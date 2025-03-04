«Простая случайность»: почему в Каннах победил фильм иранского режиссера?

Александр Клемент

На закончившимся в Каннах кинофестивале победу предсказуемо одержал фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность». Многие мировые конкурсы политизированы и отдают дань художникам, которые вынуждены снимать свои нужные и правдивые фильмы на злобу дня в трудной, иногда опасной обстановке.

Сложно представить, чтобы сейчас главный приз какого-то кинофестиваля достался фильму похожему на «Шербурские зонтики» (1964), или на «Искателей приключений» (1967) с Аленом Делоном и Лино Вентурой, или «Сицилийскому клану» (1969) с ними же и великим Жаном Габеном. Те чудесные времена канули в Лету.

Отчасти это связано с постепенным исчезновением носителей истинно французской кинематографической культуры, вызванным изменениями, происходящими в мире. Глубокие фильмы, затрагивающие серьезные вопросы, мучающие человечество на протяжении всего его существования, уступили место картинам с политическим подтекстом.

© Фото: Kacy Bao/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Не умаляя заслуг режиссеров, снимающих правдивое кино под угрозой репрессий, стоит сказать, о некоей переоценке ценностей, смене формата и смысловой нагрузки, которую несет современный кинематограф. Он и раньше пытался донести до зрителя вечные истины о добре и зле, о сложной и многогранной природе человеческих взаимоотношений в надежде, что искусство способно повлиять на человека.

Сейчас такая надежда вдохновляет кинематографистов, пытающихся донести до зрителей проблемы современного мира, рассказывая об ужасных событиях, свидетелями и участниками которых мы стали. Но время показало, что никакого положительного воздействия на человечество искусство оказать не может. Это прерогатива людей, которые не руководствуется понятиями духовности.

Тем не менее задача каждого художника отображать ту реальность, в которой он существует, по возможности, правдиво. Во всяком случае, не опускаться до ставшего практически нормальным явлением выдавать желаемое за действительное. А ведь иные кинематографисты это делают с таким искренним убеждением в собственной правоте, с таким завидным упорством, что поневоле заставляют окружающих сомневаться в непреложных истинах.