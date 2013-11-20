Тогрул Нариманбеков – художник вне границ

Айбаниз Рустамова

Тогрул Нариманбеков остается единственным азербайджанцем, вошедшим во Французскую энциклопедию. Он родился 7 августа 1930 года в Баку в семье азербайджанца Фармана Нариманбекова и француженки Ирмы ля Рудэ.

Этот брак состоялся благодаря тому, что Фарман Нариманбеков в составе перспективной молодежи был отправлен правительством Азербайджанской Демократической Республики во Францию и прошел обучение на энергетическом факультете университета Тулузы, где и встретился с будущей супругой.

Семья художника прошла через репрессии, но выстояла и дала своим детям достойное образование. В годы Великой Отечественной войны Нариманбековы жили в эвакуации в Самарканде, и юный Тогрул, проявлявший живой интерес к искусству, часами пропадал в старой части города, наблюдая за происходящими событиями и делая зарисовки. Его интересовало все: монументальная живопись, графика, музыка. По его собственным словам, он пришел к культуре Востока через современное искусство Запада благодаря своей матери, познакомившей его с работами французских импрессионистов.

Тогрул Нариманбеков получил образование в Азербайджанском художественном училище имени Азима Азимзаде. Затем совершенствовал знания в Литовском художественном институте на факультете монументальной и станковой живописи в Вильнюсе. Рано начал выставлять свои работы на выставках, проходивших в Советском Союзе и за рубежом. Работая в разных жанрах изобразительного искусства (пейзажи, натюрморты, портреты), художник создавал шедевры, навеянные национальными традициями.

Есть известное выражение: «Талантливый человек талантлив во всем». Это определение подходит и к личности Тогрула Нариманбекова. Получив музыкальное образование в Вильнюсской консерватории, он долго был солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета, где в 1998 году состоялся его соло-концерт и выставка новых работ.

В качестве театрального декоратора он оформил балеты «Тени Гобустана» Фараджа Караева и «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова, за что был отмечен Государственными премиями Азербайджанской ССР и СССР. В его послужном списке значились ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов (СССР), ордена «Истиглал» и «Шараф», являющиеся высшими наградами Азербайджанской Республики.

Сегодня произведения Тогрула Нариманбекова украшают экспозиции Третьяковской галереи, Азербайджанского музея искусств и многих музеев мира. Наиболее известными работами Мастера можно назвать картины «Гранаты и груши» (1961), «В садах Гейчая» (1965), «Мугам» (1966), «На полевом стане» (1967), портрет Чингиза Айтматова (1992), портрет Мстислава Ростроповича (1995).

В последние годы жизни он работал в Париже, но не забывал о своих корнях и хотел быть похороненным в Азербайджане. Скончался 2 июня 2013 года и, в силу семейных обстоятельств, последнее пристанище нашел в Париже на кладбище Пасси. Его дело продолжает дочь – Асмар Нариманбекова – педагог, заслуженный художник Азербайджана.

Тогрул Нариманбеков был убежден, что искусство не может существовать без эмоций, которые художник обязан дарить людям. Благодаря его творчеству мы и сегодня получаем положительную энергию и праздничное настроение через его полотна, насыщенные национальным колоритом и буйством ярких красок.