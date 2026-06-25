Почему в Европе нет кондиционеров?

Июньская жара продолжает изматывать жителей Европы: из-за температуры воздуха на 10-15 °С выше сезонной нормы погибают люди, энергосети испытывают колоссальные нагрузки, сельскохозяйственные угодья страдают от засухи, а леса - от пожаров. Тепловой купол, который накрыл Западную и Центральную Европу, а к концу июня успел переместиться на Восток.

Ожидается, что в ближайшие дни рекордная жара доберется до России.

Власти европейских стран пытаются сократить число жертв: закрываются школы и детские сады, сокращаются рабочие часы, на государственном уровне жителей призывают без необходимости не выходить на улицу, а те, кто все-таки вынужден быть на улице, могут укрыться в специально созданных пространствах, где охладиться можно за счет разбрызгивания воды. Серьезным образом проблемы усугубляются тем, что в Европе практически нет кондиционеров воздуха. Почему? Разбираемся в нашем материале.

Нужны ли Европе кондиционеры?

Ежегодно на Европейском континенте, по данным ВОЗ, погибают десятки тысяч человек от проблем, спровоцированных рекордными периодами жары, которые случаются летом. В первую очередь страдают пожилые люди старше 65 лет, маленькие дети и работники сельскохозяйственного сектора. Решение, хоть и не однозначное, есть: согласно медицинскому исследованию, проведенному в 2019 году, почти 200 тысяч смертей удалось избежать по всему миру благодаря установке кондиционеров воздуха. Спрос на системы охлаждения растет в США, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, однако в Европе всего 20% домохозяйств обеспечены этой технологией, тогда как, например, в США 90% домов и предприятий оборудованы кондиционерами, а в России - 25% домов и квартир.

Почему в Европе мало кондиционеров?

Исторически европейцы никогда прежде не полагались на кондиционеры для охлаждения домов, поскольку жара в их дома пришла относительно недавно: первые волны удушающего зноя начали обрушиваться на континент в начале 2000х годов. Но даже и тогда они были периодическими и не такими критическими, как сегодня, поэтому Европа в основном полагалась на традиционные средства борьбы с жаркой погодой:

дома южных европейцев не пропускают умеренное тепло за счет толстых стен, выкрашенных в белый цвет;

в Скандинавии и Великобритании летние сезоны никогда не были настолько жаркими, чтобы появилась необходимость в установке кондиционеров.

Все жарче в Европе становится примерно с 2021 года, а 2026 вообще бьет все исторические температурные рекорды, однако кондиционеров у европейцев по-прежнему мало, и это объясняется уже другими причинами.

Высокая цена

Одна из основных проблем с установкой кондиционера в Европе - это стоимость электричества. В среднем по Европе 1 КВт/ч стоит € 0,34 (34 рубля). Более того, летом цены на электричество растут в связи с ростом спроса на охлаждение, в первую очередь, со стороны промышленных предприятий.

Кроме того, сам кондиционер и его установка тоже стоит недешево: цена сплит-системы составляет от € 1200 до 2200 (107-197 тысяч рублей), а ее установка — € 600-1000 (55-90 тысяч рублей). Далеко не все европейцы могут себе позволить охлаждаться с помощью кондиционеров, учитывая, что ежемесячный счет за электричество при этом со средних € 200 (18 тысяч рублей) возрастает до € 240-260 (21,5-23,5 тысяч рублей).

Архитектурные ограничения

Но даже те жители Европы, кто может себе позволить установить кондиционер, сталкиваются с ограничениями. В исторических центрах Франции, Бельгии, Италии, Великобритании, Австрии и Швейцарии, в частности, запрещено устанавливать системы кондиционирования воздуха, если они предусматривают нарушение целостности исторических архитектурных фасадов. Чтобы обойти запреты, европейцы, проживающие в районах, где нельзя ставить кондиционеры, приобретают портативные системы и кондиционеры-моноблоки — охлаждающие системы, не требующие использования наружного блока.

Борьба за климат

Кроме ограничений архитектурных, на кондиционеры в Европе также наложены ограничения законодательные в рамках борьбы с изменением климата и стремлению к нулевым выбросам углекислого газа. Эти ограничения следующие:

В Италии, Греции и Испании установлены температурные лимиты, которые определяют когда можно включать кондиционер. В большинстве случаев, речь идет о температуре в помещении выше + 26 °C; В 2024 году ЕС принял закон, предусматривающий поэтапный отказ от фторированных парниковых газов к 2050 году. К ф-газам относятся и хладагенты, которые используются в системах кондиционирования воздуха. Это, в свою очередь, ведет к серьезным изменениям на европейском рынке кондиционеров: старые системы обслуживать становится очень дорого, а новых, работающих на природных, а не синтетических газах, пока что мало.

Рост спроса на кондиционеры

Сегодня для европейцев использование кондиционеров не роскошь, а необходимость, продиктованная изменением климата. Несмотря на большое количество проблем, связанных с установкой и использованием кондиционеров в Европе, количество людей, выбирающих, в первую очередь, не комфорт, а безопасность, растет. За последние пять лет изнуряющей жары на континенте, который нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира, спрос на системы охлаждения воздуха вырос в три раза, и Международное энергетическое агентство прогнозирует, что через 20 лет в среднем по Европе 40% домохозяйств приобретут кондиционеры. Это означает, что нагрузка на европейские электросети возрастет, как и финансовые расходы европейцев, однако когда на кону жизнь, выбирать не приходится.