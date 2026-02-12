Прощеное воскресенье 2026: какого числа, поздравления, открытки, история праздника

С Прощеным воскресеньем 2026! Когда Прощеное воскресенье в православии в 2026 году? Поздравления и открытки, что нужно делать и говорить, как просить прощения, история праздника.

Праздник Прощеное воскресенье – один из самых широко отмечаемых в православии. О нем знают и его традиции соблюдают не только воцерковленные люди, но и гораздо более широкий круг людей. Прощеное воскресенье тесно связано с Масленицей.

Прощеное воскресенье в 2026 году – когда?

Какого числа Прощеное воскресенье? Дата праздника не постоянная, а "переходящая", то есть она меняется с каждым годом.

Прощеное воскресенье отмечается в последний день Масленичной недели. А ее даты зависят от Пасхи: чтобы определить, когда будет Масленица, надо отсчитать от Пасхи назад семь недель, на протяжении которых будет длиться Великий пост.

В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля. Великий пост, соответственно, продлится с 23 февраля по 11 апреля. Масленичная неделя – неделя перед Великим постом – началась 16 февраля, а завершится она в воскресенье 22 февраля. Этот же день – 22 февраля – будет Прощеным воскресеньем в 2026 году.

Прощеное воскресенье – поздравления

Теплое поздравление в Прощеное воскресенье вполне совместимо с традиционной просьбой о прощении. Будут уместны и "универсальные" пожелания – благополучия, мира в семье, успехов в карьере, здоровья и счастья.

Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Прости меня за все, чем я, вольно или невольно, мог обидеть тебя! Пусть сегодняшний день принесет покой и мир в наши души! Всего самого наилучшего.

С Прощеным воскресеньем тебя! Прошу прощения за все! Пусть сегодняшний светлый праздник очистит наши души, пусть Господь Бог простит нам все наши грехи! Желаю всего самого светлого, чтобы ангелы осеняли тебя своими крылами, а дьявол не смел и приближаться!

Прими мои поздравления с Прощеным воскресеньем! Прости за все, и пусть Бог простит нас обоих! Желаю, чтобы этот светлый праздник стал началом твоего духовного перерождения и очищения! Чтобы отныне в душе был мир, а в сердце – радость!

С Прощеным воскресеньем! Да наполнят тебя любовь и милосердие! Пусть окружают тебя только светлые, с чистыми помыслами люди! Желаю мудрости, духовной стойкости, силы и тепла! Прости меня, пожалуйста!

Прощеное воскресенье – история праздника

Строго говоря, в церковном календаре такого православного праздника нет. В православии этот день называется Неделей сыропустной (сырной) – то есть воскресным днем, когда нельзя есть мясо, но можно употреблять молочные продукты.

Другое церковное название праздника – Адамово изгнание. В этот день Церковь вспоминает великую трагедию – изгнание Адама от лика Божьего – из рая. Грехопадение Адама и изгнание из рая являются основной темой всенощного бдения.

Почему же праздник стал называться Прощеное воскресенье? В этот день на утреннем богослужении в церкви читают отрывок из Евангелия от Матфея, посвященный необходимости прощения:

"Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших"

Вечером же в храмах служат вечерни с "чином прощения". Священники в молитве просят у Бога благословения для всех православных на длительный пост – это Великий пост и Страстная седмица. Затем представители духовенства просит прощения у всех в церкви, а миряне просят прощения у духовенства и друг у друга.

Происхождение чина прощения таково. В палестинских и египетских монастырях в V-VI веках на время Великого поста монахи на 40 дней отправлялись в пустыню, чтобы там молиться и готовиться к празднику Пасхи. Часть из них уходили в пустыню навсегда – там подстерегало много опасностей, да и пожилой возраст мог стать причиной смерти. Поэтому, накануне Великого поста, расходясь, отшельники, готовясь к смерти, просили друг у друга прощения за обиды и сами всех прощали. Так и появился "чин прощения", во время которого человек может примириться со всеми людьми и с Богом.

Что нужно делать в Прощеное воскресенье?

Главное в Прощеное воскресенье – это попросить прощения у всех, даже (и особенно!) у тех, с кем вы сейчас в конфликте. При этом недостаточно просто произнести определенные слова – просьба о прощении должна быть искренней и идти от самого сердца, из глубины души.

С другой стороны, в Прощеное воскресенье надо самому простить тех, кто попросил прощения, причем опять же – искренне примириться с ними.

Приветствуется посещение церкви – утренней или вечерней службы.

Так как Прощеное воскресенье – последний день Масленичной недели, то обычно в этот день принято участвовать в достигающих пика Масленичных гуляньях. Именно в воскресенье Масленичной недели, например, устраивались кулачные бои, а в наше время часто проводятся концерты и другие увеселительные мероприятия. Кроме того, в воскресенье обычно сжигают чучело Зимы, и принять участие в этом древнем обряде стоит каждому.

Как правило, в Прощеное воскресенье в последний раз пекут блины и собираются за столом всей семьей, в том числе для того, чтобы попросить друг у друга прощения и закрепить примирение совместной трапезой.

Приготовленное в этот день угощение обязательно нужно съесть либо раздать соседям, друзьям, нуждающимся или бездомным.

Прощеное воскресенье надо проводить с чистым сердцем и добром в душе, поэтому в течение дня нужно сохранять спокойное и светлое настроение, иначе любые действия потеряют свое значение и обессмыслятся.

Что нужно говорить и как просить прощения в Прощеное воскресенье?

Какие слова нужно сказать в Прощеное воскресенье, чтобы попросить прощения?

Какой-либо обязательной словесной формулы не существует. Однако есть традиционная формулировка. Она звучит лаконично: "Прости меня".

А вот ответ может быть разным. Можно сказать:

"Бог простит, и ты прости"

"Я прощаю, и Бог простит"

"Бог простит, а я простил".

Самое важное – не те или иные конкретные слова, а чтобы они шли от чистого сердца и из глубины души.

Прощеное воскресенье – открытки

Открытка – прекрасный способ поздравить родных и близких с любым праздником. А в Прощеное воскресенье красивая картинка – это еще и возможность выполнить главную и самую глубокую духовную традицию этого праздника, то есть искренне попросить прощения у всех, и близких, и далеких, чтобы войти в Великий пост очищенными с прозрачной душой и легким сердцем и чтобы самим получить прощение от Господа за свои грехи.