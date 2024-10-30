Самайн: что это за праздник, когда его отмечают и как он связан с Хэллоуином?

Кельтский Самайн со временем преобразовался в Хэллоуин. Что такое Самайн, как он связан с Днем всех святых и Хэллоуином и был ли у славян такой праздник - рассказываем в нашем материале.

До появления в мире трех основных религий - иудаизма, христианства и ислама - люди по всему верили в силы природы и духов, придавая каждому явлению особое значение. Жизнь, особенно в зимние месяцы, зависела от того, насколько хороший урожай удалось собрать и хватит ли его, чтобы дожить до тепла. Праздники устраивались редко, однако им придавали большое значение: они объединяли и помогали пережить трудности.

Самайн - кельтский праздник?

Самайн - это праздник кельтов. Когда-то кельты составляли один из наиболее многочисленных народов центральной Европы и жили на территории от Испании до Черного моря. Первые упоминания о племенах кельтов относятся к XII веку до нашей эры, а к I веку до нашей эры их домом стала сегодняшняя Великобритания. Кельтам пришлось обосноваться на Британских островах, чтобы спастись от Римской империи, которая тысячами убивала варваров-кельтов по всей Европе. Именно в Великобритании, а точнее в Шотландии, Ирландии и Уэльсе, сохранилась память о кельтских традициях, в том числе праздновании Самайна.

Самайн языческий праздник или нет?

Самайн - это языческий праздник, потому что кельты до распространения христианства в Европе в V-VI веках, были язычниками. У них было множество божеств, они верили в силы природы и в существование Потустороннего мира, где жили духи и души мертвых. У кельтов было четыре главных праздника, точнее фестиваля (фестивалями называют празднования, которые длятся несколько дней), и один из них самайн или сауин.

Что за праздник Самайн?

Самайн (ударение на второй слог) - праздник урожая, которым древние кельты приветствовали наступление темной половины года и начало нового года. Само слово ”самайн” означает в переводе с древнеирландского языка ”конец лета”. Отмечали Самайн, согласно разным источникам, от трех до шести дней, и два из них приходились на 31 октября-1 ноября. Кельты верили, что в Самайн грань между физическим миром и миром духов истончается, и у людей есть возможность взаимодействовать с обитателями потустороннего мира.

Как праздновали Самайн?

Самайн считался главным из четырех фестивалей кельтов, поэтому праздновали его с размахом, устраивая продолжительные пиршества. Традиций Самайна много, но главные из них следующие:

Самайн, как и остальные фестивали кельтов (Имболк, Белтайн и Лугнасад), это огненный праздник. Общины собирались, чтобы разжечь новый живой огонь, который получали за счет трения, и затем разнести его по домам. Считалось, что огонь очищает и защищает от холодов.

В Самайн для духов, которые могли выйти из потустороннего мира, готовили и оставляли еду за пределами деревень, в основном в полях.

Семьи на Самайн устраивали ужин, на который приглашались их умершие родственники. Живые рассказывали мертвым последние новости, а дети развлекали их играми.

Кельты вырезали внутреннюю часть овощей, в основном корнеплодов, чтобы донести уголек от общинного огня домой. Позднее на корнеплодах начали вырезать лица, чтобы отпугнуть злых духов.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Почему в Самайн переодевались в монстров?

Древние кельты верили, что именно в ночь Самайна, после заката 31 октября, страшные существа, населяющие Потусторонний мир, в том числе дюллахан или всадник без головы и Белая дама, которые способны причинить вред живым и даже увести их за собой, выходят в обычный мир. Чтобы не пасть жертвой существ из Потустороннего мира, кельты начали наряжаться, воссоздавая образ тех, кого они боялись.

Со временем эта традиция несколько изменилась: ряженые начали ходить по домам и петь песни усопшим, которые приходили в этот день к родным, чтобы их развлечь. За свои старания они получали угощение.

Был ли Самайн на Руси?

На Руси у славян-язычников праздника Самайн не было. Это исключительно кельтская традиция отмечать начала года и сбор урожая в конце октября - в начале ноября. У славян были свои праздники, посвященные сбору урожая, в том числе Спасы, а также Оспожники или Осенины, который с приходом христианства преобразовался в празднование Рождества Богородицы 21 сентября. Именно в эти дни славяне зажигали новый огонь и поминали усопших, как то делали кельты в Самайн. Традиции рядиться в эти дни у славян не было.

Как Самайн преобразовался в Хэллоуин?

Как и на Руси, в Европе с распространением новой религии, христианства, языческие праздники заменялись на христианские. Так 1 ноября в католичестве стало Днём всех святых, а вечер 31 октября - кануном Дня всех святых или All Hallows Evening, то есть Хэллоуином. Несмотря на попытку избавиться от языческих традиций кельтов, они сохранялись вплоть до XIX века. Окончательно Самайн превратился в Хэллоуин в XIX веке, когда ирландцы начали мигрировать в Америку и познакомили новую страну со своими традициями. В середине XX века праздник в США был коммерциализирован и приобрёл ту форму, в которой он сегодня известен во всём мире.

В 2025 году для тех, кто отмечает кельтские праздники, Самайн наступит как обычно 31 октября.