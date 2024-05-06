Аудиогид по Дагестану выиграл премию "Умный город"

Созданный для автомобильных путешествий по Дагестану аудиогид был признан одним из лучшим цифровых решений в стране. Разработка стала лауреатом общероссийской премии "Умный город".

Цифровые туристические решения Дагестана оказались в числе лучших российских наработок, сообщает Минтуризма РД.

В ведомстве пояснили, что речь идет об аудиогиде "По Северу Дагестана" и "По Югу Дагестана", который был создан специально для автомобильных путешествий. Проект был воплощен в жизнь усилиями МТС, поддержку оказывало Минтуризма.

Разработка оказалась настолько успешной, что вошла в топ-5 премии "Умный город".

Воспользоваться аудиогидом могут все желающие на платформе МТС Live, независимо от того, абонентами какого оператора они являются, совершенно бесплатно. Благодаря аудиогиду можно узнать, что стоит посмотреть в том или ином месте, где можно отдохнуть, какую локацию выбрать, чтобы поесть. Кроме того, рассказы аудиогида поведают об истории и культуре Дагестана.