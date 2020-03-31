Сухой закон: кто его придумал, зачем он нужен и где действует

Инициатива частичного введения сухого закона набирает обороты в России: регионы стремятся ужесточить продажу алкоголя, общественники требуют отказаться от его реализации на новогодние праздники. Кто придумал сухой закон, в каких странах он действует и другие интересные факты об одном из самых противоречивых запретов в истории?

Что такое сухой закон?

Сухой закон - это запрет на производство, продажу и транспортировку алкогольных напитков с целью достижения воздержания от их употребления обществом в рамках законных способов. Борьбу с употреблением алкоголя начали еще ацтеки в XIV-XVI веках: если человек показывался пьяным в общественном месте или его замечали за распитием спиртного, его наказывали в зависимости от происхождения. Но даже несмотря на положение в обществе исход для тех, кто злоупотреблял алкоголем, был один - его душили до смерти.

Зачем нужен сухой закон?

Причины, по которым сухой закон вводился несколько веков назад, в начале XX века и сегодня, все разные, но цель всегда одна: сделать общество лучше, сильнее и продуктивнее. Ацтеки, например, считали, что алкоголь - причина всех греховных и злых поступков человека, в том числе краж, измен, насилия и даже восстаний. Китай, экспериментировавший с сухим законом в XVII-XVIII веках, таким образом пытался бороться с пьянством, которое стало бытовой привычкой среди огромного населения страны. В США одним из главных драйверов движения за принятие сухого закона стало религиозное возрождение, в рамках которого действовали общества трезвости, призывавшие правительство страны запретить алкоголь на государственном уровне, поскольку он, как считалось, разрушал семьи. В России сегодня раздаются призывы ввести сухой закон, чтобы оздоровить население.

Сухой закон в СССР

В СССР тоже пытались бороться с алкоголем. Антиалкогольные кампании проводились в 1920-х, 1950-х, 1970-х и в 1980-х годах. Последний советский сухой закон действовал с 1985 по 1990 год. Всего за пять лет борьбы с пьянством на территории СССР увеличились рождаемость и продолжительность жизни, а смертность, наоборот, снизилась, однако бюджет потерпел существенные убытки в размере 14 млрд рублей. Сухой закон был отменен в 1990 году на фоне экономического кризиса, начавшегося годом ранее.

Почему сухой закон не работает?

Пожалуй, самые известные эксперименты с сухим законом в XX веке провели США и СССР. В США сухой закон действовал 13 лет с 1920 по 1933 год, а в СССР - 5 лет. В США введение запрета на алкоголь привело к резкому росту преступности, связанному с незаконным изготовлением и оборотом алкогольных напитков, тысячи людей погибли от употребления дешевого самогона, содержащего токсины. В СССР отказ от алкоголя в 1980-е годы стал одним из факторов, который привел к экономическому спаду. Основная причина, по которой сухие законы не продержались долго ни в США, ни в СССР, ни в Европе, заключается в том, что производство и продажа алкоголя приносят огромные деньги, и чтобы отказаться от них, при этом не навредив экономике и не спровоцировав рост незаконных продаж и производства, нужны серьезные меры и регулирование.

В каких странах сухой закон действует?

Не везде сухой закон оборачивается неудачей: в ряде стран мира меры против алкоголя вполне действенны даже сегодня. По состоянию на 2025 год алкоголь запрещен в таких государствах, как:

Афганистан

Бангладеш

Йемен

Саудовская Аравия

Сомали

Ливия

Мавритания

Кувейт

Частично алкоголь запрещен в таких странах, как:

Индия

Индонезия

Пакистан

Египет

Иран

Судан

Алжир

Ирак

Марокко

ОАЭ

Оман

Большинство стран, где сухой закон - действенная мера, это государства с мусульманским большинством. Поскольку в исламе употребление алкоголя запрещено, в мусульманских государствах алкоголь никогда не был статьёй дохода бюджета, в связи с чем запрет на его употребление не оказывает влияния ни на экономику, ни на рост преступности.