александра Тоидзе — дочь Моисея Тоидзе — художественную династию не продолжила, но стала известной актрисой. Она родилась 11 марта 1907 года в Тифлисе, в 1924-м окончила женскую гимназию, через два года дебютировала в кино, снявшись в фильме Юрия Желябужского "Дина Дза-Дзу". В 1929-м Тоидзе сыграла у этого же режиссера в детективе "В город входить нельзя" и исполнила главную роль в приключенческой ленте Михаила Чиаурели "В последний час". Также в фильмографии актрисы — картина "Путешествие в Арзрум", снятая на "Ленфильме" в 1936 году по мотивам путевых очерков Александра Пушкина, "Стрекоза" и "День последний, день первый" режиссера Семена Долидзе.

В 1936-м Тоидзе окончила актерскую школу при Госкинопроме Грузии, на следующий год была принята в труппу Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели, в 1950-м стала народной артисткой Грузинской ССР.

Скончалась актриса 30 мая 1985 года, она похоронена в Дидубийском пантеоне.

Нателла Тоидзе — художница

Нателла Тоидзе — дочь Георгия Тоидзе — родилась 17 января 1950 года в Москве. Лепить из глины и рисовать девочка любила с детства, ее первым учителем был отец. В 1968 году Нателла поступила на факультет театрально-декорационного искусства Московского государственного художественного училища памяти 1905 года, пять лет занималась под руководством Татьяны Сельвинской.

Тоидзе предпочитает работать не в мастерской, а на пленэре, больше всего любит писать пейзажи и натюрморты. Среди самых известных ее работ — "Август", "Валдай. Июль", "Старая черемуха. Ноябрь", "Золотые шары", "Флора и Фауна", "Охота", "Натюрморт с коробкой".

Персональные выставки художницы проходили в залах Манежа и Нового Манежа, в Московском музее современного искусства, залах Российской академии художеств в Москве, музее Российской академии художеств в Петербурге, в других российских музеях. Ее работы демонстрировались на крупных выставках в Пекине, Нью-Йорке, Лиссабоне, Париже.

В 2004 году Тоидзе получила золотую медаль Российской академии художеств, в 2011-м была избрана академиком РАХ, в 2015-м стала заслуженным художником России.

Нана Абдрашитова — художница

Нана Абдрашитова — дочь Нателлы Тоидзе и кинорежиссера Вадима Абдрашитова — родилась 9 июля 1980 года в Москве. В детстве она занималась в хореографической студии в Доме ученых на Пречистенке, училась в художественной школе имени Серова. Абдрашитова — выпускница ГИТИСа 2002 года, на кафедре сценографии она занималась в мастерской Сергея Бархина. Профессия театрального художника "прямо связана с созданием новых миров", объясняет свой выбор Абдрашитова. А в 2010 году она окончила еще и Высшие курсы сценаристов и режиссеров, училась в мастерской игрового и неигрового кино Владимира Хотиненко.

Художница оформила десятки спектаклей в театрах Москвы, Петербурга, Новосибирска, других российских городов и за рубежом (в Риге, Даугавпилсе, Кейптауне). За работу над спектаклем 2007 года "Конек-Горбунок" Петра Ершова в Рижском русском театре имени Михаила Чехова она была номинирована на латвийскую национальную театральную премию "Ночь лицедеев" как "Лучший сценограф". Работа над спектаклем 2023 года "Лягушки" по роману китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина принесла Абдрашитовой две номинации на российскую национальную театральную премию "Золотая маска" — за лучшую работу художника и за лучшую работу художника по костюмам. А за оформление спектакля 2016 года "Мамаша Кураж" Бертольта Брехта в московском театре "Мастерская Петра Фоменко" она получила почетный диплом Российской академии художеств.

Абдрашитова сотрудничает с журналами как график-иллюстратор, занимается архитектурой и сценографией выставок, преподает в ГИТИСе.