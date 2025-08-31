Протесты на Филиппинах 2025: что происходит и безопасно ли сейчас в стране?

С середины ноября 2025 года Филиппины охвачены беспрецедентными по своему масштабу акциями протеста. Расскажем, что произошло на Филиппинах, что вызвало протесты в 2025 году, кто их организовал, в чем суть коррупционного скандала и опасно ли на Филиппинах сейчас?

Что произошло на Филиппинах?

Страны Манила, стала центром массовых митингов. Митингующие требуют от власти полной прозрачности в расследовании многомиллиардного коррупционного скандала. Протесты, которые начались еще в конце сентября, вылились в крупнейшие в стране акции гражданского неповиновения за последние годы. На фоне последствий разрушительных тайфунов, унесших сотни жизней, общество требует от правительства не только наказать виновных, но и продемонстрировать реальные изменения в подходах к управлению. По оценкам властей, только лишь в полдень 17 ноября на улицы Манилы вышло более 300 тысяч человек, а общее число протестующих за первый день превысило 600 тысяч участников. Протесты запланированы и на 18 ноября.

Что вызвало протесты на Филиппинах в 2025 году?

Катализатором протестов, начавшихся в начале сентября 2025 года, послужило массовое недовольство коррупционным скандалом вокруг инфраструктурных проектов. Речь идет о многомиллиардных противопаводковых проектах, которые, как выяснилось, были выполнены из некачественных материалов либо вовсе не существовали, несмотря на выделенные на них средства. Возмущение общественности усугубилось после серии разрушительных тайфунов, обрушившихся на архипелаг в ноябре 2025 года и приведших к гибели почти 300 человек. Многие смерти и масштабные разрушения были прямо связаны с несостоятельностью противопаводковой инфраструктуры, которая не выдержала напора стихии. Публикация результатов аудита, инициированного самим президентом Маркосом еще в августе, выявила чудовищные масштабы злоупотреблений, что придало протестам беспрецедентный размах.

Кто организовал протесты на Филиппинах?

Главным организатором трехдневного митинга, стартовавшего 16 ноября, выступила христианская религиозная организация "Иглесия ни Кристо". Эта церковь остается четвертой по величине конфессией страны. После поддержки на президентских выборах 2022 года тандема Фердинанда Маркоса-младшего и Сары Дутерте, церковь теперь заняла критическую по отношению к президенту позицию, продолжая поддерживать вице-президента Дутерте.

Начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Ромео Браунер-младший заверил, что вооруженные силы не будут предпринимать никаких действий, нарушающих Конституцию. Эта позиция делает силовой сценарий отстранения Маркоса от власти маловероятным. Помимо "Иглесия ни Кристо", протесты поддержали и другие группы, но они остаются разрозненными. Сторонники Дутерте и отставные генералы провели отдельный митинг, требуя отставки Маркоса.

В чем суть коррупционного скандала на Филиппинах?

Скандал разгорелся вокруг растраты средств, выделенных на программы контроля и смягчения последствий наводнений. Согласно официальным данным, за последние 15 лет на эти цели было потрачено около $26-33 млрд. На парламентских слушаниях инженеры, чиновники и представители строительных компаний показали под присягой, что 25-30% этих средств, то есть как минимум $7-10 млрд, были распилены в виде откатов чиновникам и законодателям.

Министерство финансов Филиппин оценило прямые потери от коррупции только в проектах 2023-2025 годов в 118,5 млрд песо (около $2 млрд). Уголовные иски были поданы против 37 фигурантов, включая сенаторов, членов Палаты представителей и крупных бизнесменов. Отдельно против 86 руководителей строительных компаний и 9 государственных чиновников возбуждены дела за уклонение от уплаты почти 9 млрд песо (около $153 млн) налогов. В центр скандала попали высокопоставленные союзники президента, включая его кузена, спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса, а также сенатор Бонг Го, союзник бывшего президента Родриго Дутерте. Все они отвергают обвинения.

Как раскол между Маркосом и Дутерте влияет на ситуацию?

Протесты обнажили глубокий политический раскол между двумя высшими должностными лицами страны. Отношения между президентом Фердинандом Маркосом-младшим и вице-президентом Сарой Дутерте, бывшими союзниками по выборам, испортились всего через несколько месяцев после их триумфальной победы. "Иглесия ни Кристо", продолжающая поддерживать Дутерте, своим участием в протестах де-факто встала на ее сторону в этом внутриправительственном конфликте. Ситуацию накалило и заявление самой Дутерте, которая публично призвала привлечь Маркоса к ответственности и посадить в тюрьму за утверждение бюджета 2025 года, выделившего миллиарды на коррумпированные проекты.

Президент публично пообещал, что виновные в скандале будут арестованы до Рождества, и создал специальную комиссию для расследования злоупотреблений. Однако его заявление о том, что его кузен пока что не обвиняется из-за недостатка доказательств, было воспринято общественностью как признак избирательности правосудия. Позднее администрация в попытке успокоить общественность объявила об отставке исполнительного секретаря и министра бюджета после того, как их обвинили в связях со скандалом.

Что сейчас творится на Филиппинах?

Коррупционный скандал и последовавшая за ним политическая нестабильность оказали прямое негативное воздействие на экономику Филиппин. Аналитики указывают на этот фактор как на одну из причин замедления экономического роста до четырехлетнего минимума в третьем квартале 2025 года. Главным каналом воздействия стало сокращение государственных расходов, вероятно, связанное с заморозкой бюджетных ассигнований и пересмотром контрактов на фоне расследований. Кроме того, скандал серьезно подорвал доверие иностранных инвесторов, для которых коррупционные риски и политическая турбулентность являются ключевыми факторами при принятии решений. Волатильность на филиппинских финансовых рынках и обесценение песо в ноябре 2025 года стали прямым следствием утраты уверенности в стабильности правительства.

Пока политический кризис далек от разрешения. "Движение марша за триллион песо", организовавшее крупные протесты в сентябре, объявило о проведении нового масштабного митинга 30 ноября.

Опасно ли сейчас на Филиппинах?

Относительно протестов ситуация для туристов на Филиппинах остается относительно безопасной, так как акции носят в основном мирный характер. Кроме того, протесты проводятся в менее туристических местах, хотя в крупных городах не исключены беспорядки. Однако в середине ноября 2025 года на Филиппинах сохраняется очень неспокойная обстановка в связи с чередой природных катаклизмов. Основные риски связаны с последствиями недавних мощных тайфунов и общей высокой уязвимостью страны к стихийным бедствиям.

В начале ноября 2025 года Филиппины подверглись ударам двух разрушительных тайфунов:

Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на страну 9 ноября. Из-за него были эвакуированы около миллиона человек, отменены сотни авиарейсов, а также произошли масштабные отключения электроэнергии. Скорость ветра в порывах достигала 230 км/ч. Зарегистрировано, как минимум, 28 случаев гибели людей, 52 человека ранено, 2 пропали без вести;

Тайфун "Калмаэги" привел к значительным жертвам несколькими днями ранее. По последним данным, число погибших возросло до 269 человек, 523 человека были ранены, еще 113 числятся пропавшими без вести.

Стоит учитывать, что Филиппины систематически признаются одной из самых уязвимых стран мира перед лицом природных катастроф. Это связано с географическим положением страны, которая находится в зоне активности тропических циклонов и в Тихоокеанском огненном кольце, что делает ее подверженной землетрясениям и извержениям вулканов.