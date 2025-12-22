Александр Клемент

В последние годы мировые лидеры вместо того, чтобы решать собственные внутренние проблемы все больше погружаются в геополитические игры, внешние конфликты и громкие дипломатические маневры. Расскажем, чем обусловлено такое коллективное бегство от реальности.

Мировая политика сегодня напоминает огромную сцену, на которой мировые лидеры с азартом играют роли спасителей планеты, когда их собственные страны рушатся изнутри.

Почему лидеры бегут от внутренней политики?

Внутренние проблемы сложнее и болезненнее. На них невозможно построить эффектный имидж. Они требуют непопулярных реформ. Внешняя политика дает иллюзию величия. Любой лидер хочет выглядеть глобальным игроком, а не администратором, занимающимся школами и дорогами. Внешняя политика позволяет контролировать повестку. Если общество занято новостями о международных конфликтах, люди меньше задают вопросы о том, почему растут цены или где новые больницы. Уход от ответственности. Геополитика стала удобным укрытием. Занимаясь внешней политикой, можно:

выдавать слова за действия,

списать на сложную международную обстановку,

выглядеть великим. Управлять страной - тяжелый, неблагодарный труд. Играть внешнеполитическую роль - легкий способ казаться важным.

Когда внимание властей сосредоточено не на людях, а на глобальных амбициях происходят:

разрыв между элитами и обществом,

хронические социальные проблемы,

массовое недоверие,

радикализация,

обнищание среднего класса,

усталость от ложных обещаний.

Когда руководство страны ставит внешнюю политику выше внутренней, возникает кризис накопленного недовольства. Внешняя политика позволяет скрыть внутренние провалы и отвлечь от них внимание общества. Внешняя политика - это всегда красиво: саммиты, флаги, речи, встречи.

Европа

Европейские элиты живут в режиме параллельной реальности: они обсуждают глобальные ценности, рисуют карты мирового будущего, пока из страны тонут в долгах, демографических и социальных проблемах:

закрываются фабрики,

средний класс стремительно беднеет,

молодежь уезжает,

энергетический рынок трещит по швам,

миграционная система выходит из-под контроля.

Чем больше проблем внутри, тем громче звучат речи о мировой безопасности.

США

Америка давно живет в режиме внешнеполитической перегрузки. Борьба за влияние во всем мире, конкуренция с Китаем, поддержка союзников, открытые и скрытые вмешательства в конфликты по всему миру, а внутри страны:

кризис образования,

упадок инфраструктуры,

рост преступности,

миграционные проблемы,

социальная поляризация.

Но внешняя политика позволяет говорить о великих задачах, а не о «мелочах». США превратились в страну, где президенты спасают мир, но не могут починить собственные улицы, что особенно заметно в таком городе как Нью-Йорк, городе с наибольшим количеством миллиардеров, которые ездят по разбитым дорогам. Американские лидеры заражены синдромом «глобального жандарма». Им проще обсуждать Индо-Тихоокеанский регион, чем проблемы в Огайо. Проще финансировать внешние операции, чем решить проблему с преступностью в собственных городах. Но политический истеблишмент предпочитает разговаривать о дальних рубежах. В итоге Америка может найти деньги на любой конфликт в мире, но не может обеспечить безопасность своих школ.

Азия

Регион, где гонка за лидерство заменяет реальные реформы. Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Пакистан, а теперь также Таиланд и Камбоджа - все увлечены региональным соперничеством, но внутри переживают старые проблемы:

демографический обвал,

падение рождаемости,

диспропорции доходов,

старение населения.

Отдельного внимания заслуживает Турция, растущее влияние которой в мире сочетается со значительными внутренними экономическими трудностями. Этот контраст стал результатом сознательного политического выбора и ответа на глобальные вызовы. С одной стороны, внешняя политика Турции стала более самостоятельной и многовекторной, что позволило ей укрепить позиции в ряде ключевых сфер. Прагматичная дипломатия и посредничество стало неотъемлемой чертой турецкой политики. Страна позиционирует себя как государство, способное вести диалог как с Западом, так и с Востоком. Она активно выступает в роли посредника в региональных конфликтах, укрепляя свой статус важного игрока. При этом экономика Турции пережила глубокий кризис, приведшей к катастрофическому падению курса национальной валюты и ухудшению благосостояния граждан. Экономическая политика президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ориентированная на нетрадиционные монетарные решения и длительное удержание низких процентных ставок, привела к подрыву ценовой стабильности и ослаблению доверия. Несмотря на некоторое снижение, инфляция остается чрезвычайно высокой (около 35-40%), что серьезно затрудняет покупательную способность населения. Это пример того, как государство сознательно пошло по пути укрепления внешнеполитической линии, что добавило ему веса на международной арене, однако никак не повлияло на улучшение положения внутри страны.

Великие державы начинают рушиться не от воздействия внешних врагов, а от непонимания внутренних проблем, убежденности в том, что важнее быть «глобальным актором», чем эффективным руководителем собственной страны. Мир не сможет спасти тот, кто не способен привести в порядок собственный дом.