Сулейман Стальский и Гамзат Цадаса — первые народные поэты Дагестана

Звание "Народный поэт Дагестанской АССР" было учреждено в 1934 году, и первыми его получили Сулейман Стальский и Гамзат Цадаса. Расскажем, когда они начали сочинять стихи, каким был их творческий путь и как в Дагестане сохраняют память о Стальском и Цадасе.

Когда Сулейман Стальский начал сочинять стихи?

Сулейман Гасанбеков родился 18 мая 1869 года в селе Ашага-Стал (от этого топонима позже и образовался его псевдоним). Он рано осиротел и с тринадцати лет работал по найму в Дербенте, потом — на нефтяных промыслах в Баку, на мареновых плантациях в Гяндже, строил железную дорогу и мост через Сырдарью, а в тридцать лет вернулся в родное село.

Стихи Стальский сочинял на азербайджанском и лезгинском языках. Созданный в 1900 году "Соловей" считается первым из известных опытов в его устном поэтическом творчестве. Чтению и письму Стальский не учился, но благодаря хорошей памяти работал со своими текстами как владеющий грамотой автор, возвращаясь к ним и подбирая более точные слова и строки. Первыми слушателями его стихов были односельчане: это "мои книги, у них в голове записаны все песни, что я сложил", говорил о них поэт.

Как Сулейман Стальский стал известным поэтом?

В 1920-х известный лезгинский журналист и литературовед Гаджибек Гаджибеков под диктовку Стальского записал его стихи, созданные с начала XX века, и в 1927 году некоторые из них вышли в "Сборнике лезгинских поэтов". С начала 1930-х стихотворения и поэмы Стальского стали печататься в республиканской периодической печати на лезгинском, потом на русском языке и языках других народов Дагестана, также они публиковались в "Известиях" и "Правде" в переводах Эффенди Капиева, Николая Ушакова, Сергея Городецкого.

В 1934 году в жизни поэта произошло несколько важных событий: в Дагестане издали его первый сборник на лезгинском языке "Избранные произведения"; было учреждено звание народного поэта Дагестанской АССР, и первыми его получили Стальский, Гамзат Цадаса и Абдулла Магомедов. В июне в Махачкале состоялся I Вседагестанский съезд писателей, и председателем избранного на нем правления Союза писателей республики стал Стальский, а в августе он в составе дагестанской делегации принял участие в I Всесоюзном съезде советских писателей в Москве.

В своей речи на съезде Максим Горький назвал его "Гомером XX века" и призвал беречь "людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создает Сулейман". Сам поэт об этом событии говорил так:

Съезд писателей подарил мне вторую жизнь. В царской России меня знали только в родном ауле. А сейчас вся страна читает мои стихи. Вот такая нежданная радость ворвалась в мой маленький саманный дом

В 1937-м Стальский был избран в Совет Союза Верховного совета СССР, но вступить в полномочия депутата не успел: он скончался 23 ноября того же года.

Как в Дагестане сохраняют память о Сулеймане Стальском?

Поэт был похоронен в Махачкале, у могилы поклонники его творчества создали парк, который год спустя назвали бульваром Сулеймана Стальского. В 1949 году там установили памятник, у которого ежегодно 18 мая, в день его рождения, отмечают День дагестанской поэзии. Могила Стальского является памятником культурного наследия РФ.

В 1950 году в родовом селе поэта, в доме, где он прожил последние годы, открылся мемориальный музей. Он является филиалом Национального музея Дагестана имени Алибека Тахо-Годи.

В 1957 году на Бакинской киностудии (так тогда назывался "Азербайджанфильм") режиссеры Микаил Микаилов и Рза Тахмасиб сняли о жизни и творчестве Стальского художественный фильм "Так рождается песня".

В 1969 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения поэта, Касумкентский район переименовали в Сулейман-Стальский. Улицы Сулеймана Стальского есть во многих населенных пунктах Дагестана, а также в Ростове-на-Дону, Омске, Туле, Волгограде, Новороссийске и других городах. В его честь назван Государственный лезгинский музыкально-драматический театр в Дербенте.

В 2024 году, когда отмечали 155-летие со дня рождения поэта, в Дагестане учредили премию его имени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Гамзат Цадаса начал сочинять стихи?

Гамзат Цадаса родился 21 августа 1877 года в селе Цада, от этого названия и образован его псевдоним. Как и Сулейман Стальский, он рано осиротел и был определен дядей-опекуном в медресе. Юношей Гамзат зарабатывал на жизнь, сплавляя по горным рекам лес, строя железную дорогу в Грозный, потом занимался сельским хозяйством.

Первое стихотворение он написал в четырнадцать лет: "Собака Алибека" — сатира на богатого соседа, у которого собака умерла с голоду. А в печати стихи Цадасы появились в 1921 году в аварской газете "Красные горы" (сейчас она называется "Хакикат"), где он был редактором.

Как Гамзат Цадаса стал известным поэтом?

С 1925 года Цадаса был депутатом Хунзахского районного Совета депутатов трудящихся, его первый поэтический сборник на аварском языке "Метла адатов" вышел в 1934-м, в том же году он стал народным поэтом Дагестана. В июне 1934-го Цадаса участвовал в I Вседагестанском съезде писателей, а в августе отправился на I Всесоюзный съезд советских писателей в Москве.

Во время Великой Отечественной и в послевоенные годы на аварском и русском языках вышли его стихотворные сборники "За Родину", "К мести", "Горные вершины", поэмы "Шамиль", "Сказание о чабане", "Моя жизнь".

Цадаса — автор первых аварских басен, заметное место в его творчестве занимают стихотворные сказки. Режиссеры Борис Дежкин и Геннадий Филиппов сняли по его произведениям мультфильмы "Слон и муравей" (1948) и "Лев и заяц" (1949). Известен писатель и как автор пьес "Сапожник", "Встреча в бою", "Женитьба Кадалава", "Сундук бедствий".

В 1951 году Цадаса стал лауреатом Государственной премии СССР.

На русский язык его сочинения переводили Сергей Обрадович, Наум Гребнев, Яков Козловский, Семен Липкин, другие поэты, а сам Цадаса перевел на аварский поэму "Руслан и Людмила" и многие стихотворения Пушкина.

Как в Дагестане сохраняют память о Гамзате Цадасе?

Поэт скончался 11 июня 1951 года в Махачкале, он похоронен в центре города, в 1956-м на могиле установили памятник.

В 1967 году в селе Цада открыли мемориальный музей поэта, он является филиалом Национального музея Дагестана имени Алибека Тахо-Годи.

Улицы Гамзата Цадасы есть в Махачкале и других городах Дагестана, его имя носят Аварский музыкально-драматический театр и Институт языка, литературы и искусства в составе Дагестанского федерального исследовательского центра РАН.