Жара в Европе 2026: жертвы, рекордные температуры, проблемы с электричеством

В конце июня 2026 года в Европе жарче, чем на Ближнем Востоке. Рекордная жара уже унесла жизни десятков людей, почти 95 миллионов европейцев оказались во власти экстремального погодного явления. Почему в Европе так жарко, сколько продлится жара и как она влияет на жизнь людей?

Европейские электросети не справляются с нагрузкой, в домах, неприспособленных к таким условиям, невозможно находиться.

Где сейчас в Европе жарко?

Жара, которую уже нельзя назвать аномальной, поскольку она волнами повторяется из года в год, в 2026 году началась в Западной Европе 17 июня, ее пик пришелся на 22-24 июня. По состоянию на 24 июня, жарче всего:

в Испании. Температура как минимум в 10 регионах страны превышает +42 °C. Жарче всего на севере Испании.

во Франции. По сообщениям национальной метеорологической службы, температура в стране бьет исторические рекорды: в Париже +41 °C, на остальной территории страны +40 °C. Более половины регионов страны объявили красный - высший - уровень температурной опасности;

в Великобритании, в частности, в южном Уэльсе температура поднялась до +38 °C, ожидается дальнейшее повышение как минимум на один градус. Это рекордная температура за всю историю наблюдений, побившая максимум 1976 года;

в Германии сейчас в среднем +33 °C, но синоптики предупреждают, что к субботе, 27 июня, воздух прогреется до +41°C;

на большей части территории Италии. Министерство здравоохранения объявило красный уровень температурной опасности в связи с тем, что в половине итальянских городов температура + 37 °C;

высокая температурная опасность также объявлена в Андорре, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Люксембурге, Польше, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии и Швейцарии. Во всех этих странах температура колеблется в пределах +30-35 °C.

Европейские синоптики прогнозируют, что жара отпустит Западную Европу к началу следующей недели: температура выровняется до привычных сезонных показателей.

Жертвы жары в Европе 2026

Ежегодно по всему миру из-за экстремальной жары погибают сотни тысяч людей, среди жертв в том числе и европейцы. В 2025 году, в частности, жара, продолжавшаяся с 23 июня по 2 июля унесла жизни более 1500 человек в Италии, Испании, Португалии, Франции, Великобритании, Греции, Хорватии и Венгрии.

В 2026 году жертв гораздо меньше, однако, к сожалению, они тоже есть:

во Франции больше всего погибших: с 19 июня в стране погибло более 40 человек, большинство жертв - подростки, утонувшие в не отведенных для плавания местах. Несколько пожилых жителей страны умерли из-за теплового удара, двое детей были найдены мертвыми в разогревшейся на солнце машине на юге Франции;

в Испании от теплового удара умерла 90-летняя женщина и 68-летний мужчина;

по всей Европе множество людей были госпитализированы из-за жары.

Почему в Европе так жарко?

Рекордные температуры уже давно не редкость в Европе: Франция, в частности, начиная с 2000-х годов пережила более 30 эпизодов экстремальной жары, а в Великобритании количество дней, когда температура превышает + 30 °C, увеличилось в три раза за последние 10 лет. В целом температура по Европе повышается в два раза быстрее чем в среднем по миру, а волны экстремальной жары случаются все чаще и становятся все более продолжительными. Главная причина - изменение климата, а явление, которое непосредственно стоит за аномальной жарой в Европе это тепловой купол.

Что такое тепловой купол?

Тепловой купол - метеорологическое явление, в качестве возможной причины которого называют глобальное потепление. Купол или омега-блок, как еще называют это явление, характеризуется скоплением теплого воздуха, который под давлением атмосферы Земли опускается вниз и из-за того же давления не может подняться, нагреваясь все сильнее. Все объекты, находящиеся под атмосферным куполом, тоже со временем становятся горячее. Горячий воздух остается заблокированным в определенном районе от нескольких дней до нескольких недель. Тепловой купол прорывается, когда воздух внутри смещается, а также с приближением шторма, который ослабляет высокое давление.

Как Европа справляется с жарой?

Европа страдает от жары, притом настолько, что некоторые жители решаются на временный переезд из родного города, оказавшегося под тепловым куполом. Европейские дома и инфраструктура тоже не приспособлены к таким экстремальным температурам, а кондиционеры есть всего у 20% населения. Во многих северных странах Европы, страдающих от жары, ситуация усугубляется тем, что их дома рассчитаны на удерживание тепла, а не на его рассеивание. Больше всего страдают наименее защищенные граждане: люди с низким доходом и те, кто работает на улице.

За неделю жары, которая наблюдается в Европе:

более 100 тысяч человек остались без электричества во Франции из-за выхода из строя трансформатора;

тысячи школ во Франции и Великобритании были закрыты;

работа одной из французских АЭС была приостановлена, операции на других ограничены из-за потепления воды в реках, их охлаждающих;

Великобритания призвала граждан передвигаться на поездах только в случае крайней необходимости и по возможности отказаться от выгула собак.

Жара из Европы придет в Россию?

Европейские метеорологи предупреждают, что после того как жара покинет Западную и Центральную Европу, она переместится в Восточную часть континента, а значит, не исключено, что европейская жара через какое-то время придет и на территорию России. В 2025 году, в частности, резкий рост температуры в ряде регионов России случился примерно через 5-10 дней после аналогичной погоды в Европе.