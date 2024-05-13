Самые умные умные города в мире

Концепция ”умного города” возникла еще в начале 2000 годов, однако по-настоящему ”умными” города стали только в последние годы, благодаря развитию искусственного интеллекта. О смарт-городах мира рассказываем в нашем материале.

Если еще 10 лет назад определение умного города было довольно размытым, а суть подобных проектов во многом заключалась в создании благоприятной, инклюзивной и экологически устойчивой среды для всех жителей с акцентом на использование технологий, то сегодня фокус однозначно сместился на использование технологий и инноваций.

Сан-Франциско

В основе успешного функционирования каждого умного города четыре аспекта: технологии и инновации, энергетическая эффективность, взаимосвязанная инфраструктура и безопасность данных. Все это можно сказать о Сан-Франциско, одном из самых умных американских умных городов. Сегодня сердце Сан-Франциско - это искусственный интеллект, который поддерживает город за счет машинного обучения, обеспечиваемого десятками тысяч датчиков Интернета вещей (физических объектов), собирающими данными в единую экосистему. Благодаря ИИ-системе Сан-Франциско в реальном времени учится принимать решения. Что это значит? Светофоры города, например, автоматически регулируются в зависимости от загруженности дорог, а работа транспортной системы обеспечивается за счет ИИ-планирования и маршрутизации. Помимо этого в городе действует смарт-система наблюдения, определяющая потенциальные угрозы безопасности, умная система утилизации мусора, а также системы, обеспечивающие энергоэффективность зданий. Сан-Франциско один из первых городов в мире, где появилось роботакси.

Токио

Столица Японии, Токио, считается образцовым умным городом, поскольку токийские смарт-инициативы прежде всего направлены на обеспечение безопасности и эффективности структур города. Городские учреждения и предприятия Токио активно используют роботов и искусственный интеллект, часть поездов в городе управляются автоматически. Инициатива ”Умное строительство” снижает энергозатраты сооружений, а передовая система раннего предупреждения о землетрясениях обнаруживает сейсмическую активность и оперативно оповещает жителей города. Концепция умного города легла в основу городского строительства Токио через несколько лет после землетрясения и последовавшего за ним цунами 2011 года, когда стала очевидна необходимость в обеспечении устойчивости столицы Японии перед лицом стихийных бедствий.

Сеул

Сеул - город инноваций и технологий. На него приходится 5% всех патентов, которые регистрируются в мире. Работу умного Сеула обеспечивает сложная система данных, которая называется ”Цифровая гражданская мэрия”. Она объединяет сотни различных административных систем, управляемых правительством Сеула, облегчая работу городским службам, в том числе экстренным. Бесконтактная оплата, неограниченный доступ к интернету во всех городских локациях, беспилотные автобусы, блокчейн-технологии, вертикальные фермы, системы оповещения о природных пожарах - все это Сеул, который не просто умный город, а город, задающий тенденции для городов по всему миру.

Цюрих

Швейцарский Цюрих считается самым умным из всех умных городов мира. В основе концепции умного города Цюриха - объединение людей, организаций и инфраструктуры посредством технологий и инноваций с целью обеспечения социальной, экономической и экологической устойчивости. Одна из задач европейского смарт-города - снижение цифрового неравенства среди жителей за счет их вовлечения в использование новых технологий и участия в городских смарт-инициативах. В Цюрихе, в частности, одна из самых эффективных интегрированных систем общественного транспорта в мире - трамваи, автобусы, поезда и даже самокаты объединены в сеть, доступную с одной цифровой платформой. Энергоэффективность города обеспечивается использованием возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной и ветровой энергии, а городское управление осуществляется за счет сбора колоссального количества данных в реальном времени.