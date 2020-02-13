Праздник любви в Армении 2026: что такое Трндез и как его празднуют?

В Армении с небольшим интервалом отмечают два праздника любви. Первый - день Святого Саркиса – строго церковный и празднуется за 64 дня до Пасхи, в конце января или начале февраля. Второй - Трндез (Терендез) - праздник весны и любви. Расскажем, как и когда армяне отмечают этот праздник, что нужно делать и что приготовить.

Что такое Трндез?

Народными гуляниями Трндез напоминает русскую Масленицу, а его содержание и дата празднования - ближе к католическому Дню святого Валентина. Главные действующие лица праздника - влюбленные и недавно вступившие в брак.

Когда отмечают Трендез?

Праздник отмечается ежегодно с вечера 13 февраля по первую половину 14 февраля. Можно сказать, что это вечерний или даже ночной праздник.

Отношение армянской Церкви к Трнедезу

Изначально Трнедез был языческим праздником в ритуале огнепоклонников и назывался Дерендез (в переводе - «сноп сена перед вашим домом»). Празднование было приурочено к встрече ранней весны с пожеланиям хорошего урожая.

Еще одним смысловым содержанием Трндеза была победа над зимой, смена сезонов. Главной божественной фигурой этого дня был змееборец Ваагн – языческий бог огня и войны.

С принятием христианства название и суть праздника изменились. Он стал отмечаться в честь Сретения Господня, на 40-й день после Богоявления, а главными участниками Тредеза стали юноши и девушки, молодожены или те, кто только собирался связать себя узами брака. Несмотря на христианизацию праздника, он сохранил некоторую языческую обрядность. Сегодня Трндез на русский язык можно перевести как «встреча».

Как празднуют Трндез?

Вечером 13 февраля после вечернего богослужения совершается Андастан – обряд освещения четырех сторон света, после чего в храмах Армении начинается обряд благословения свечи. Именно от этой свечи, зажженной в каждом храме, на улицах городов разжигают костры, символизирующие спасительный свет Христа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пришедшим в этот день к костру следует обойти его семь раз. Первыми через него прыгают влюбленные пары, крепко держась за руки, чтобы брак был прочным, а любовь вечной. Расцеплять руки нельзя. В это время женщины осыпают пару смесью из 7 разных злаков, означающих плодородие и новую жизнь.

Следом за молодыми парами через костер прыгают бездетные женщины в надежде, что пламя поможет им забеременеть.

Опалить одежду или получить небольшие ожоги считается хорошей приметой, так как по народным поверьям огонь в этот день очищает от сглаза и болезней.

Когда все жалеющие перепрыгнули через огонь, пришедшие берутся за руки и водят вокруг костра хоровод. От пламени угасающего костра верующие люди зажигают принесенные с собой свечи, поскольку считается, что огонь в этот день благословенный, поэтому стараются взять его домой.

Когда костер гаснет, оставшийся пепел собирают и рассеивают вокруг дома, сада и в поле, чтобы весной была хорошая погода и богатый урожай.

Люди верят, что с помощью силы костра они смогут отпугнуть морозы, которые после дня Трндеза уже не должны вернуться.

В сельской местности углем от костра обводят круги на стенах домов, веря, что этот обряд поможет защититься от злых духов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что едят на Трндез?

Особое внимание в этот день уделяется праздничному застолью. В праздник любви не едят жаренное или жирное. Предпочтения отдаются домашней выпечке. Обычно блюда приготовлены из разных сортов злаковых. Среди наиболее популярных угощений: