Тандем хочет сместить Нетаньяху

Очередные парламентские выборы в Израиле должны пройти в октябре, но уже сейчас в стране развернулась жесткая борьба. Два бывших премьера объединилась в надежде отстранить от власти ветерана израильской политики Биньямина Нетаньяху.

В каких условиях началась избирательная кампания?

Два месяца назад США и Израиль нанесли удары по Ирану, начав войну, которая, по сути, продолжается до сих пор. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху расценивает иранскую ядерную программу как экзистенциальную угрозу, поскольку Иран официально провозгласил своей целью уничтожение еврейского государства, используя в целях давления своих прокси – ливанскую «Хезболлу», палестинский ХАМАС, йеменских хуситов и другие группировки.

Война с Ираном оказывает существенное влияние на внутриполитическую стабильность в Израиле. Однако рейтинг Нетаньяху снижается не только из-за затягивающейся войны, но и из-за обвинений в коррупции и внутриполитических разногласий.

Тем не менее еще в прошлом году 76-летний Нетаньяху объявил, что в очередной раз намерен баллотироваться на премьерский пост на парламентских выборах 2026 года. Израиль - парламентская республика, где премьер назначается после выборов в Кнессет, и кандидатом на пост главы кабмина становится лидер партии, способной сформировать коалицию большинства.

Напомним, что Нетаньяху занимал премьерский пост в 1996-1999 годах, потом в 2009-2021 годах, после чего был смещен центристской коалицией, сформированной экс-премьерами Яиром Лапидом и Нафтали Беннетом. Однако в 2022 году партия Нетаньяху «Ликуд» получила 32 из 120 мест, и 64 члена Кнессета высказались за то, чтобы именно Биби формировал правительство. Таким образом он в очередной раз был приведен к присяге в качестве премьер-министра и с тех пор возглавляет правую коалицию.

И вот теперь Яир Лапид и Нафтали Беннет вновь объявили о создании единой политической платформы, чтобы прекратить наконец правление Нетаньяху и предложить израильтянам альтернативу «блоковому» мышлению. Свою платформу они назвали «Яхад» (Вместе).

Кто такой Яир Лапид?

Яиру Лапиду 62 года. Он начинал как военкор, писал книги, снимался в кино, создал и возглавил партию «Еш Атид», которая в 2013 году получила 19 мест в парламенте, заняв второе место. Таким образом Лапид занял кресло главы Минфина в коалиционном правительстве Нетаньяху, который, однако, очень скоро отправил Лапида в отставку. Тем не менее уже в 2021 году «Еш Атид» заняла первое место на выборах в Кнессет и сам Лапид занялся формированием правительства, но уступил премьерское кресло Беннету. Через год Лапиду все ж удалось занять премьерский пост на полгода – с 1 июля по 29 декабря 2022-го.

Кто такой Нафтали Беннет?

54-летний Нафтали Беннет тоже успел побывать на премьерском посту и тоже недолго: всего год - с 2021-го по 2022-й. Юрист по образованию Беннет занимался разработкой программного обеспечения в сфере компьютерной безопасности, потом в команде Нетаньяху проводил реформу образования, возглавлял Совет поселений Иудеи, Самарии и Газы и боролся против замораживания строительства поселений в начала 2010-х, после чего ушел из «Ликуда» и возглавил партию «Еврейский дом», а уйдя оттуда, основал партию «Новые правые». В 2021 года стал премьер-министром Израиля, а сейчас возглавляет движение «Беннет 2026».

Почему Беннет и Лапид снова объединились?

Беннет и Лапид объединялись в 2021 году, сумев сформировать коалицию из восьми совершенно разных партий, в том числе представителей арабского меньшинства. Но «правительством перемен» недолго продержалась у власти, вновь уступив бразды правления Нетаньяху.

Теперь экс-премьеры убеждены, что их «Яхад» консолидирует оппозиционные силы, что увеличит шансы на смещение Нетаньяху. Они уже пригласили в свое объединение лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота, заметив при этом, что не станут сотрудничать с арабскими партиями для формирования коалиции. Этот шаг эксперты назвали попыткой выбить почву из-под ног «Ликуда», который в 2021 году демонизировал альянс тандема Беннет/Лапид с арабской партией РААМ Мансура Аббаса, хотя в начале этого года Аббас объявил о том, что РААМ станет партией широкого толка, открытой для кандидатов еврейского происхождения.

Тем не менее Беннет и Лапид решили ограничиться рамками сионистского консенсуса и пообещали народу Израиля:

обеспечить безопасность

сосредоточиться на образовании

снизить цены

бороться с коррупцией

инвестировать в тех, кто несет на себе бремя государства — резервистов, работающий средний класс и семьи.

По прогнозам аналитиков, «Яхад» может набрать 60 мест в Кнессете, а для формирования правительства необходимо 61. За оставшееся до выборов время Беннет и Лапид взялись доказать, что израильтяне способны объединиться вокруг общих ценностей.