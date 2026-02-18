Таравих 2026: что это такое, как совершать, ракааты, дуа и расписание

Таравих - ежедневная и добровольная ночная молитва, которая совершается исключительно в месяц Рамадан. Считается, что тем, кто совершают таравих, прощаются прошлые грехи. Чем отличается таравих от других намазов, как его совершать мужчинам и женщинам, сколько ракаатов и какие молитвы читать и когда таравих в 2026 году?

Что такое таравих в исламе?

Таравих или таравих-намаз — это совершаемый по желанию дополнительный намаз в священный месяц Рамадан. Таравих - ночной намаз, который начинается после обязательного ночного намаза - иша. Термин ”таравих” произошел от арабского слова, обозначающего ”отдых” или ”расслабление”: дело в том, что после каждых четырёх ракаатов (блоков молитв) верующие делают небольшие паузы, чтобы передохнуть. Таравих-намаз даёт возможность мусульманину вознести дополнительные молитвы Всевышнему, попросить у Него прощения за грехи и освежить в памяти Коран. Считается, что награда тем, кто совершает таравих-намаз — прошение прошлых грехов.

Что читают в таравих-намазе?

Во время таравих-намаза читают Коран. Во многих мечетях во время ежедневного таравиха в Рамадан стараются прочитать один джуз или 1/30 часть Корана. Суры в таравих можно читать как по памяти, так и из Корана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда делают таравих?

Таравих совершают после пятого намаза иша до витр - заключительной желательной молитвы. Длится таравих обычно полтора-два часа. В 2026 году первый таравих совершается 18 февраля - с началом месяца Рамадан, а последний - 19 марта.

Расписание таравих-намаза в 2026 году:

День поста — дата — Иша + Таравих

1 день (четверг) — 19 февраля — 19:41

2 день (пятница) — 20 февраля — 19:43

3 день (суббота) — 21 февраля — 19:45

4 день (воскресенье) — 22 февраля — 19:47

5 день (понедельник) — 23 февраля — 19:49

6 день (вторник) — 24 февраля — 19:51

7 день (среда) — 25 февраля — 19:53

8 день (четверг) — 26 февраля — 19:55

9 день (пятница) — 27 февраля — 19:57

10 день (суббота) — 28 февраля — 19:59

11 день (воскресенье) — 1 марта — 20:02

12 день (понедельник) — 2 марта — 20:04

13 день (вторник) — 3 марта — 20:06

14 день (среда) — 4 марта — 20:08

15 день (четверг) — 5 марта — 20:10

16 день (пятница) — 6 марта — 20:12

17 день (суббота) — 7 марта — 20:14

18 день (воскресенье) — 8 марта — 20:17

19 день (понедельник) — 9 марта — 20:19

20 день (вторник) — 10 марта — 20:21

21 день (среда) — 11 марта — 20:23

22 день (четверг) — 12 марта — 20:26

23 день (пятница) — 13 марта — 20:28

24 день (суббота) — 14 марта — 20:30

25 день (воскресенье) — 15 марта — 20:32

26 день (понедельник) — 16 марта — 20:35

27 день (вторник) — 17 марта — 20:37

28 день (среда) — 18 марта — 20:39

29 день (четверг) — 19 марта — 20:42

Сколько ракаатов в таравих-намазе?

Количество ракаатов в таравих - вопрос споров мусульманских богословов, при этом и 8, и 20 ракаатов считаются приемлемым количеством для молитвы и оба варианта широко практикуются. Те, кто впервые делает таравих, обычно совершают 8 ракаатов. Для таравиха важнее количества ракаатов (8 или 20) последовательное исполнение молитвы изо дня в день и чистое, искреннее намерение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как женщинам совершать таравих-намаз?

Таравих - это сунна или практика, рекомендуемая каждому мусульманину, вне зависимости от пола. Поэтому женщины могут совершать таравих так же, как и мужчины, после намаза иша и перед молитвой витр. Что касается места исполнения таравиха, он может быть совершен женщиной как дома, так и в мечети.

Как совершать таравих?

Таравих можно читать как дома, так и в мечети, вместе с другими верующими, а также в одиночестве;

перед началом таравиха делается намерение. Для этого можно сказать вслух или про себя ”Я намерен прочитать два ракаата таравиха во имя Аллаха”;

таравих читается по два ракаата. Каждый ракаат предусматривает прочтение двух сур (глав) из Корана;

во время ракаатов совершается восхваление Всевышнего определёнными формулами — тасбихом. Чаще всего говорят: Аллаху Акбар - Аллах велик, СубханАллах - пречист Аллах и АльхамдулиЛлях - хвала Аллаху;

паузы для отдыха во время таравиха можно делать каждые четыре ракаата;

завершается таравих-намаз прочтением дуа (молитвы).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие дуа читаются во время таравиха?

Начинают таравих с прочтения следующей дуа:

Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе! Благословенно имя Твое, и превыше всего величие Твое, и нет бога, кроме Тебя

Завершить таравих можно разными дуа, в том числе:

О Аллах! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне

О чем следует простить в таравих?

Во время молитв, читаемых в таравих, верующие обычно просят у Аллаха прощения, наставления и благословения.

Что такое витр-намаз?

Витр - это исламская ночная молитва, которая совершается после иша и до фаджра (утренней молитвы). В Рамадан витр, состоящий из нечётного количества ракаатов (слово ”витр” в переводе с арабского означает ”нечётный”), читается либо после, либо до таравиха обычно в три ракаата. Главное отличие таравиха от витра состоит в том, что он читается только в месяц Рамадан, тогда как витр - заключительная молитва каждого дня года.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Можно ли совершать таравих без поста?

Таравих - желательная, но не обязательная сунна, исполнение которой приветствуется даже теми мусульманами, которые по каким-то причинам не могут держать пост ураза. Если таравих-намаз был пропущен, то восполнять его не обязательно, но возможно.

В чем разница таравиха и тахаджуда?

Тахаджуд, в отличие от таравиха, совершается после сна, в последней трети ночи, до утреннего намаза фаджр. Традиционно тахаджуд читается в два и более ракаата.