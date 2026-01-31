Розовая Луна 2026: что это значит, когда будет, что можно и нельзя делать?

Полнолуние в апреле 2026 года носит необычное и красивое название, Розовая Луна, и обещает быть довольно эмоциональным. Что такое розовое полнолуние, как оно связано с цветками флокса, что можно и нельзя в него делать и на самом ли деле Луна будет розовой?

Когда Розовая Луна в 2026 году?

Розовая Луна - это всегда апрельское полнолуние, названное так коренными жителями Америки задолго до появления переселенцев из Европы: для них это полнолуние знаменовало начало цветения флокса, цветы многих видов которого розовые. В 2026 году полнолуние в апреле будет 2 числа, точное время - 05:11 по МСК. Полнолуние как феномен продлится всего мгновение, однако почти полную Луну в небе можно будет наблюдать в течение трех дней: с 1 по 3 апреля включительно.

Как выглядит Розовая Луна?

2 апреля действительно будет Розовая Луна, однако несмотря на своё название, ближайшее полнолуние визуально будет таким же, как и обычное: вечером на небе взойдет желтый диск Луны. Стоит отметить, что особенно эффектно полная Луна выглядит на восходе (и особенно над морем, озером или любым другим водоемом) за счет так называемой лунной иллюзии, когда небесное тело, находящееся над горизонтом, кажется в несколько раз больше, чем в зените. Хотя мы и наблюдаем подобный эффект на протяжении тысяч лет, у ученых, как ни странно, нет удовлетворительного объяснения, почему так происходит. Восход Луны 1 апреля - 18:43, 2 апреля - 19:51, 3 апреля - 21:00.

Фазы Луны в апреле 2026 года

Полнолуние, которое бывает как минимум раз в месяц, а иногда дважды (и тогда второе полнолуние называется Голубой Луной), это одна из фаз или видов Луны, наблюдаемых нами на небе в один из 28 дней, за которые наш естественный спутник совершает полный оборот вокруг Земли. Всего в месяц бывает четыре лунных фазы. По дням в апреле 2026 года они расположились следующим образом:

2 апреля - полнолуние Розовая Луна

3-16 апреля - убывающая Луна

17 апреля - новолуние

18-30 апреля - растущая Луна.

Следующее полнолуние, майское, называется Цветочной Луной, и наступит оно 1 мая.

Апрельское полнолуние и важные праздники

Первое полнолуние после дня весеннего равноденствия (21 марта) служит точкой определения даты Пасхи, как католической, так и православной. В 2026 году полнолуние после равноденствия - апрельская Розовая Луна. Соответственно, у католиков Пасха наступит 5 апреля, а у православных неделей позже - 12 апреля. Это связано с тем, что дата православной Пасхи, согласно церковным правилам, всегда после Песаха, а в 2026 году Песах отмечается с 1 по 8 апреля.

Как повлияет Розовая Луна на здоровье?

Как таковых научных исследований, которые подтверждали бы, что полнолуние каким-то образом влияет на здоровье, нет, однако полностью отрицать тот факт, что особенно чувствительные люди действительно реагируют на фазы Луны, тоже нельзя.

В первую очередь полнолуние, в том числе и апрельское, влияет на сон: циркадные ритмы могут сбиваться из-за яркого света спутника Земли;

внимание на здоровье также стоит обратить людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы;

люди с мигренью нередко переживают приступы болезни во время полнолуния.

Чтобы обезопасить себя в эту фазу Луны, стоит заранее позаботиться о наличии у себя необходимых медикаментов и больше отдыхать, а в случае, если состояние значительно ухудшится, важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Что можно и нельзя делать в полнолуние?

Считается, что полнолуние влияет не только на здоровье, но и на поведение людей, усиливая эмоциональность и тревожность. Чтобы апрельское полнолуние прошло спокойнее, постарайтесь:

избегать конфликтов и ссор;

как можно внимательнее работать с документами;

соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Это касается как автомобилистов, так и пешеходов;

вовремя ложиться спать и не пропускать обязательные приемы пищи.

Для того чтобы сохранять спокойствие в период полнолуния, можно включить в ежедневную рутину занятия йогой и медитации, расслабляющие ванны и досуг без информационной перегрузки.

Что сулит Розовая Луна?

Если говорить простыми словами, с точки зрения астрономии, любое полнолуние, в том числе и апрельское, это момент, когда поверхность Луны, освещенная Солнцем, полностью видна с Земли. В астрологии же каждое полнолуние имеет своё значение. Апрельская полная Луна в 2026 году взойдет в знаке весов (астрономически - в Деве) и окажется в прямой оппозиции Солнцу в Овне. Астрологи рекомендуют в это время обратить внимание на баланс между партнёрством и независимостью. Розовая Луна стимулирует желание хорошо выглядеть и чувствовать себя, при этом на первом месте не комфорт, а ясность. Во время апрельского полнолуния важно сохранить себя, не отказываясь от взаимодействия с другими.