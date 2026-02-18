Таравих 2026: что это такое, как совершать, ракааты, дуа и расписание

Что такое таравих в исламе?
Таравих или таравих-намаз — это совершаемый по желанию дополнительный намаз в священный месяц Рамадан. Таравих - ночной намаз, который начинается после обязательного ночного намаза - иша. Термин ”таравих” произошел от арабского слова, обозначающего ”отдых” или ”расслабление”: дело в том, что после каждых четырёх ракаатов (блоков молитв) верующие делают небольшие паузы, чтобы передохнуть. Таравих-намаз даёт возможность мусульманину вознести дополнительные молитвы Всевышнему, попросить у Него прощения за грехи и освежить в памяти Коран. Считается, что награда тем, кто совершает таравих-намаз — прошение прошлых грехов.
Что читают в таравих-намазе?
Во время таравих-намаза читают Коран. Во многих мечетях во время ежедневного таравиха в Рамадан стараются прочитать один джуз или 1/30 часть Корана. Суры в таравих можно читать как по памяти, так и из Корана.
Когда делают таравих?
Таравих совершают после пятого намаза иша до витр - заключительной желательной молитвы. Длится таравих обычно полтора-два часа. В 2026 году первый таравих совершается 18 февраля - с началом месяца Рамадан, а последний - 19 марта.
Расписание таравих-намаза в 2026 году:
День поста — дата — Иша + Таравих
1 день (четверг) — 19 февраля — 19:41
2 день (пятница) — 20 февраля — 19:43
3 день (суббота) — 21 февраля — 19:45
4 день (воскресенье) — 22 февраля — 19:47
5 день (понедельник) — 23 февраля — 19:49
6 день (вторник) — 24 февраля — 19:51
7 день (среда) — 25 февраля — 19:53
8 день (четверг) — 26 февраля — 19:55
9 день (пятница) — 27 февраля — 19:57
10 день (суббота) — 28 февраля — 19:59
11 день (воскресенье) — 1 марта — 20:02
12 день (понедельник) — 2 марта — 20:04
13 день (вторник) — 3 марта — 20:06
14 день (среда) — 4 марта — 20:08
15 день (четверг) — 5 марта — 20:10
16 день (пятница) — 6 марта — 20:12
17 день (суббота) — 7 марта — 20:14
18 день (воскресенье) — 8 марта — 20:17
19 день (понедельник) — 9 марта — 20:19
20 день (вторник) — 10 марта — 20:21
21 день (среда) — 11 марта — 20:23
22 день (четверг) — 12 марта — 20:26
23 день (пятница) — 13 марта — 20:28
24 день (суббота) — 14 марта — 20:30
25 день (воскресенье) — 15 марта — 20:32
26 день (понедельник) — 16 марта — 20:35
27 день (вторник) — 17 марта — 20:37
28 день (среда) — 18 марта — 20:39
29 день (четверг) — 19 марта — 20:42
Сколько ракаатов в таравих-намазе?
Количество ракаатов в таравих - вопрос споров мусульманских богословов, при этом и 8, и 20 ракаатов считаются приемлемым количеством для молитвы и оба варианта широко практикуются. Те, кто впервые делает таравих, обычно совершают 8 ракаатов. Для таравиха важнее количества ракаатов (8 или 20) последовательное исполнение молитвы изо дня в день и чистое, искреннее намерение.
Как женщинам совершать таравих-намаз?
Таравих - это сунна или практика, рекомендуемая каждому мусульманину, вне зависимости от пола. Поэтому женщины могут совершать таравих так же, как и мужчины, после намаза иша и перед молитвой витр. Что касается места исполнения таравиха, он может быть совершен женщиной как дома, так и в мечети.
Как совершать таравих?
- Таравих можно читать как дома, так и в мечети, вместе с другими верующими, а также в одиночестве;
- перед началом таравиха делается намерение. Для этого можно сказать вслух или про себя ”Я намерен прочитать два ракаата таравиха во имя Аллаха”;
- таравих читается по два ракаата. Каждый ракаат предусматривает прочтение двух сур (глав) из Корана;
- во время ракаатов совершается восхваление Всевышнего определёнными формулами — тасбихом. Чаще всего говорят: Аллаху Акбар - Аллах велик, СубханАллах - пречист Аллах и АльхамдулиЛлях - хвала Аллаху;
- паузы для отдыха во время таравиха можно делать каждые четыре ракаата;
- завершается таравих-намаз прочтением дуа (молитвы).
Какие дуа читаются во время таравиха?
Начинают таравих с прочтения следующей дуа:
Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе! Благословенно имя Твое, и превыше всего величие Твое, и нет бога, кроме Тебя
Завершить таравих можно разными дуа, в том числе:
О Аллах! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне
О чем следует простить в таравих?
Во время молитв, читаемых в таравих, верующие обычно просят у Аллаха прощения, наставления и благословения.
Что такое витр-намаз?
Витр - это исламская ночная молитва, которая совершается после иша и до фаджра (утренней молитвы). В Рамадан витр, состоящий из нечётного количества ракаатов (слово ”витр” в переводе с арабского означает ”нечётный”), читается либо после, либо до таравиха обычно в три ракаата. Главное отличие таравиха от витра состоит в том, что он читается только в месяц Рамадан, тогда как витр - заключительная молитва каждого дня года.
Можно ли совершать таравих без поста?
Таравих - желательная, но не обязательная сунна, исполнение которой приветствуется даже теми мусульманами, которые по каким-то причинам не могут держать пост ураза. Если таравих-намаз был пропущен, то восполнять его не обязательно, но возможно.
В чем разница таравиха и тахаджуда?
Тахаджуд, в отличие от таравиха, совершается после сна, в последней трети ночи, до утреннего намаза фаджр. Традиционно тахаджуд читается в два и более ракаата.