Бобры завершают строительство и ремонт своих плотин - значит, Бобровое полнолуние уже совсем близко. Именно так ноябрьское полнолуние получило свое название в традиции индейцев Северной Америки. Почему ноябрьское полнолуние особенное? Когда точно оно будет? Как повлияет на человека?

Бобровое полнолуние с нетерпением ждут по всему миру, в первую очередь, фотографы и видеографы, надеясь запечатлеть самую большую Луну в году.

Когда ноябрьское полнолуние?

Ноябрьское полнолуние ожидаем 24 ноября в 14:53 по МСК: именно в этот момент естественный спутник Земли будет виден полностью. Правда, увидеть полнолуние именно в этот момент не получится: восход Луны в этот день ожидается почти на 20 минут позже - в 15:10. Однако расстраиваться не стоит: полную Луну (хотя это и не совсем верно с точки зрения астрономии) можно будет наблюдать в небе и 24, и 25 ноября. За день до полнолуния, 23 ноября, небесное светило тоже будет казаться полным.

Почему полнолуние в ноябре - суперлуние?

Ноябрьское полнолуние в 2026 году - суперлуние. Так называют те полнолуния в году, когда Луна максимально близко подходит к Земле. Это происходит из-за того, что орбита - путь - по которому наш естественный спутник движется, не идеальный круг, из-за чего Луна в течение года то ближе, то дальше от нашей планеты. Самая близкая точка орбиты Луны - перигей, и когда она оказывается в ней или рядом с ней, происходят полнолуния, которые мы называем суперлуниями. Обычно в году таких суперлуний два или три. В 2026 году их три: 3 января, 24 ноября и 24 декабря.

Насколько близко Луна подойдет к Земле в ноябре?

Луна, которая от Земли находится на расстоянии почти в 385 тысяч километров, в ноябре окажется на 24 тысячи километров ближе. Небесное светило будет ярче чем при обычном полнолунии почти на 14%. Это примерно как если бы лампочка на 70 Вт стала бы светить на 78 Вт. Фактически, заметить разницу в яркости Луны 23-25 ноября будет довольно непросто, особенно если до этого вы не наблюдали другие полнолуния.

Что касается размера Луны, то он изменится примерно на 6,5%. Если сравнивать размеры небесного светила с монетами, то обычное полнолуние - это монета номиналом в десять рублей, а ноябрьское суперлуние - чуть больше двухрублевой.

Будет ли видно суперлуние в России?

Бобровое суперлуние будет видно по всей территории России, причем специальное оборудование для его наблюдения не понадобится. Однако, конечно же, в телескоп или бинокль разглядеть Луну можно будет гораздо детальнее. Больше всего Луна будет казаться (именно казаться, а не быть на самом деле) у горизонта: это явление называется лунной иллюзией. Почему так происходит, никто до сих пор точно сказать не может, однако на фоне домов, деревьев и других объектов у горизонта наш естественный спутник кажется гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Чем опасно суперлуние?

Как и полнолуние, суперлуние влияет на природу: приливы и отливы в такие дни более сильные. Некоторые морские животные, в частности, кораллы, синхронизируют циклы своего размножения с фазами Луны. Сейчас, например, в преддверии Бобровой луны на пляжах в ОАЭ наблюдается биолюминесценция планктона - свечение моря, связанное с размножением планктона под названием ночесветка. Ряд ученых связывают суперлуния с более сильной активностью коры Земли, которая может спровоцировать землетрясения и извержения вулканов. Между тем, о влиянии лунных фаз на здоровье и поведение людей ученые говорят мало, а проводимые немногочисленные исследования не подтверждают и не опровергают подобную взаимосвязь. В целом считается, что суперлуние, как и любое другое полнолуние как астрономическое явление для человека не опасно.

Что можно делать в суперлуние?

Хотя фактически суперлуние - это не более чем момент, поскольку Луна постоянно движется, условно считается, что оно длится три дня - в ноябре с 23 по 25 число. Делать в эти дни можно все, что и обычно, при этом людям более чувствительным ко всем природным и астрономическим явлениям следует заранее себя обезопасить:

обеспечить себя необходимыми/прописанными лекарствами;

не пропускать приемы пищи;

хорошо отдыхать/высыпаться;

физическая нагрузка должна быть умеренной.

Что нельзя делать в суперлуние?

Известно, что полнолуние может сказываться на сне: более яркий свет ночью влияет на циркадные ритмы в связи с чем могут возникнуть проблемы с засыпанием. Поскольку в суперлуние Луна ярче, чем обычно, бессонница действительно может стать проблемой, которая может потянуть за собой психоэмоциональное напряжение. В связи с этим в дни ноябрьского суперлуния следует отказаться:

от выяснения отношений;

злоупотребления алкоголем;

выполнения тяжелой и опасной работы без страховки;

агрессивной манеры вождения.

Что астрологи говорят о Бобровом суперлунии?

Бобровая Луна в ноябре 2026 года взойдет в астрологическом знаке Близнецы (астрономически - в Тельце). Традиционно, астрологи считают, что такое полнолуние/суперлуние обостряет интуицию и дает возможность завершить начатые дела. Кроме того, ноябрьское суперлуние приходится на ось Близнецы-Стрелец (знаки, расположенные друг напротив друга в зодиаке). Стрелец - это глобальные перспективы, планы на будущее, а Близнецы - акцент на сегодняшнем дне с его целями и задачами.