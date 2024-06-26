Сувалкский коридор: что это такое, кому принадлежит и в чем его важность?

Генсек НАТО Марк Рютте назвал одной из серьезных уязвимостей Североатлантического альянса Сувалкский коридор. Попытка России захватить коридор, по словам Рютте, спровоцирует координированный и мощный ответ союзников. Что такое Сувалкский коридор, где он находится и какового его стратегическое значение - рассказываем в нашем материале.

Что такое Сувалкский коридор?

Сувалкский коридор называют ”мягким подбрюшьем НАТО” и ”самым опасным местом на Земле”. Если говорить простыми словами, Сувалкский коридор - участок суши, проходящий по границе между Литвой и Польшей и соединяющий напрямую Беларусь с российской Калининградской областью. Впервые литовско-польскую границу назвал ”Сувалкским коридором” 11 лет назад бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес.

Сувалкский коридор на карте

Сувалкский коридор, который был назван по польскому городу Сувалки, находящемуся в 30 километрах от него, проходит на северо-востоке Польши и юге Литвы. Это государственная сухопутная граница между Литвой и Польшей, длина которой 100-105 километров. Граница проходит не по прямой линии: она пересекает холмы, долины и озера, а на большей ее территории находятся леса. Такого понятия как ширина у коридора нет, поскольку он является государственной границей. Более того, вдоль коридора нет и КПП, так как это граница двух государств, входящих в Европейский союз.

Кому сейчас принадлежит Сувалкский коридор?

Говоря о принадлежности Сувалкского коридора, важно отметить, что он не более чем условная линия, разделяющая государства и не принадлежащая ни одному из них. Все объекты, предприятия и населенные пункты, расположенные вдоль него, относятся либо к Польше, либо к Литве. Кратчайший прямой путь между Беларусью и Калининградской областью составляет примерно 60 километров, и он проходит условно параллельно более длинному Сувалкскому коридору по территории Польши.

Через Сувалкский коридор можно добраться до Калининграда?

Теоретически, через Сувалкский коридор можно добраться до Калининграда, однако на практике этот маршрут не используется ввиду неразвитой логистики. На самом деле, железнодорожное сообщение между Россией и полуанклавом, который представляет собой Калининградская область, осуществляется через территорию Литвы.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

История Сувалкского коридора

История Сувалкского коридора началась в 1920 году, когда Польша и Литва подписали Сувалкское соглашение, устанавливающее границу между двумя государствами.

В 1940 году Литва вошла в состав СССР и Сувалкский коридор как таковой утратил свою важность: у Польши была единая граница с Советским союзом, куда в том числе входил участок, который позднее был назван Сувалкским коридором.

Проблема с Сувалкским коридором возникла в начале 1990х годов, когда Россия с распадом СССР потеряла сухопутный доступ к Калининграду. О бесплатном временном транзите для граждан Калининграда договориться не удалось ни с Польшей, ни с Литвой, при этом железнодорожное сообщение осуществлялось через территорию Литвы.

В начале 2000-х годов, когда Литва и Польша готовились вступить в ЕС, России удалось договориться с Литвой об упрощенном железнодорожном сообщении через ее территорию.

В 2014-2015 году после присоединения Крыма к России страны НАТО заговорили о возможном конфликте вокруг Сувалкского коридора и его уязвимости перед угрозами со стороны России.

В 2022 году Сувалкский коридор вновь оказался в повестке НАТО после начала специальной военной операции на Украине.

В феврале 2026 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, о том, что члены альянса намерены защищать границу в случае, если Россия решится ее захватить.

Почему важен Сувалкский коридор?

Сувалкский коридор или, другими словами, польско-литовская граница - единственный наземный маршрут, по которому страны Балтии смогут в случае военной угрозы получить помощь от партнеров по НАТО. Нельзя сказать, что безопасность всей Европы зависит от Сувалкского коридора, однако Литва, Латвия и Эстония действительно могут быть отрезаны с суши от сил Североатлантического альянса. В этом и заключается стратегическое значение коридора, который сегодня вновь оказался в центре внимания европейских стран.

Что сегодня происходит с Сувалкским коридором?

Сегодня Сувалкский коридор представляет собой живописную и малонаселенную местность. Последние несколько лет в Сувалкском коридоре регулярно проходят военные учения НАТО с целью подготовиться к возможному кризису на границе. В январе 2026 года правительство Литвы объявило о планах по строительству полигона площадью в 14,5 гектаров для учений с участием до четырех тысяч военнослужащих, включая силы союзников НАТО. Построен полигон будет к 2030му году близ литовского городка Капчяместис. Не исключено, что полигон будет расширен и на польскую территорию, если правительство Польши решится на участие в совместном с Литвой проекте. Литовские власти уже выделили на строительство боне $115 млн.