С Днем Победы 2026! Красивые открытки и поздравления с 9 мая

День Победы 2026: представляем красивые открытки и поздравления с праздником 9 мая.

Наступает великий праздник – День Победы. Он знаменует завершение Великой Отечественной войны, в ходе которой погибли миллионы человек.

Сколько лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной войне?

Великая Отечественная война завершилась в 1945 году, когда в ночь с 8 на 9 мая был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Таким образом, в 2026 году мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы.

Открытки с Днем Победы

Чтобы поздравить с Днем Победы и поделиться светлым праздничным настроением, можно отправить родным и близким, коллегам, соседям и просто знакомым красивую открытку с Днем Победы. Картинки на 9 мая помогут распространить атмосферу праздника и ощутить единение со всей страной.

Открытку на 9 мая можно быстро найти и бесплатно скачать в интернете, на специальных сайтах с открытками либо в материалах СМИ, посвященных Дню Победы, в том числе и в этой статье.

Поздравления с Днем Победы

На 9 мая также принято поздравлять друг друга с Днем Победы. Такие поздравления можно выразить своими словами, а можно отыскать в интернете, они могут быть в прозе или в стихах – детали неважны, главное, чтобы они шли из самого сердца.

С Днем Победы! Спасибо тем, кто сражался за Родину, и тем, кто ковал Победу в тылу. Пусть мужество предков вдохновляет нас, а мир на земле будет прочным. Крепкого здоровья, добра и светлых дней!

Поздравляю с Днем Великой Победы! Этот священный праздник напоминает нам о беспримерном подвиге нашего народа, о мужестве и стойкости тех, кто прошел через суровые испытания войны. Мы в вечном долгу перед теми, кто отдал жизни за Родину. Пусть память о героях живет в наших сердцах вечно, а мир на земле будет незыблемым. Желаю благополучия и мирного неба над головой!

С Днем Победы! Этот день – особенный. Пусть память о ветеранах и тружениках тыла, об их подвиге передается из поколения в поколение. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, счастья и мирного неба. Пусть радость этого дня останется с вами надолго, а гордость за нашу страну вдохновляет на добрые дела!

С 9 Мая! В этот день чтим память героев, склоняем головы перед их подвигом. Пусть гордость за страну и память о Победе объединяют нас, а жизнь будет наполнена миром, радостью и надеждой. Здоровья и счастья!

Поздравляю с Днем Победы! Низкий поклон героям, подарившим нам мирное небо. Пусть память о подвиге живет в сердцах многих поколений, а единство и сила духа помогают преодолевать любые испытания. Мира, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С праздником Великой Победы! Пусть подвиг народа напоминает нам о силе единства, а мирное небо станет залогом счастья для всех поколений. Здоровья, благополучия и веры в лучшее!

Примите мои поздравления с Днем Победы! 9 мая – день гордости и скорби, памяти и благодарности тем, чьи единство, мужество и вера подарили нам будущее. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили мир и согласие. Пусть подвиги героев вдохновляют нас на созидание, а память о Победе объединяет поколения. С праздником!

День Победы – это гордость, память, благодарность. Спасибо героям за свободу и жизнь! Желаю, чтобы мир был незыблемым, семья – крепкой, сердце – отважным, а каждый день – добрым и светлым. С праздником!

Как отдыхаем на День Победы 2026?

Сколько отдыхают в России на День Победы – один из самых распространных. Попробуем ответить на него.

День Победы, который отмечается 9 мая, – это официальный праздничный нерабочий день. Однако в этом году выпадает на субботу, которая и так является выходным. Поэтому, согласно законодательству, праздник переносится на следующий рабочий день – то есть понедельник 11 мая.

Таким образом, вторые майские праздники для россиян продлятся с субботы 9 мая по понедельник 11 мая включительно. На работу нужно будет выходить во вторник 12 мая. Соответственно, новая рабочая неделя будет короткой – она продлится со вторника по пятницу 15 мая, всего четыре дня.