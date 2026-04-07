Конфликт Эрдогана и Нетаньяху накаляется

Отношения между Анкарой и Тель-Авивом, десятилетиями балансировавшие на грани прокси-войн и краткосрочных союзов, вступили в фазу острейшего кризиса.

Уголовные дела против Нетаньяху

Конфликт Турции и Израиля перешел на новую ступень враждебной риторики после того, как Стамбульская прокуратура предъявила обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и еще 34 высокопоставленным чиновникам. Им инкриминируют геноцид, пытки и нападение на флотилию "Сумуд" в октябре 2025 года. Гособвинение требует пожизненных сроков для политического руководства Израиля, Нетаньяху - около 5000 лет заключения.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на конференции в Стамбуле, назвал действия израильского руководства "варварскими" и обвинил Нетаньяху в том, что тот "ослеплен кровью и ненавистью". Израильские СМИ утверждают, что Эрдоган также заявил о возможной военной интервенции.

Ответ Израиля

Министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху назвал Эрдогана "мегаломаническим диктатором". "Турция, которая завоевала Северный Кипр и контролирует курдские территории на востоке, осмеливается читать нам лекции о морали и обвинять нас в геноциде", — заявил он.

Ранее министр обороны Исраэль Кац называл Эрдогана "бумажным тигром", который не отреагировал на иранские ракеты над своей территорией, а теперь "прибегает к антисемитизму". "Эрдогану лучше просто сидеть и молчать", — резюмировал Кац.

Хакан Фидан: "Израиль не может жить без врага"

Если оставить оскорбительную риторику, то Израиль считает Турцию следующей после Ирана угрозой своей безопасности, а Анкара полагает, что нужно готовиться к прямому столкновению с Тель-Авивом в обозримой перспективе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан уверен, что Израиль, исчерпав иранскую повестку, ищет нового врага и уже фактически нашел его в лице Турции. "Мы видим, что не только администрация Нетаньяху, но и некоторые представители оппозиции стремятся объявить Турцию новым врагом", — заявил Фидан, предупредив, что экспансия Израиля в Ливане и возможные провокации в Сирии могут привести к полномасштабному региональному конфликту.

В том, что Нетаньяху настроен враждебно к Турции, у администрации Эрдогана сомнений нет. А что же с оппозицией? Она тоже не скрывает туркофобии. В марте экс-премьер Израиля Нафтали Беннетт заявил о возможном столкновении с Турцией из-за попыток Турции создать региональный мусульманский альянс. "Израиль ответит, если сочтет, что такой блок угрожает его безопасности", — отметил Беннет в соцсетях.

Любопытно, что о столкновении с Израилем говорят и в турецкой оппозиции. Журналист Мурат Йеткин предупреждает о возможном нападении ЦАХАЛ. В своей колонке "Неужели Израиль действительно дошел до такого безумия, чтобы напасть на Турцию?" он пишет, что Израиль, воодушевленный "безлимитной поддержкой США", может решиться на атаку против Турции, несмотря на то, что Анкара прикрыта "зонтиком НАТО".

Недавно о столкновении Турции и Израиля предупредил бывший член Национальной разведки США Джо Кент, подавший в отставку из-за несогласия с войной Трампа против Ирана. Кент считает, что США выйдут из НАТО, чтобы поддержать Израиль в его столкновении с Турцией в Сирии.

Курдский фактор и "разочарование Нетаньяху"

Серьезным ударом по израильским региональным планам стал срыв операции с использованием курдских формирований. Как сообщает 12-й канал израильского ТВ, США и Израиль готовили вторжение десятков тысяч курдских бойцов в Иран, рассчитывая на восстание внутри Исламской Республики.

Однако план сорвался из-за утечек и жесткой позиции Эрдогана, который дал понять, что не допустит создания курдского образования у своих границ. "Нетаньяху, поддержавший концепцию "Моссада", испытал серьезное разочарование из-за несбывшихся обещаний "серии сюрпризов"", — отмечает израильский телеканал.

Израиль против Турции использует ряд своих союзников, включая курдов, греков-киприотов и Грецию. Недавно на стороне Нетаньяху выступила Уганда. Главнокомандующий армией Уганды и сын президента Мухузи Кайнеругаба через соцсети потребовал от Турции выплатить миллиард долларов и отдать ему "самую красивую женщину страны" в качестве жены. В противном случае он пригрозил разорвать дипломатические отношения за 30 дней.

Кайнеругаба пообещал направить на защиту Израиля 100 тыс солдат. "Я готов отправить 100 тысяч солдат из Уганды в Израиль под моим командованием, чтобы защитить Святую землю", — написал он, добавив, что его солдаты "готовы съесть Тегеран". Ранее он утверждал, что одна угандийская дивизия способна захватить иранскую столицу за две недели.

Хотя в Анкаре эти заявления, вероятно, воспринимают как эксцентричный блеф (особенно учитывая историю Кайнеругабы с предложением 100 коров в обмен на женитьбу на премьер-министре Италии Джордже Мелони), сам факт публичной поддержки Израиля африканской страной с боеспособной армией создает новый психологический фон для конфликта.